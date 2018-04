Klávesnice GoType - uživatelské postřehy

Důvody pro pořízení klávesnice

Hlavním důvodem byla nutnost pohodlnějšího psaní delších textů, především na cestách. Z dostupných řešení v té době existovala dvě – GoType Pro od firmy LandWare (www.landware.com) a Palm Portable Keyboard přímo od Palm Computing.

Samozřejmě jsem si přál klávesnici co nejmenší či nejskladnější tak, abych o ní při cestování ani nevěděl a navíc s dostatečně velkými klávesami, tedy s pohodlným psaním. Tyto nároky sice více splňovala skládací klávesnice (je skladnější a její klávesy jsou větší), ale zároveň ve mě budila nedůvěru svou "křehkostí". Rozložená na stole totiž vypadala opravdu dobře, ale nebyl jsem si schopen příliš představit, že ji používám na odlišných podložkách - při psaní ve vlaku na kolenou, při seminářích, kdy ji potřebuji rychle "vybalit" k použití, nebo v posteli, kde rovněž není rovná plocha. Rovněž systém rozkládání klávesnice a samotné uchycení Palma ve mně nevzbuzoval důvěru. Výsledně jsem se tedy rozhodl pro GoType Pro a do dnešní chvíle jsem ještě nezalitoval.

Instalace

Pro komunikaci Palmu s klávesnicí je třeba nainstalovat driver, jež je ve verzi samostatné aplikace i hacku pro Hackmaster. Jelikož po soft resetu bylo samostatnou aplikaci třeba vždy aktivovat znovu, používám raději hack, jež se automaticky po soft resetu aktivuje sám. V praxi tak stačí Palm zasunout do klávesnice a zapnout. Ve volbách driveru je možné nastavit prodlevu opakování klávesy, rychlost opakování klávesy a funkci klávesy tabelátor (odsazení kurzoru nebo přeskok na další textové pole). Další možností je přiřazovat spuštění aplikace na šest funkčních kláves v horní řadě klávesnice, a to přímo či v kombinacích s klávesami Shift a Alt, tedy celkem můžeme přiřadit 18 aplikací pro rychlé spuštění.

Čeština

Pro psaní češtiny je třeba využívat program KeybMap (nyní ve verzi 1.05) který získáte zdarma při zakoupení klávesnice nebo za 500,- Kč samostatně. V tomto prográmku lze nastavit klávesovou zkratku pro přepínání mezi standardní a českou klávesnicí, rozložením kláves QWERTZ, QWERTY a uživatelem definované. K dispozici jsou verze češtiny pro Macintosh, CP 1250 a ISO 88592.

Klávesy s diakritikou

Klávesnice samotná je potisknuta international QWERTY znakovou sadou a je tedy třeba klávesy s diakritikou označit svépomocí. Zprvu jsem předpokládal, že bude dostačovat popis fixem na folie do zpětného projektoru, jež je ředitelný lihem, ale mé nadšení z tohoto řešení velmi rychle vyprchalo. Již po pár dnech bylo vidět, jak se písmo fixu rozpíjí pod opakovanými doteky daktylů (na vině byla zřejmě přirozená mastnota prstů, která barvu fixu naleptávala). Ke slovu přišel líh, vyčištění kláves a samolepící sada nálepek s českými znaky. Problém byl trochu v tom, že klávesy jsou na výšku viditelně zúžené a bylo proto třeba samotné české znaky nejprve vystříhat a opatrně za pomoci pinzety umístit na patřičnou klávesu. Navíc, abych odlišil přidané znaky od původních, použil jsem je v červené barvě a nutno přiznat, že v méně dobrých světelných podmínkách jsou na modrošedých klávesách hůře rozeznatelné. Poslední krok, který jsem tedy podnikl ke své spokojenosti, bylo nalepení další sady bílých samolepících znaků nad klávesy. Jsou na černé liště výborně viditelné.

Layout rozložení kláves

Další úpravu k snazšímu psaní jsem udělal v layoutu rozložení kláves. Vadilo mi, že z české klávesnice nemohu zapsat kulaté závorky ani spojovník. Proto jsem oželel složené závorky a namapoval ve svém layoutu kulaté závorky na jejich místo. Oproti původnímu jsem také vrátil spojovník na jeho místo v originálním rozložení a diakritickou čárku jsem z důvodu nepříliš častého používání přesunul k uvozovkám, kde je i naznačena. S tímto layoutem jsem již spokojen a je jen málo případů, kdy musím rozložení znaků měnit z českého na originální a zpět.

Opěrka

Vynikajícím nápadem je výsuvná opěrka zpod klávesnice dozadu, aby se klávesnice s Palmem nepřeklápěla. Má několik poloh, já využívám krajní polohu maximálního vytažení. V praxi, když píši na klíně, spočívá spodní plocha klávesnice více na jednom stehně a mírně šikmo tak, že se opěrka celou plochou opírá o jednu nohu a zcela dostatečně tak fixuje klávesnici i při prudších pohybech vozidla. Při psaní v posteli si zase naopak lehce nakloním celou klávesnici k sobě a vetknu opěrku do pokrčených nohou a zcela pohodlně jsem schopen psát i delší dobu.

Používané programy

Nejčastěji píši své texty v obyčejném Memopadu. Zkoušel jsem sice některé další programy, ale snad až na Pedit mne moc nezaujaly. Zjistil jsem, že se obejdu bez vyšší podpory klávesových zkratek pro pohyb a editaci v textu a raději pracuji tím stylem, že při cestách si napíši jen hrubý text, který pak na PC stejně upravím ve Wordu.

Největší slabinou řešení Palmu s klávesnicí je samotný display. Zmenšovat jeho využitelnou plochu tlačítky či informačními poli textového editoru mi přijde zbytečné. Stejně tak na Palmu tvořit nějaké formátování textu. Věřím, že třeba již na Psionech díky větší ploše a vyššímu rozlišení mají základní úpravy v možnostech "PDA textového editoru" svůj smysl, pro mne je ale prostě jednodušší si vše rozvrhnut až na "papíře". Výhodou memopadu je pro mne i to, že díky jednou prožitému hard resetu zálohuji důležité databáze automaticky každou noc, a tak mi nehrozí ztráta větších dat. Rovněž tak syncuji Palma se dvěmi PC a jedním Macintoshem a bylo by pro mne neúnosné všude instalovat speciální conduity programů typu Documents To Go apod., i když jejich význam nechci v žádném případě snižovat.

Velmi často na Palmu píši e-maily - opět ve vestavěné aplikaci Mail. Ve spojení s infraportem mobilního telefonu pak můžeme mluvit o opravdové mobilitě. Z komunikačních programů pak spolehlivě pracuje Monkey messenger pro psaní SMSek - jen po napsání SMSky musím Palm vypnout, vyndat z klávesnice a zapnout (v klávesnici je jeho výstup přepnut na spodní konektor)

Porty

Z pravé strany klávesnice je vstup pro napájení, konektor je shodný s nabíječkou Palmu v originálním příslušenství. Z levé strany je pak sériový výstup pro spojení s PC. Z klávesnice je tedy možné synchronizovat s počítačem po přepnutí přepínače umístěného pod kolébkou Palmu.

Další výhody

Po obou stranách klávesnice jsou držáčky pro stylus - vhodné pro leváky i praváky.

V levém spodním rohu klávesnice jsou klávesy Command a Shortcut - bez tapnutí na Palm ho máte pod kontrolou i v ovládání přes klávesové zkratky a zápis "maker"

Vpravo od mezerníku je klávesa NumLock. Po jejím stisknutí se aktivuje numerická klávesnice, využívající pravé střední části klávesnice k rychlému zápisu čísel a matematických operací (na klávesách je tato funkce označena zelenými číslicemi ve čtverečku. Škoda jen, že tato funkce, podobně jako i CapsLock, není na display Palmu ani na klávesnici nijak indikována.

Klávesová zkratka Alt + pravá/levá šipka posouvá kurzor na začátek/konec rozepsaného dokumentu

Klávesová zkratka Command+Alt+první písmeno viditelného buttonu na display volí tuto funkci u většiny programů.

Poloprůhledný kryt klávesnice dobře chrání klávesy před prachem či poškozením a lze říci, že není třeba nějakého dalšího pouzdra na samotnou klávesnici. Sám ji tahám neustále v batohu a je stále jako nová.

Klávesnice je napájena přímo z Palmu a nezdá se mi, že by se to jakkoli výrazně projevovalo na spotřebě energie Palmu.

Palm je v klávesnici velmi dobře zasazen a nehrozí, že by samovolně vypadl při např. nerovnosti vozovky, vzdušných vírech, vlnobití či jakým dopravním prostředkem zrovna cestujete. Vloni jsem si psal deník z Norska během třítýdenních přesunů v autobuse a vlastně jsem nezažil žádný moment indispozice.

Závěr

Klávesnice GoType se stala téměř nepostradatelným příslušenstvím mého Palmu. Samozřejmě, velmi často sebou nosím pouze svůj Palm a velmi mě těší jeho malé rozměry a pocit, že vše své mám při sobě. Myslím, že ve velikosti (malosti ;-) ) je velká výhoda Palmů oproti jiným konkurenčním řešením, např. se zabudovanými klávesničkami. Každé zařízení má svůj účel využití a Palm s klávesnicí tak odstraňuje svým způsobem handicap s psaním delších textů. A je toto řešení dle mého názoru vhodnější, než se smiřovat s miniaturizovanými vestavěnými klavesničkami jiných zařízení, kde až teprve delší psaní prokáže, nakolik je dané řešení prakticky použitelné.

Technické specifikace klávesnice GoType Výrobce: : Landware

Verze : pro řady III/VII, m100/105, Palm V/Vx a Visory. Zvláštní verze pro Casio handheldy.

Cena: $69,95 - verze pro Palmy/Visory, $79,95 - verze pro počítače Casio