Kladivo na iPhone - Samsung představil revoluční mobil

Samsung připravil konkurenci s novým modelem Ultra Smart F700 těžký úder. Všichni se rozplývají nad novým iPhonem od Apple, který by měl přinést do řad mobilních telefonů svěží vítr. Novinka od Samsungu bude přímým konkurentem nového iPhone, nabízí však funkce, o kterých se iPhone může jen zdát.

Nejmenší komunikátor?

To co iPhone nemá a je za to kritizován, přináší nový Samsung ve stejně elegantním balení. Samsung Ultra Smart F700 je i o poznání menší (104 x 50 x 16,4 milimetru). Novinka Samsungu má sice větší tloušťku, to je zapříčiněno vysouvací QWERTY klávesnicí, ale ostatní rozměry jsou výrazně menší. Výrazně víc se tak blíží velikosti běžného mobilu. Pro představu, telefon bude zhruba stejně velký jako populární Samsung D900!

Ovládání pouze přes dotykový displej bylo u iPhonu předmětem kritiky. Samsung tedy boduje přítomností hardwarové klávesnice, na které se texty budou psát jistě pohodlněji než na dotykovém displeji. Dotykový displej má vysoké rozlišení 440 x 240 obrazových bodů a úhlopříčku přes sedm centimetrů. Displej je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 262 000 barev. Ovládání přes dotykový displej nabízí při dotyku odezvu jemnou vibrací pomocí podpory technologie Vibe Tonz. Zatím poněkud záhadný je použitý operační systém. Pravděpodobně se bude jednat o proprietální systém, který Samsung nazývá Flash UI.

Pět mega a autofokusem

Samsung boduje i vestavěným fotoaparátem. Ten má maximální rozlišení pět megapixelů a nabízí automatické ostření. Nechybí druhý fotoaparát pro videohovory. Čím ovšem nový Samsung Ultra Smart F700 předhání iPhone je podpora sítí třetí generace. Nový Samsung dokonce nabízí i podporu rychlých dat HSDPA v 3G sítích a to až rychlostí 7,2 Mbps. Tím předběhl veškerou konkurenci ale i v současné době dostupné technologie. Jinak telefon pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz), ve kterých nabízí datové přenosy EDGE.

Výbava nového Samsungu zahrnuje hudební i video přehrávač. Hudební přehrávač podporuje formáty MP3, AAC, AAC+, eAAC+ a Real Audio. Video přehrávač pak formáty MPEG4, H.263, H.264 a Real Video. Samozřejmě nechybí internetový HTML prohlížeč, e-mailový klient, Java, Wap 2.0 a prohlížeč dokumentů.

Chybí jen Wi-Fi

Paměť lze rozšířit pomocí paměťových karet formátu microSD. Připojit Samsung Ultra Smart F700 k počítači lze přes Bluetooth nebo pomocí USB datového kabelu. Nový Samsung může fungovat i s vypojenou telefonní částí. Unikátní Samsung však postrádá jednu zásadní věc a tím je podpora bezdrátového připojení na internet přes Wi-Fi.

Dnes představený Samsung Ultra Smart F700 si odbude výstavní premiéru na nadcházejícím kongresu 3GSM, který začíná v Barceloně 12. února. V Barceloně budeme a přineseme bližší pohled na tento zajímavý přístroj.