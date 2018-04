Kladivo na čokoládu – Samsung E900 se senzorovou klávesnicí

LG se podařilo udělat díru do světa s čokoládovým mobilem. Toto nezvyklé označení dostal model KG800 (či jeho CDMA předek) částečně díky tvaru klávesnice, ale především podle lesklého krytu se skrytými senzorovými tlačítky. Ta bez podsvícení nejsou vůbec vidět. LG se svými čokoládovými mobily slaví velké prodejní úspěchy a již chystá další modely se s tímto designem. Není se tedy čemu divit, že Samsung připravil pádnou odpověď.

Kladivem na čokoládu se stal model E900. Oproti LG nemá novinka Samsungu charakteristickou šachovnicovou alfanumerickou klávesnici, ve všem ostatním se ale u LG inspiroval. Dominantním designovým prvkem telefonu tak je černý hladký a lesklý kryt. Ten pokrývá 90 procent zavřeného telefonu a doplňuje ho šedostříbrný spodek a ve stejné barvě vyvedená linka okolo celého telefonu. Lesklý černý kryt je efektní, trpí však jedním zásadním neduhem. Láká totiž otisky prstů jako sladká limonáda vosy a tak se z telefonu ihned stane daktyloskopická sbírka.



Samsung E900 a další novinky výrobce: X820, Z550 a D870.

Efektní kryt skrývá funkční klávesy, které se shlukly okolo navigačního tlačítka. To nikterak výjimečné není, má klasický tvar a jedná se o běžnou mechanickou klávesu. Naopak zbylá funkční tlačítka nejsou na nepodsvíceném telefonu vůbec vidět. Díky mohutné navigační klávese to nepůsobí nikterak nepatřičně, jako by na telefonu nic nechybělo. Funkčních kláves má přitom telefon požehnaně – osm. Pro porovnání konstrukčně stejný model D600 jich má jen pět. Tři klávesy navíc slouží pro ovládání hudebního přehrávače.

Telefonu to bezesporu sluší, ale jak již bylo uvedeno, lesklý kryt není příliš praktický. Zpracování nemá chybu, ale to není u Samsungu nic neobvyklého. Navíc lze předpokládat, že Samsung si kvalitu nechá zaplatit a model E900 nebude levný mobil. Rozměry přístroje jsou 93 x 45 x 16 mm a s hmotností 93 gramů patří novinka do průměru své třídy.

Senzorová klávesnice přináší jednu podstatnou změnu. Telefon se nezapíná červenou klávesou, to by u takovéto klávesnice bylo nemožné. Proto má Samsung E900 na pravém boku speciální tlačítko pro vypnutí a zapnutí. Kdo měl někdy Nokii, jistě nebude vůbec překvapen.

Práce s dotykovou klávesnicí je z počátku velmi nezvyklá. Zvyk podvědomě nutí mačkat tlačítka jako běžné klávesy, což je však zcela zbytečné. Stačí totiž jen letmý dotyk. To nám na testovaném vzorku přišlo až na škodu, protože se nám velmi často nechtěně podařilo mačkat korekční klávesu. Na klávesnici si rozhodně lze zvyknout, ale chce to trochu času. Všechna další tlačítka na telefonu jsou již mechanická a třeba alfanumerická klávesnice se nám velmi líbila.

Designu telefonu pomáhá i stylové menu s novou grafikou. Stejné, i když v trochu jiném rozložení, jsme již mohli otestovat v nejtenčím mobilu na světě, Samsungu X820. Menu má tmavý podklad a světlý text. Nepoužívá zdaleka tolik barevných palet, jako současná menu telefonů Samsung. Zobrazení se nám líbilo. Nechybí mu efekt a navíc je velmi kontrastní a výborně čitelné. Vybraná položka má totiž velmi výrazné zobrazení.



Nová grafika pomohla přehlednosti menu a někomu jistě bude vyhovovat značná redukce barev oproti starším modelům výrobce.

Samotné menu se chlubí standardním rozvržením. Hlavní menu má podobu matice, dále si musíme vystačit s textovými položkami. Novinkou je „Moje menu“, které se vyvolává stiskem navigační klávesy směrem nahoru. Nabízí čtyři libovolně vybrané položky a nám se tato praktická pomůcka pro rychlé ovládání líbila.



Rozvržení menu se oproti starším modelům výrobce nezměnilo. MP3 přehrávač má novou grafiku - dle libosti třeba s kytičkami - hlavně ale již umí hrát na pozadí.

Výbava telefonu zhruba odpovídá možnostem Samsungu D600e. Telefonu nechybí dvoumegapixelový fotoaparát s bleskem, Bluetooth, slot na paměťové karty MicroSD a další běžné funkce. Telefonu nechybí podpora GPRS a EDGE a vnitřní paměť má kapacitu 82 MB. Zapomněli jsme na něco? Jistě, na MP3 přehrávač. Ten má taktéž nové grafické provedení, ale mnohem podstatnější je jeho schopnost hrát na pozadí. Nyní si tak již i se Samsungem můžete zároveň poslouchat oblíbené songy a přitom třeba psát SMS.

Pro pořádek ještě doplňme, že displej telefonu se může pochlubit QVGA rozlišením a zobrazením 262 000 barev. Telefonu nechybí výstup na televizi, možnost videonahrávek, stereofonní Bluetooth profil, jen stereofonní reproduktory chybí. Přehrávač využívá jediný reproduktor ve spod zadní části telefonu. Zvuk není špatný, ale jiné modely výrobce se mohou pochlubit mnohem lepší hlasitou reprodukcí.

Samsung E900 se má začít v Evropě prodávat již tento měsíc. Cena zatím nebyla stanovena, odhadujeme jí na zhruba 10 000 korun včetně daně. Kdy přesně se Samsungu E900 dočkáme na našem trhu, prozatím nevíme. Zatím můžeme jen spekulovat o zahájení prodeje v červenci. Určitě vás však budeme s předstihem informovat.