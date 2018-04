klap... Ericsson SH888 a Nokia 8810 s Palm III přes IrDA podruhé.

Proto jsem napsal autorovi programu IrLink, kterému jsem poslal již zmíněný popis chyby. K mému překvapení se velmi brzy ozval, upozorňoval mne na to, že se zatím jedná o beta verzi tohoto produktu a přislíbil mi, že se pokusí problém odstranit. Neuplynulo ani 14 dnů a dostal jsem od něho mail, ve kterém mne upozorňoval na to, že s největší pravděpodobností bylo "tvrdé" resetování a vytuhnutí Palm III způsobeno nekorektními knihovnami pro obsluhu IrDA portu. Současně mi oznamoval, že Palm Computing uvolnil sadu knihoven pro využití IrDA portu přímo pro Palm III. (psal jsem o tom do PilotClubu), a že už existuje první oficiální verze programu IrLink.

To mne samozřejmě zajímalo. Jak nové knihovny tak Interlink jsem si stáhnul a začal jsem obojí testovat. Opět s Ericssonem SH 888 (čti es eidž ejt ejt ejt) a Nokií 8810.

Jak jinak, Ericsson mi opět velmi ochotně zapůjčila firma GS Mobil Ostrava, I přesto, že je Ericsson SH 888 velmi žádaný, velmi rychle mi ho na zapůjčení zajistili. Za to jim patří opět velký dík.