Kladivo na Nokii E61 – recenze komunikátoru Palm Treo 750v

Palm Treo 750v je model původně určený pro operátora Vodafone. V Evropě se prodává již několik měsíců, v ČR jej operátor nabídne pravděpodobně až v průběhu jara. Mezi tím se ale Treo 750v objeví u nás v běžné distribuci. Nebrandovaný model 750 bude v prodeji až Vodafonu vyprší evropská exkluzivita. Od námi zkoušeného přístroje se 750 liší pouze tím, že na něm nebudou loga Vodafonu. Testovaný kousek není nijak jinak tímto operátorem poznamenaný.

Katalog mobilů: Úhlavní nepřátelé Trea 750v - Sony Ericsson M600i a Nokia E61.

Komunikátor s Windows Mobile, dotykovým displejem, integrovanou QWERTY klávesnicí a podporou sítí třetí generace.

Operační systém Windows Mobile byl donedávna pro produkty Palmu něčím téměř nemyslitelným. Jenže zákazníci si žádají své a Palm tak uzavřel smlouvu s Microsoftem. Jak už tak u Palmu bývá zvykem, dohoda je poměrně nadstandardní, takže inženýři Palmu měli možnost zasahovat do samotného operačního systému.

Výsledkem je řada vylepšení, která jinak u Windows Mobile nenajdete. O těch bude řeč dále v průběhu recenze. Velikou výhodou oproti mnohým konkurentům je fakt, že Treo 750v má dotykový displej. Tento fakt také napovídá, že v Treu běží plnohodnotná verze Windows Mobile Pocket PC Phone Edition, nikoli verze Smartphone, kterou disponuje většina konkurentů. To opět dává Treu jisté konkurenční výhody.

Vzhled a konstrukce – sametový elegán

Palm Treo 750v má stejný design jako Treo 680, jediným na první pohled viditelným rozdílem je odlišné zbarvení přístrojů. Při pozorném zkoumání objevíme několik drobných rozdílů, obzvláště mezi konstrukčními detaily.

Největším rozdílem je ovšem použitý materiál. Treo 750v má totiž kryty z pogumovaného plastu. Díky tomuto soft-touch povrchu skvěle sedí v ruce, materiál je velmi příjemný na dotek. Povrch se ale snadněji špiní, ovšem není problém jej vyčistit.

Tělo přístroje má tmavě modrou barvu, různé části jsou stříbrné. Největší stříbrnou plochou je rozlehlý rámeček displeje. Ten je ovšem stříbrný pouze z čelního pohledu, při pohledu ze stran přechází barva do bledě modrého odstínu. Hezky tak ladí s tmavými částmi. Klávesnička pod displejem je pro změnu černá, numerický blok je zvýrazněn stříbrně.

Na bocích telefonu najdeme stříbrné pruhy a v nich ukryté různé prvky. Vlevo je klávesa pro regulaci hlasitosti a tlačítko Media Playeru, vpravo infraport a pod umně zakomponovanou krytkou se skrývá slot na paměťové karty miniSD. Proč Palm zvolil právě tento formát nám není jasné, většina jeho produktů má slot na klasické SD karty. Pokud byla důvodem miniaturizace, měl raději výrobce sáhnout rovnou k microSD kartám, které jsou dnes daleko běžnější.

Spodní strana Trea obsahuje Multi-Connector pro připojení nabíječky a datového kabelu. Většina konkurence v tomto případě již přechází na mini USB konektor, jenže Palm myslí na věrné zákazníky a ponechává konektor původní. Vedle konektoru se ještě nachází zdířka pro Jack 2,5mm.

Na vrchní straně je osamocený přepínač vyzvánění v pravém horním rohu se potom nachází stylus. Chválíme Palm za klasické umístění pera, za kvalitu stylu samotného ovšem zaslouží konstruktéři pokárat. Stylus je tenký a jeho převážná část je z měkkého plastu, takže se obáváme, že by stylus mohl jít snadno zlomit. Protiváhu zasazenému peru dělá na zadní straně krytka konektoru externí antény.

Na zádech pak nalezneme již jen mřížku hlasitého reproduktoru, čočku fotoaparátu a zrcátko pro autoportréty. Zbytek plochy tvoří rozměrný kryt baterie, který na sobě nese logo Vodafonu. Kryt na svém místě drží pevně a potvrzuje tak vynikající zpracování Trea 750. V této oblasti patří 750v k absolutní špičce.

V oblasti rozměrů se Treo řadí spíše k průměru. Nevzhlédlo se v současném trendu tenkých přístrojů, díky tomu však telefon není tak široký, jako třeba konkurenční Nokia E61. Lépe tak padne do ruky. Navíc z porovnání s dnes nejmenším qwerty komunikátorem, Sony Ericssonem M600i, nevychází Treo zas tak špatně. Jeho rozměry 113 x 59 x 21 mm jsou sice ve všech směrech o něco větší, ale nejde o žádnou katastrofu. Trochu vyšší je však hmotnost. Ta činí 157 gramů.

Displej a ovládání – „Zen of Palm“ na Windows

Zásadním rozdílem oproti Palm OS Treům je použitý displej. Ten je sice stále dotykový, zobrazí 65 000 barev, ale má nižší rozlišení, poplatné operačnímu systému. Palm Treo 750v tak patří k nemnoha komunikátorům, které používají rozlišení 240 x 240 pixelů. Řadí se tak po bok přístrojů HP 69xx a Fujitsu-Siemens T800. Tato zařízení si však příliš velkou popularitu u zákazníků nezískala.

Většina konkurentů, například Nokia E61, nebo přicházející Samsung i600, či HTC S620 používají nedotykový displej s rozlišením 240 x 320 bodů. Nabízejí tak o něco více prostoru, v praxi však při používání vadí hlavně malá výška displeje, zde jsou na tom všichni konkurenti stejně.

Pokud budeme displej srovnávat s Palm OS přístroji s rozlišením 320 x 320 pixelů, nemá žádnou šanci na úspěch. A to třeba ani v případě intenzity podsvícení (plynule regulovatelné). Ve třídě Windowsích komunikátorů jde ovšem o běžný standard.

Hlavním trumfem Trea 750v je ovšem jeho ovladatelnost. Byl to právě Palm, který inicioval zavedení snadné ovladatelnosti komunikátorů bez použití pera. Původní Palm OS Treo 600 bylo v otázce jednoruční navigace naprosto průkopnickým zařízením a konkurence se snaží od té doby Palm dostihnout.

Samotné Palm OS přístroje se ale také zlepšují a tak má Palm před konkurencí v této oblasti stále navrch. A teď má navrch i v případě přístrojů s Windows Mobile. Těch několik vylepšení od Palmu je velmi povedených a HTC může se svým trackballem puknout závistí.

Základní koncept ovládání je jednoduchý. Pod displejem se nachází dvě kontextová tlačítka, navigační klávesa s potvrzovacím středem, tlačítka pro příjetí a odmítnutí hovoru a klávesy Start a OK. Červené tlačítko rovněž probouzí přístroj ze spánku. Po probuzení se ocitneme na Today obrazovce systému. Již při prvním pohledu zjistíme, že ta není úplně stejná, jako u jiných WM přístrojů.

Tak za prvé, Palm přímo sem integroval funkci vyhledávání kontaktů. Prostě začnete psát na klávesnici a v příslušném políčku se začnou objevovat kontakty, které vyhovují zadanému řetězci znaků. Hned další položkou pod tímto vyhledávacím políčkem mohou být kontakty pro rychlé vytáčení. Ty zde mohou mít podobu ikon, nebo se mohou zobrazovat fotografie ke kontaktu přiřazené. Perfektním vylepšením pak je, že takovýto kontakt můžete přiřadit k některé z kláves integrované QWERTY klávesnice. Takto můžete mít přiřazený kontakt ke každé z 27 písmenných a číselných kláves. Kontakt pak vytočíte delším podržením dané klávesy.

Tím ovšem vylepšení nekončí. Přímo na Today obrazovce nalezneme rovněž integrovaný prostor pro vyhledávání na internetu. Stačí zadat klíčové slovo, potvrdit a Treo se připojí k internetu a dané heslo vyhledá.

Na Today obrazovce pochopitelně zůstaly i její klasické položky, tedy nadcházející úkoly, schůzky, nebo oznámení o nepřečtených zprávách. Položky jsou samozřejmě plně konfigurovatelné a ty, které vám připadají zbytečné se na Today obrazovce nacházet nemusí.

V nastavení přístroje lze také zvolit, jaké funkce mají být přiřazeny kterým klávesám. Nastavit se tak dají funkce klávesám Start, OK a boční klávese. Navíc je tu možnost přiřadit tlačítkům pro ovládání hovoru a Start a OK klávesám další funkce, které se spustí pokud tuto klávesu stiskneme současně s přepínací klávesou v levém dolním rohu klávesnice.

Ovládání Trea je opravdu na špičkové úrovni a vůbec přitom není nikterak nezvyklé, jako v případě některých jiných pokusů o změnu. Některá vylepšení v ovládání by jistě přivítali i uživatelé Palm OS komunikátorů. Celkově se však domníváme, že v konceptu ovládání má Palm OS stále ještě trochu navrch. Nic to nemění na faktu, že Palm je v této oblasti jasným vítězem. To platí i pro samotnou rychlost běhu operačního systému. Windows Mobile v podání Palmu jsou sice o něco pomalejší, než Palm OS, ale 750v je jedním z nejrychlejších WM zařízení se kterými jsme měli tu čest.

Baterie – nenechá vás ve štychu

Možná také díky použitému čtvercovému displeji není Treo 750v přehnaně lačné po elektrické energii. Je jasné, že při vysoké pracovní zátěži a využívání všech funkcí přístroje se výdrž bude pohybovat na hranici jednoho dne. Ovšem při běžném režimu používání se výdrž výrazně prodlouží na dva až tři dny. U komunikátorů se ale opravdu předpokládá jejich plné vytížení, takže je vlastně nejdůležitější, že vás telefon nenechá na holičkách již třeba po polovině perného pracovního dne.

Telefonování a zprávy – i zde Palm překvapuje

S Treem 750v můžete telefonovat ve všech čtyřech pásmech GSM, najdeme zde i podporu UMTS. Podobně jako u většiny konkurentů však ani Treo nemá přední kameru pro videohovory. Přístroje Palmu jsou známé tím, že dovedou být hodně hlasité pří hovoru i při vyzvánění. To platí beze zbytku i pro Treo 750, takže s ním můžete telefonovat i v dost hlučném prostředí. Nechybí hlasitý odposlech. Kvalita hovoru je na výborné úrovni, jen při vysokých úrovních hlasitosti to ve sluchátku, nebo reproduktoru, již poměrně skřípe.

U Palmu si nepotrpí na vyzváněcí profily, které Windows Mobile stejně standardně nepodporují. Místo nich má telefon přepínač, který telefon utlumí do tichého režimu. Více zamrzí absence filtrování hovorů. Tato nevýhoda jde opět na vrub systému samotného, u Palmu se navíc filtrování nenosí ani u Palm OS přístrojů, takže jsme se ani zde nedočkali vylepšení. Postarat se o to tak bude muset některá externí aplikace.

Samotný adresář Windows Mobile je velmi kvalitní a příliš vylepšovat nepotřebuje. Palm se však chlubí tím, že přidal možnost přiřazení fotografie ke kontaktu, stejně tak jako možnost nastavení individuálního vyzvánění. To může mít i podobu videa. O možnostech vytáčení a vyhledávání kontaktů jsme již hovořili. Jen dodáme, že při krátkém podržení potvrzovacího středu na nalezeném kontaktu na něj můžete odeslat SMS, nebo email.

Pro psaní SMS zpráv je Treo perfektním zařízením. Jeho klávesnice je velmi povedená. Editor zpráv funguje dobře, samozřejmostí je počítadlo znaků a zpráv, do kterých se napsaný text rozdělí. Příjemce zprávy se opět vybírá vyhledáváním jako na Today obrazovce. Treo pochopitelně zvládá i MMS zprávy. Výbornou funkcí je řazení došlých a odeslaných zpráv do podoby konverzací, tedy tak, jak se typicky řadí emaily. S těmi si pochopitelně Treo poradí také a díky kvalitní klávesnici si můžete dovolit odepisovat i trochu delší texty. Vzhledem k použitému operačnímu systému je samozřejmá podpora push email technologie.

Organizace a data – skryté HSDPA

Podpora sítí UMTS dělá z Trea poměrně výkonné datové zařízení. Hardwarově dokonce přístroj podporuje i HSDPA, ovšem o tom Palm mlčí. Je pravděpodobné, že bychom se mohli dočkat updatu, který HSDPA na Treu aktivuje. Tam, kde není 3G signál nabídne Treo 750v GPRS/EDGE.

S ostatními zařízeními v okolí se můžete spojit přes Bluetooth 1.2, nebo infraportem. K počítači pak Treo připojíte ještě kabelem. Je poměrně škoda, že se Palm nerozhodl do Trea 750 přidat podporu Wi-Fi. To je totiž asi jediná funkce, která může někomu citelněji chybět.

Organizační schopnosti přístroje jsou na nejvyšší úrovni, ostatně zárukou toho je použitý operační systém. Přítomný tak je výborný kalendář, úkoly, poznámky, hlasový záznamník, jednoduchá kalkulačka. Na podstatně vyšší úrovni než u Palm OS zařízení je správa vestavěného budíku.

Většina konkurenčních zařízení s Windows Mobile disponuje verzí Smartphone, což je limituje v případě možnosti práce s dokumenty Microsoft Office. Treo má ovšem plnohodnotnou verzi systému a tak na něm můžete dokumenty nejen prohlížet, ale i editovat a vytvářet. V Treu je rovněž přítomen prohlížeč souborů PDF.

Zábava a multimédia – slušný standard

Nejen prací je manažer živ a tak Treo, potažmo Windows Mobile nabízí i mnohé zábavní funkce. V oblasti her je to tradiční Solitaire a Bubble Breaker, nechybí samozřejmě integrovaný přehrávač Windows Media Player.

Další hromadu zábavních aplikací si pochopitelně můžete do Trea doinstalovat. V paměti Trea je pro potřeby uživatelů vyhrazeno zhruba 60 MB místa. Není to příliš mnoho, takže nákup paměťové karty bude nutností.

Možná trochu proti přání některých uživatelů najdeme na Treu 750v i vestavěný fotoaparát. Ten má rozlišení 1,3 megapixelu a dovede nahrávat i video v rozlišení 352 x 288 bodů. Treo nevyužívá klasickou fotografickou aplikaci Windows Mobile a nahrazuje jí vlastní. Ta ovšem nabízí méně možností nastavení. Kromě digitálního zoomu, nastavení rozlišení a režimu rychlého snímání neumožňuje fotoaparát žádné další funkce. Kvalita snímků je i ve své kategorii jen průměrná, oproti jiným zařízením Palmu jde však o pokrok.

Shrnutí – dokonalý pracovní nástroj

Treo 750v je zcela jasně zaměřeno na práci. Multimédia jdou u Palmu trochu tradičně stranou, kladen je důraz na kvalitní ovládání a byznysově orientované funkce. A v této oblasti Treo 750v exceluje a překonává konkurenci. Samozřejmě bude přístroj vyhovovat především těm, kteří si potrí na klasickou konstrukci a menší qwerty klávesnici pod displejem. S podobnými přístroji také Treo porovnáváme. Pokud bychom mu měli něco vytknout, pak to bude pravděpodobně jen absence Wi-Fi. Žádné jiné závažné nedostatky Treo 750v nemá. Trochu mrzet může rozlišení displeje a využití místa na něm, jenže to je omezení dané operačním systémem. A s využitím místa mají problémy prakticky všechny Windows Mobile zařízení. Docela příjemným překvapením je cena Trea 750v. Mezi Windows Mobile jde o jeden z nejlevnějších přístrojů a zdatně bude sekunduje svým Symbianovým konkurentům. Treo 750v se začalo prodávat v oficiálním obchodu výrobce za cenu 11 399 Kč. Překvapivě tak Treo 750v stojí prakticky stejně, jako jeho stájový kolega s Palm OS, model Treo 680. O něm ale někdy jindy. Proč koupit? špičkové zpracování

podpora 3G

perfektní ovládání

výborná klávesnice

vylepšení operačního systému

cena Proč nekoupit? nemá Wi-Fi

čtvercový displej Kdy? V prodeji Za kolik? 11 399 Kč



Za zapůjčení přístroje děkujeme portálu PalmHelp.cz.