Klaus Tebbe odchází

RadioMobil opustí generální ředitel Klaus Tebbe, který společnost vedl od samého začátku jeho působení v České republice. Výsledky, kterých za jeho vedení společnost dosáhla jsou jistě pozoruhodné. Nový ředitel, pokud nebude chtít zůstat ve stínu svého předchůdce, se bude muset hodně činit.

A takhle se o změně v ředitelském křesle dozvěděli zaměstanaci společnosti:

Na setkání dozorčí rady společnosti T-Mobil jsem byl zvolen jejím členem odpovědným za marketing na německém trhu. (T-Mobil s více než 12 milióny zákazníky je dceřiná společnost Deutsche Telekom, v rámci kterého zastřešuje všechny aktivity spojené se službami mobilních komunikací. T-Mobil je také prostřednictvím konsorcia CMobil akcionář RadioMobilu a od příštího roku se stane majoritním vlastníkem naší společnosti.)

Až členové představenstva společnosti RadioMobil do konce letošního léta vyberou nového generálního ředitele a ten ode mne postupně přebere všechny úkoly spojené s touto pozicí, vrátím se se svou ženou do Německa. Domnívám se, že to bude na podzim letošního roku.

Věřím, že firma bude nadále s novým generálním ředitelem společnosti pokračovat v budování dobrého jména, které si RadioMobil za tak krátkou dobu vytvořil. Ostatně právě úspěchy, kterých RadioMobil během necelých čtyř let své existence na českém trhu dosáhl, byly jedním z argumentů, proč si mě T-Mobil vybral pro významnou pozici v německé centrále společnosti.

Takže nám nezbývá než popřát mnoho štěstí panu Tebbemu v nové funkci a těšit se nashledanou, třeba na příštím CeBitu.