Kinoma - Hi-Res video - Clié T655C 25/6? - a další aktuality

Video v Hi-Res? Kinoma!

Nový PalmOS videopřehrávač se jmenuje Kinoma Player a kromě mnoha schopností umí přehrávat video ve vyšším rozlišení - až 320x480 pixelů. Přehrávač poskytuje firma zdarma, pokud chcete filmy vytvářet, musíte si koupit za $29,99 Kinoma Producer.

Na stránce firmy si můžete stáhnout nejen zmíněné aplikace, nýbrž i řadu ukázek videosamplů v normálním i Hi-Res rozlišení. Program podporuje rovněž několik formátů audio výstupu. Soubory lze ukládat v RAM i na kartu - budete potřebovat dost místa - minuta videa v Hi-Res zabere asi 3MB...

Clié T655c 25. června?

Na PalmInfocenter se o víkendu objevila informace, že Sony představí anglickou verzi svého nového Clié řady T T655c na TECHNY/PCExpo, která začíná 25. června.

T650c je nástupce modelu T600c a Sony jej představila v Japonsku minulý měsíc. Oproti T600c přináší rychlejší procesor a podporu MP3/Atrac3.

CompactTRIO - co všechno dostanete do CF slotu!

Máte-li ve svém handheldu CF slot a pošilháváte po jiných karetních formátech, nevěšte hlavu. Můžete vyzkoušet nový produkt PRETECu Compact TRIO - adaptér, pomocí kterého do svého CF slotu/II dostanete karty ve formátu MultimediaCards (MMC), Secure Ditital (SD) a Memory Stick (MS) - o formátech karet blíže zde.

Adaptér stojí $49,95 a jestli si jej budete kupovat, může vás hřát ještě to, že vy do svého CF slotu strčíte skoro všechno, kdežto majitelé výše uvedených menších formátů rozšiřujících slotů do svého slotu určitě nikdy CF kartu nedostanou... :-)

MiniMusic - něco pro hudebníky

Majitelé Sony Clié řady T a NR, stejně tak jako "Visoristé" se Springboard modulem BeatPlus, zbystřete pozornost - MiniMusic totiž vydal nové verze svých programů miniMusic NotePad a miniMusic BeatPad - obě umí využít rozšířených zvukových schopností těchto modelů.

BeatPlus a Clié T a NR obsahují totožnou zvukovou technologii od Yamahy - LSI zvukový generátor a FM zvukový čip. Tento čip obsahuje ADPCM playback a plný rejstřík General Midi FM zvuků (128 nástrojů a bicí).

Každý ze jmenovaných produktů stojí $29,95 a zde si můžete stáhnout zkušební verzi.