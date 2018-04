Je to hloupost roku: Apple Watch a zlaté hodinky na jednom řemínku

Trh s klasickými švýcarskými hodinkami má v poslední době nového konkurenta. Chytré hodinky zaujaly své místo na trhu, na což švýcarští hodináři začínají pomalu reagovat. Už i firmy jako Tag Heuer tak například připravují své modely chytrých hodinek, aby držely krok s dobou. A nejsou zdaleka jediní.

Tato „modernizace“ švýcarských hodinek však stále příliš nevybočuje z konzervativních mezí, setkáváme se tak spíše s obohacením o například senzory tělesné aktivity, bezdrátovou synchronizaci a podobně. Pomyslnou důstojnost v designu si stále švýcarští nemohou odpustit, což je vzhledem k tradici tohoto průmyslu pochopitelné.

Naopak značka Nico Gerard se s designem či důstojností vůbec netrápí. O praktičnosti ani nemluvě. Pouzdro Apple Watch zkrátka výrobce připevnil na druhou stranu řemínku, takže zatímco máte klasické ručičkové hodinky na vrchní straně zápěstí, Apple Watch se nachází v místech pod dlaní. Když jsme fotografii modelu poprvé viděli, mysleli jsme si, že jde jen o koláž nějakého internetového vtipálka.

Moc dobře nechápeme, jak výrobce přemýšlel zejména nad praktičností takovéhoto modelu. Zkuste si například takto obráceně navléknout vlastní hodinky, a pak si jen položit ruku na stůl. Pokud to není skutečně miniaturní model, dvakrát pohodlný pocit to nejspíše nebude. Nehledě na to, že takovýmto používáním riskujete poškrábání krycího skla a podobně.

Samotné ručičkové hodinky působí jako standard v této oblasti. Na výběr je z ocelových či pozlacených variant, modely jsou vodotěsné a mají certifikace od švýcarských firem. Zobrazují čas a datum. Na přidaných Apple Watch není nic nového, jedná se o běžný 38 milimetrový model dostupný v obchodech.

Cena je stejně přehnaná, jako hodinky samotné. Za ocelové modely si výrobce řekne o v přepočtu 230 tisíc korun. Pokud toužíte po pozlacené 18 karátové variantě, připravte si částku ve výši 2,7 milionu korun. Vcelku absurdní je také čekací doba. Ocelový model vám dorazí zhruba za rok po objednání, zlatý model „jen“ za 6 až 8 měsíců.