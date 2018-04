Klávesnice k XDA - CF-USB Adaptér - a další aktuality

Mobility Electronics se Snapperfish chtějí nabídnout kancelář v emailu

Mobility Electronics a Snapperfish připravují integraci produktů QuickOffice a SnapperMail tak, aby bylo možné posílat dokumenty přes email v jejich přirozeném formátu (Excel, Word) a prohlížet je a editovat přímo v PalmOS handheldu.

Na jiném místě v dnešním vydání se věnujeme úmyslu konkurenční firmy DataViz, které pracuje na technologii, která umožní uživatelům používat dokumenty Worda a Excelu v jejich původním formátu přímo v PalmOS zařízení. Tato technologie bude dostupná už letos v létě.

Klávesnice k XDA, která neudělá díru do rozpočtu

Jestli máte hluboko do kapsy, a přesto byste chtěli k vašemu XDA klávesničku, mohla by pro vás být řešením varianta námi před časem představené klávesničky PortableKeyboard.

Její cena je 39,95 USD a k přenášení je taky docela dobrá. K vidění na Moonlight Technologies.

BackDrop 2.1 - animované pozadí

Twilight Edge Software poskytlo ke stažení betaverzi programu BackDrop 2.1, jejímž asi největším trhákem budou asi animovaná pozadí.

Firma přidala i omezenou podporu HiRes Sony Clié a několik dalších drobných vylepšení.

GridBlok nabízí Valentinku

Firma GridBlok nabízí zdarma zaslání pohlednice k Valentýnu na PocketPC handheld, či Smartphpone jako přílohu k emailu.

FrogPad přijímá objednávky na "žabí klávesnice"

Svoji klávesničku FrogPad začala prodávat stejnojmenná firma, zatím formou předobjednávek, klávesnice se na trhu objeví někdy v březnu. FrogPad je malá USB klávesnice určená k připojení k PDA, či jinému mobilnímu zařízení. Klávesnice je poměrně nákladná - stojí totiž 229 USD