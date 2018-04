Kladivo na zloděje mobilů

Zloději mobilních telefonů mají v posledních letech hody. Okolo šesti miliónů lidí mobil vlastní a jen málokdo z nich si dovede představit, že by již mobilní telefon nikdy neměli. Kdo telefon ztratí nebo o něj přijde jiným způsobem se snaží mít co možná nejdřív nový mobilní aparát. Ovšem zároveň jen málokdo chce v tu chvíli zaplatit za telefon totéž, co za nový přístroj. Právě zde je živná půda pro zloděje.

Obdobná situace však mnohdy nastává, když máme koupit telefon babičce. Víme, že nikdy nebude využívat datové přenosy či infraport. Co opravdu potřebuje jsou velká písmena na displeji a slušná provozní doba. A takový dárek svádí k tomu, abychom jej opatřili v bazaru. Ve většině bazarů se ovšem můžeme setkat s kradeným zbožím. To samé platí i o zastavárnách. Nechceme tvrdit, že každý takový podnik prodává zboží nejistého původu. Jak má však postupovat člověk, který nakupuje z druhé ruky a chce si být jistý, že nekupuje kradené zboží?

Mobil.cz nabízí možnost nahlédnout do veřejné databáze odcizených telefonů. Ta obsahuje identifikační čísla (IMEI) mobilních telefonů, které ohlásili jako kradené zákazníci Eurotelu nebo uživatelé, kteří je rovnou zapsali do black listu naší redakce. Pravděpodobně do konce roku by se k této iniciativě měl připojit Oskar, který nyní připravuje širší aplikaci, spojenou se svou službou Oskarova samoobsluha. RadioMobil se odmítá k akci připojit, protože identifikační číslo telefonu (IMEI) lze změnit.

Údajně nezměnitelné IMEI budou mít až telefony, které se objeví na trhu v průběhu roku 2002. Prakticky žádný z dnes prodávaných telefonů není proti změně identifikačního čísla dostatečně chráněn. Přesto naše redakce, stejně jako ostatní účastníci projektu veřejné databáze kradených telefonů, považují za důležité položit syčákům do cesty další překážku. Od dnešního dne může každý okradený zapsat IMEI svého telefonu zapsat do naší databáze. Stejně tak si každý návštěvník prodejny s mobily z druhé ruky může snadno ověřit, zda jeho vyhlédnutý aparát nepatří mezi ty odcizené.

Identifikační číslo IMEI je uloženo v telefonu a lze jej vyvolat kódem *#06#. Stejné číslo je zároveň na štítku nalepeném pod baterií telefonu. Zapište si jej.

Od dnešního dne tedy není nic snadnějšího než při nákupu mobilu z druhé ruky vyvolat z jeho paměti číslo IMEI a porovnat je s číslem nalepeným pod baterií. Zároveň lze telefonicky požádat někoho z kolegů o ověření tohoto čísla v našem black listu. Vlastně by mělo být v zájmu každého prodejce, aby mohl svým zákazníkům dokázat, že jeho sortiment je z hlediska zákona nezávadný.

Databázi kradených telefonů najdete na adrese blacklist.