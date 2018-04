Klasik vybavený technologií budoucnosti – recenze Nokia 6212 Classic

Taky máte ten pocit, že se Nokia 6212 Classic až nápadně podobá svému stájovému kolegovi modelu 3120 Classic? Tentokráte je to téměř bezezbytku pravda a rozdílů po vzhledové stránce mezi oběma přístroji by se našlo pouze poskrovnu. Možná se však s tímto jevem u výrobní série Classic ještě někdy setkáme, ale pěstovat si ve vlastních řadách dvojčata, nepovažujeme za příliš šťastné.

Tak či onak, podstatné je, že Nokia 6212 je první vlaštovkou na poli přístrojů s podporou NFC (Near Field Communication). Tato technologie umožňuje platbu za nákup, jízdenku na MHD či sdílení dat s podobně vybavenými přístroji. Stačí pouze přiložit telefon k určené ploše a vše se provede automaticky. Zjednodušeně se díky této technologii provádí rovněž spárování s bluetooth příslušenstvím.

Vše je však zatím hudbou snad blízké budoucnosti a vše závisí na tom, jestli se dohodnou prodejci, operátoři a bankovní instituce na přesném způsobu fungování. Prozatím však tedy u nás tuto službu nevyužijete. To ještě neznamená, že by Nokia 6212 byla pouze nudným prorokem. Nenáročným uživatelům bude jistě stačit pro každodenní práci s mobilem.

Stájoví kolegové (Nokia 6210 a 6300) a zástupce konkurence v podobě SE K550i.

Stručná charakteristika: Solidní mobil střední třídy, který možná nezaujme svým vzhledem. Funkční výbava však bude stačit každému běžnému uživateli.

Vzhled a konstrukce – deja vu

O tom, že si je Nokia 6212 neskutečně podobná s modelem 3120 již byla řeč. Při bližším pohledu však zjistíte, že designéři opět trošku pustili uzdu své fantasii i u takto konzervativního přístroje. Přístroj získal například výrazné modré podsvícení a výrazný lem okolo čtyř směrné klávesy. Zachovány zůstaly vlnky na bocích telefonu, chromovaná čtyř směrná klávesa a třeba lesklý čelní kryt displeje, na kterém však nezůstávají otisky prstů.

Díky dobře vytvarované zadní části telefon příjemně padne do ruky. Za celou dobu testování se ani hláskou neozval zadní kryt baterie nebo jiná část telefonu. Zkrátka Nokia co se týče konstrukce a celkového zpracování odvedla výbornou práci. Postěžujeme si maximálně na boční tlačítka regulace hlasitosti a vrchní vypínací klávesu, na jejichž zmáčknutí musíte vynaložit poměrně dost práce.

Po stránce hmotnosti se Nokia 6212 drží velmi u země a svými 88 gramy patří mezi velmi lehké přístroje. Oproti modelu 3120 nepatrně povyrostly rozměry přístroje na 115 x 47 x 15 mm a mezi žádnými trpaslíky se tento přístroj rovnat nemůže. Systémové konektory jsou tradičně umístěny na spodní straně telefonu.

Klávesnice a ovládání – pohodlí na prvním místě

Alfanumerická část klávesnice je oproti okolnímu povrchu o pár milimetrů níže. To zajišťuje, že palec nikam zbytečně neutíká a vždy strefí tu správnou klávesu. V případě spodního řádku se navíc může opřít o dolní výstupek a ještě tím zdůraznit stisknutí daného tlačítka. Jednotlivé klávesy jsou na Nokii 6212 skutečně velké, navíc oddělené drobnými pružky a píše se na nich skutečně dobře. To samé se dá v podstatě říci i o navigačních tlačítkách.

Nokia 6212 opět využívá výhod uživatelského prostředí Series 40, které se v některých ohledech může rovnat „chytrým“ telefonům vybaveným systémem Symbian. Orientace v uživatelském prostředí by neměla činit problémy ani méně zkušeným uživatelům, ale i přesto úplným začátečníkům toto prostředí nedoporučujeme.

Displej a výdrž baterie – proč tak malý?

Na tabulkových parametrech displeje byste pouze těžko hledali nějaké mouchy. Se svým rozlišením 240x320 pixelů a 16 miliony barev přesně zapadá do nižší střední třídy. V sytosti barev a jemnosti zobrazení dokonce v této kategorii exceluje. Displej však nevyužil potenciál, který mu nabídla relativně velká přední strana a úhlopříčka by tak mohla být větší než současné dva palce. Do solidního průměru se řadí i čitelnost na přímém slunečním světle.

Výdrž pohybující se okolo čtyř dní nedělá z Nokie žádného přeborníka, ale rovněž se za tento výsledek nemusí stydět. S telefonem jsme volali zhruba patnáct minut, napsali několik SMS a tři hodiny poslouchali hudbu. Připomínáme, že telefony při testování nevypínáme na noc.

Telefonní seznam a zprávy – vystačí i náročnějším

Do telefonního seznamu lze uložit až dva tisíce záznamů, které mohou obsahovat velké množství nejrůznějších údajů. Nechybí ani rozdělování čísel do vyzváněcích skupin a filtrování hovorů. Hříchem by snad už byla absence synchronizace přístroje s počítačem a ani na této parketě není Nokia 6212 pozadu za konkurencí.

Velmi spokojeni budete s editorem textových zpráv, který poctivě odpočítává již napsané znaky a zobrazuje do kolik částí bude text rozdělen. Nechybí ani tradiční lišta pro rychlé vkládání poznámek například z kalendáře nebo přetvoření obyčejné SMS ve zprávu MMS. Žádné chybky jsme nenalezli ani na emailovém klientu a běžným zákazníkům bude jistě stačit.

Organizátor a multimédia – zažijete i zábavu

V záložce patřící plánování času byste například kromě propracovaného kalendáře nalezli ještě seznam úkolů, jednoduché poznámky a bohužel pouze jediný opakovaný budík. Mezi další aplikace patří globální vyhledávání v rámci telefonu, Opera Mini, převodník „všeho na všechno“ a třeba již zmiňovaná aplikace pro práci s NFC.

Po multimediální stránce Nokia 6212 trochu zklame absencí paměťové karty v základním balení a sluchátky pouze s jednou „peckou“. Naopak nechybí microUSB kabel, který použijete například pro nahrávání hudby z počítače pomocí USB Mass Storage. Hudební přehrávač vás rovněž nezklame společně s FM rádiem, které bohužel stejně jako model 3120 nepodporuje RDS.

Fotografie s rozlišením 2Mpix se řadí do běžného průměru a postrádají především ostrost, což má na vině zejména chybějící automatické ostření, které se už i v této třídě stává pomalu standardem. Video můžete nahrávat v maximálním rozlišení 352x288 pixelů.

Závěr – další klasik pro nenáročné