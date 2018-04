King Stones - středověký logický rychlík ve stylu Bejeweled

Logické hry mají jednu nespornou výhodu - neznají konce, proto nikdy nezestárnou. Stále máte motivaci hrát znova a pořád dokola, jen abyste překonali svůj, nebo něčí rekord. Ale právě touha hrát stále dál závisí na tom, co vám hra nabídne. A ve "středověce" laděné novince King Stones je toho opravdu dost.

Princip hry

Pochopit princip této hry není nikterak složité. Vaším úkolem je záměnou 7 druhů elementů (jejich podoba, např. ovoce, hračky, je závislá na tématickém motivu, který si zvolíte) vytvořit minimálně dvojici prvků stejné barvy.

Zde vidíme naprostou podobnost s Bejeweledem, ale zásadní rozdíl je v tom, že elementy nezmizí z plochy do doby, než zmáčknete akční tlačítko. Odtud se odvíjí naše rada: nahromaďte si co nejvíce stejnobarevných elementů a teprve pak je "odpalte" (viz. screenshot).

Celá hra je omezena časem, takže zapomeňte na to, že budete skládat donekonečna. Navíc za zmáčknutí akčního tlačítka jsou vám nějaké sekundy odečteny, proto se neunáhlujte k neustálému mačkání.

Herní režimy

Velikou sílou hry King Stones je počet herních režimů. Před novou hrou si musíte zvolit jednu ze čtyř nabídek, přičemž každá z nich vyžaduje specifické poskládání elementů. Jsou to:

Original - Nejsvobodnější ze všech režimů. Stačí poskládat minimálně dvojici stejnobarevných elementů.

Neighbours - Hráč musí poskládat elementy tak, aby mezi sebou sousedily v diagonálním (šikmém) směru.

Rows & Columns - Je povoleno poskládat pouze svislou nebo vodorovnou řadu. Můžete skládat i do kříže.

Squares - Jak už název napovídá, je potřeba postavit čtverec o minimální velikosti 2x2.

To ale není vše. Po volbě režimu si musíte ještě vybrat styl hry:

Classic - Bude asi vaší nejhranější hrou. V ubíhajícím čase musíte nahromadit určitý počet bodů, abyste postoupili do další úrovně. Hra končí, jakmile vyprší čas.

Rush - Cílem je nahromadit co nejvíce bodů. Po ukončení časového limitu se zapíší vaše výsledky do tabulky.

Clearing - V co nejrychlejším čase se snažte vyklidit hrací pole.

Ovládání

Hru ovládáte pomocí stylusu. Zdánlivým neduhem je fakt, že záměnu diamantů lze provést jen táhnutím pera, nikoliv dvojím kliknutím z diamantu na diamant. Vše naštěstí řeší jedna položka v preferencích (Drag & Drop swapping), tudíž o komfort je postaráno. Akční tlačítko je možno aktivovat pomocí hardwarového tlačítka, což se v podmínkách časového omezení docela hodí.

Nastavení

Z hlavního menu se do preferencí dostanete kliknutím na položku Options. Zde si můžete vybrat jedno ze tří herních schémat - středověk, zahrádku a hračky. Poslední dvě zmiňovaná ale nejsou moc dobře graficky zpracována (jsou dost nepřehledná), proto je nejlepší zůstat u středověkého tématu.

Dalšími možnostmi je aktivace grafických animací a hlasitost zvuků a hudby.

Technické zpracování

Hra je oblečena do slušivého grafického kabátku, který je laděn do středověké doby. Zbylá dvě schémata jsou spíše na podívání. Stejné je to i s hudbou, kterou si jednou poslechnete a už si ji nezapnete. Naopak zvukové efekty plní svoji funkci dobře.

Hru spustíte na všech barevných PalmOS od verze 5.0, a to i včetně PDA s nízkým rozlišením. Právě velikost 160x160 je však trnem v oku, co se týče grafiky. Autoři se mohli alespoň trochu snažit zviditelnit stav skóre během hry.

Závěrečné shrnutí

Po čase tu máme další zajímavou logickou gamesku, která se může pochlubit velkým množstvím herních variací, režimů a velmi příznivou cenou. Když pomineme pár grafických nedostatků a absenci online High Scores tabulek, stane se King Stones dobrým společníkem třeba na nudné cesty tramvají.