KIM Kraje ČR v prodeji - Palmy levnější - a další

Bill Gates zafinancoval nákup Tungstenů

Včera docela pobavila zpráva o tom, že vyučující na soukromé škole K-12 v New Yorku budou vybaveni Tungsteny T2. Zakázka je to docela slušná - celkem 1100 kusů a zaplatí ji zřejmě Bill Gates, majitel a zakladatel Microsoftu, a to prostřednictvím grantů z fondu Bill & Melida Gates Foundation :-)

Palmy zase levnější

Firma Palm při včerejším uvedení Tungstenu T2 na trh snížila ceny starších typů. Palm m130 nyní zakoupíte za 179 USD (stará cena 199 USD) a barevný Palm m515 za 249 USD (dříve 299 USD),

Bezdrátový Axim - další informace

Několik informací o připravovaných modelech DELLu přinesl Australian IT. Do konce roku by měl Dell dát na trh Axim s 802.11b a v roce 2004 nabídnou Aimy 802.11g. Nové modely by měly mít i Bluetooth, který se v PDA stále více prosazuje jako standard pro komunikaci na krátkou vzdálenost namísto infraportu. Dell se chystá rovněž k výrobě Aximů s GSM/GPRS.

PDA už umí Money 2004

Microsoft Money 2004 rozhranní pro PocketPC si můžete od včerejška stáhnout na této adrese. Podporu Money 2004 přidal v nejnovější verzi 3.3 i PalmOS produkt Ultrasoft Money. Jeho recenzi najdete zde.

Nové lokalizace od Paragonu

Česká lokalizace 3.4 pro PalmOS 5.X a 2.25 pro PalmOS3/4 je k mání na stránkách Paragon Software. Počeštěny jsou modely Zire71 a Tungsten T, včetně české podpory Graffiti 2.

KIM Kraje v prodeji

Námi představené mapy krajských měst ČR s PalmKIM jsou již v prodeji. Cena je 1.900 Kč. Recenze KIM Kraje i PalmKIM najdete u nás.