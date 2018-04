Klaus podepsal přenositelnost mobilních čísel

Prezident republiky Václav Klaus dnes podepsal zákon o elektronických komunikacích a dal tak mimo jiné zelenou zavedení přenositelnosti telefonních čísel na mobilních telefonech. Lidé si tak budou moci ponechat číslo svého mobilního telefonu, i když změní operátora. O podpisu zákona informoval ředitel tiskového odboru prezidenta Petr Hájek.

S přenositelností však zákazníci mohou počítat až v příštím roce. Zákon totiž nabude účinnosti nejdříve v květnu a operátoři potom budou mít na spuštění služby osmiměsíční přechodné období.

Náklady na zavedení přenositelnosti, která již dva roky funguje v pevných sítích, odhadli mobilní operátoři za celý trh na desítky milionů eur. V tuzemsku je nyní přes deset milionů aktivních mobilních čísel. Podle operátorů přenositelnosti využijí maximálně jednotky procent uživatelů.

Norma, která nahradí současný telekomunikační zákon, by měla posílit konkurenci v tuzemských telekomunikacích a sladit podmínky podnikání s legislativou EU.

Již v prosinci udělali poslanci v původní vládní předloze řadu změn. Například ztráty ze sociálních položek takzvané univerzální služby, což je mimo jiné bezplatný přístup k tísňovým voláním či slevy zdravotně postiženým, by měl podle schváleného znění hradit státní rozpočet. Zbylé činnosti bude hradit fond univerzální služby, do kterého budou přispívat všichni operátoři. Stát jako objednatel by měl také platit náklady na odposlechy.

Zákon lépe vymezuje kompetence Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Změnit by se měly i pravomoci a řízení ČTÚ. Vedle předsedy má úřad řídit pětičlenná rada.