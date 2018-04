Kladivo na Walkmany za 2 200 Kč – recenze Alcatel OT-E805

Alcatel OT-E805 je ideální společník pro ty, kteří od mobilu nežádají žádné výjimečné funkce a drží se pravidla, že telefonování a psaní zpráv bohatě stačí. Nepotřebují žádný fotoaparát, datové přenosy či MMS a z nových trendů považují za užitečné pouze přehrávání hudby. Za nový telefon nehodlají obětovat horentní sumy a zároveň chtějí, aby jejich společník vypadal aspoň trochu k světu.

Co na to konkurence? Ta je skoro o dva tisíce dražší a nabízí takové vymoženosti, které běžný uživatel nejspíše nikdy nevyužije. Oproti OT-E805 nabízí třeba SE W200i delší výdrž baterie při přehrávání skladeb a především lepší třídění jednotlivých souborů. Alcatel nikdy netrumfne Walkmanové přístroje od Sony Ericssony a ani to nikdy nebyl jeho cíl. Do své cílové skupiny však sedne naprosto přesně a své zájemce si určitě najde.