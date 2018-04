Klasika na mobilu: Prince of Persia Classic

Předělávky počítačových titulů nejsou v našich mobilech ničím neobvyklým ani novým. Většinou se ale jedná jen o doprovodné hry, které mají spíše propagovat jejich propracovanější kopie pro počítače a konzole. Prince of Persia Classic je jeden z mála případů, kdy je hra pro mobilní telefon lépe zpracována než její počítačová předloha. Pro vývojáře Gameloftu to ale nebyl až takový problém, protože předloha byla vytvořena už v roce 1990. Počítače v té době ani zdaleka nedosahovaly výkonu některých dnešních mobilních telefonů.







Příběh našeho mladého prince začíná v době, kdy se Persii snažil zotročit zlý velkovezír Jaffar. Záporný hrdina byl dobře znám po celé říši, protože už v minulosti měl velkou moc, ale nikdy nedosáhl na tu sultánovu. Moc mu stoupla do hlavy natolik, že unesl sultánovu dceru a dal jí ultimátum – pokud si ho do jedné hodiny nevezme, zabije ji. V tu chvíli nastupujete vy jako neznámý mladík, který je do sultánovy dcery zamilován a čirou náhodou je právě v Jaffarově vězení. Velkovezír myslí svoje výhrůžky vážně, takže máte pouze hodinu na to, abyste uprchli z vězení, probojovali se k velkovezírovi, zabili ho a zachránili sultánovu dceru. Úkol se zdá celkem jednoduchý, ale hodina času není moc. A to ještě ani nemáte zbraň a holýma rukama se proti vycvičeným vojákům, kteří mají zbraně, ubránit nedá.

Zbraň je základ

První úroveň je postavena tak, abyste se naučili prince ovládat a našli vše potřebné pro další boje. Hned jak utečete z vězení, musíte se vydat pro meč, bez něj byste byli úplně bezbranní a každý nepřítel by vás okamžitě zabil. Gameloft je znám svými tutorialy a nápovědami, které hráčům vše usnadňují. Ani u této hry si vývojáři neodpustili berličku v podobě motýla, který vám naznačuje, kudy jít. Bude to právě on, kdo vás zavede až k meči a po celou dobu hry zůstane s vámi, abyste v nerozhodných chvílích zvolili správnou cestu. Dejte si na něj ale pozor, jeho rady jsou sice dobré, ale díky němu můžete jednoduše přejít bonusy a podstatně si tak zkomplikovat rozhodující boje. Protože je jedinou vaší zbraní meč, ovládáte ji dokonale. Vojáci, kteří stojí proti vám, jsou většinou velmi nešikovní a většinou postačí jen několikrát bodnout a skácí se k zemi. Ve vyšších úrovních se ale setkáte s vezíry, kteří mečem vládnou, a dokonce si občas i zašermujete. Každý souboj probíhá férově, vždy jeden na jednoho. Od zkušeností protivníka se odvíjí i počet jeho životů, ti nejslabší mají tři, a čím lepší šermíř, tím více životů. Vy máte na začátků maximum životů tři, ale ve většině úrovní se skrývá tzv. karafa života, která zvýší maximální počet životů o jeden. Kromě této velké karafy můžete najít i několik menších, které vás pouze uzdravují.







Závod s časem

Životy jsou dobré v boji s ostatními nepřáteli, ale při skákání přes propasti nebo před smrtelnými pastmi vás neochrání. Když spadnete nebo se chytíte do pasti, jste mrtvi na místě. Naštěstí je kreditů nekonečno a rozhoduje pouze časový limit. Zabití není ani nijak časově perzekvováno, jen přijdete o čas, který jste už cestou vyčerpali. Do hry byly navíc přidány checkpointy a časové ztráty se tím ještě snížily. Na druhou stranu pokud se snažíte, můžete hru dohrát za nějakých 30-40 minut, takže času by mělo být dost a občasná ztráta života tedy nemusí být žádná tragédie. Celkem na vás ve hře čeká 14 úrovní plných nepřátel a nástrah. Nepřátelé jsou různí a většinou nijak zvlášť nebezpeční, ale nástrahy jsou velmi zrádné. Pokud se snažíte hru hrát rychle a po většinu času tedy běháte, lehce se vám stane, že přehlédnete nějakou propast nebo vyskakující bodáky a vběhnete do nich, v tu chvíli je po vás a můžete začínat od posledního kontrolního bodu. Zvláštní nástrahou je pila, která v určitých intervalech scvakne svoje zuby k sobě, a když jste v její blízkosti, rozpůlí vás. Pila je naznačena jen nenápadnými rámy a při běhu je snadné ji přehlédnout, takže pospíchejte pomalu.







Ujme se?

Předělávka Prince of Persia v téměř nezměněné podobě, jak ji známe z našich počítačů, je celkem odvážný krok. Je to už 18 let, co byla hra představena, takže se může zdát, že ji většina hráčů nebude znát, ale Princ se čile hrál i v roce 95, protože na svoji dobu měl výtečnou grafiku a hlavně skvěle propracovaný zvuk. Nová mobilní verze si ze starého prince vzala většinu map úrovní a kompletní příběh, navíc přidala několik funkcí, které hru usnadní (checkpointy, průvodce). I přesto se vám ale nemusí podařit dohrát celého Prince na jeden zátah. Hodina sice není málo času, ale když se v některé úrovni zdržíte třeba dvacet minut, protože se vám nepodaří správně skočit nebo vám bude dělat problémy nepříjemný voják, bude se ztráta těžko nahánět a po uplynutí času si musíte celou hru zahrát znovu. Grafika je opět vyspělejší a lepší než u originálu, ale zvuky jsou pro nás trochu zklamáním. Gameloft sice ozvučení použil, ale není to žádná sláva, zvuk totiž zahraje jen při nějaké zvláštní příležitosti, jako je dohrání úrovně, a když si vzpomeneme na starého Prince, jak na tehdejší dobu pěkně zněl, je nám trochu smutno, že se to nepovedlo i zde. Jak postupujete hrou, otevírají se nové možnosti hraní, takže potom můžete zkusit třeba dohrát hru za co nejkratší čas a zaznamenat skóre nebo zkusit dohrát celou hru na jeden život.







Proč hrát?

Předělávka stařičké hry, kterou zná snad každý hráč. Prince of Persia se v minulosti stal legendou. V dnešní době to už taková bomba není, ale stále se ukazuje, že právě tyto celkem jednoduché hry jsou právě to, po čem hráči touží.

Klady a zápory

+ grafika

+ šermování při soubojích

+ více módů hry

- podprůměrný zvuk

- nelze vypnout průvodce

- krátká doba hraní