Zázračné mobily v kampaních jsou podvod. Odhalili jsme ty největší

Internetoví vynálezci mají pravděpodobně těžký život, zejména pokud se chtějí věnovat vývoji nových telefonů. Pokračovat ve stopách Steva Jobse a přijít s nabídkou, které budou nadšeně tleskat miliony zájemců, je dnes zkrátka o dost těžší. Zejména, pokud je jejich nový telefon sice zajímavý, ale nikoliv naprosto revoluční.

V poslední době můžeme už celkem s jistotou předvídat, že minimálně jednou za půl roku se objeví na stránkách jako Kickstarter nebo Indiegogo telefon, který bude stát za pozornost. Pozornost je ovšem málo, vynálezci potřebují zájemce, kteří se jim ke koupi v budoucnu hotového telefonu upíší a peníze jim pošlou předem. Jedině až vyberou potřebnou částku v pevně stanoveném časovém limitu, může se teprve výroba naplno rozjet.

Většinou nestačí popsat, jak bude telefon vypadat, zájemci potřebují vidět už funkční prototyp nebo jakkoliv jinak vizuálně ohromující prezentaci, která jim požadované peníze z kapes vytáhne. A v tomto případě se můžeme setkat ještě s druhým typem vynálezce: takovým, který slibuje, ale šance na reálnou produkci smartphonu jsou téměř mizivé. Stačí si jen jeho kampaň analyzovat s kapkou zdravého rozumu.

Vybrali jsme pro vás některé příklady kampaní, které se příliš nepovedly. Ať už šlo jen o vysoké nároky na financování, nedodržení slibů či zkrátka obyčejný podvod. Najít toho lze bohužel poměrně hodně.

Exemplář číslo 1: Comet

O této kampani jsme informovali letos v červnu. Už tehdy jsme ho označili jako nejšílenější smartphone, který jsme kdy viděli. Proč? Výrobci ho opatřili ploutvemi a všeobecně se zaměřili na co nejpohodlnější používání ve vodě. Mimo to také nabízel velice slušné parametry – vysoce výkonný procesor, 4 GB operační paměti, obří QHD rozlišení na poměrně malém 4,7palcovém displeji i velkou kapacitu baterie.

Jelikož byl projekt ještě čerstvý, pozastavovali jsme se pouze nad jeho cenou, která nám za v přepočtu 5 500 korun přišla jako podezřele nízká. Výrobce měl tehdy vybráno zhruba 25 tisíc dolarů a řekl si o finální sumu 100 tisíc dolarů. Krátce na to však kampaň na Kickstarteru výrobci zrušili. Proč? Údajně nebyli schopni k telefonu dodat slibovaná vodotěsná sluchátka, takže celou kampaň radši zastavili, než aby čelili nařčení z nedodržení slibu.

O to podivnější tedy je, když se jejich kampaň nedávno rozjela znovu, tentokrát na serveru Indiegogo. Opět si výrobci řekli o 100 tisíc, znovu se ani zdaleka této částce neblíží, nicméně i tentokrát slibují tento zázrak mezi mobily za necelých 6 tisíc korun. Naštěstí kampaň funguje tak, že pokud peníze nezískají, musí je všechny vrátit. My už ale nevěříme, že tato šílenost někdy opustí status konceptu.

VIDEO: Comet je první smartphone, který umí plavat

Exemplář číslo 2: BLU

Ještě do většího crowdfundingové blamáže vehnali svůj projekt výrobci telefonu BLU. Ten totiž neuspěl ani napotřetí, a od té doby se po něm slehla zem. Proč? Autoři projektu se zkrátka chvástali pouze grafickými rendery, ale nikdy skutečně neměli funkční prototyp. Z tohoto důvodu je Kickstarter nemilosrdně dvakrát potrestal smazáním celé kampaně. Třetí pokus se odehrál na serveru Indiegogo, i tam však tento projekt narazil.

Výrobci nečtou podmínky kampaní Co se celé řady pozastavených projektů týče, samozvaným vynálezcům by pravděpodobně neuškodilo si přečíst si požadavky serveru Kickstarter. Ty totiž jasně stanovují: „Kampaně, které mají za cíl vývoj fyzického produktu, musí obsahovat dostatečnou dokumentaci funkčního prototypu. Můžete sice zacílit kampaň na produkci prototypu, v tomto případě jej ale nesmíte nabízet jako samotnou odměnu.“ Smartphone BLU je důkazem, co se stane, když toto autoři nedodrží.



BLU měl být flexibilní smartphone, který jste mohli nosit na zápěstí, a zároveň jej mělo jít i narovnat a používat jako běžný telefon. Do jeho supertenkého ohebného těla slibovali výrobci natěsnat naprosto špičkové parametry, od procesoru Snapdragon 810 a 64 GB datového úložiště až po 4200 mAh baterii a 5,3 palcový Full HD displej. To vše za v přepočtu 9 tisíc korun. BLU byl zkrátka sci-fi pohádka pro naivní nadšence.

Exempláře číslo 3: Ubuntu Edge, Symetium

Jak Ubuntu Edge, tak Symetium potkal stejný osud. Velké oči, nesplnitelné sliby. Oba dva projekty si stanovily až příliš velký cíl a ačkoliv telefonu Symetium pořád zbývá zhruba 20 dní aktivní kampaně, nevypadá to s ním ani o trochu lépe než s Ubuntu Edge z roku 2013. Symetium požaduje jeden a čtvrt milionu dolarů, vybralo se zatím jen 60 tisíc. Ani špičkové parametry, ani téměř bezrámečkový design zkrátka nepůsobí jako dostatečné lákadlo. Dost možná proto, že autoři stále nemají ani funkční prototyp.

Ubuntu Edge je, paradoxně, jeden z nejlépe financovaných crowdfundingových projektů. Na jeho výrobu se vybralo přes neuvěřitelných 12 milionů dolarů. Autoři ale ztroskotali na tom, že měli vidinu celých 32 milionů dolarů, takže se jejich nároky ani zdaleka nesplnily. Ubuntu Edge mělo být hybridní zařízení s dvěma operačními systémy – Android a Ubuntu Touch. Jeho finální cenovka byla nasazena hodně vysoko, v přepočtu téměř 20 tisíc korun, kterou posléze trochu upravili na 16,5 tisíce korun. Více si o telefonu přečtěte zde.



VIDEO: Na nejlepší mobil světa se nevybralo dost peněz

Exemplář číslo 4: Dragonfly Futurefön

A teď trochu odlišný příběh. Dragonfly Futurefön, smartphone se zvláštní konstrukcí a ještě zvláštnějším jménem, má za sebou úspěšnou kampaň v loňském roce. Je to v podstatě zařízení typu „vše v jednom“ – notebook, tablet, mobil. Za v přepočtu 19 tisíc korun výrobci slíbili zařízení hned se dvěma sedmipalcovými super AMOLED displeji a QHD rozlišením, dva operační systémy (Android a Windows), celkem 8 GB paměti RAM a další nadstandardní specifikace.

Projekt vybral dohromady přes 700 tisíc dolarů a úspěšně v loňském prosinci zakončil svou kampaň. Přitom původně autoři žádali pouhých 10 tisíc. Předpokládané doručení všem zájemcům bylo nastaveno na první čtvrtletí 2015.

Nyní máme říjen a produkt stále není hotový. Teprve před pár dny se autoři pochlubili funkčním prototypem, nicméně se objevila celá řada stížností, že by mohli ukázat daleko víc. V komentářích projektu se stále lidé ptají, kdy bude Dragonfly hotový. Na to výrobci odpovídají, že nové datum doručení je stanoveno na prosinec, což je podle nás opět hodně optimistické, vzhledem k tomu, že je na světě stále pouze prototyp. Ze všech zmíněných projektů je však Dragonfly patrně nejvíc nadějný, a jeho zákazníci se snad časem dočkají svého kusu.

Je vůbec šance?

Je poměrně smutný fakt, že v žebříčku 100 crowdfunding kampaní s nejvíce vybranými penězi je pouze jediný telefon, a to navíc neúspěšný Ubuntu Edge. Přísliby Kickstarter vynálezců zkrátka netáhnou natolik, aby do nich lidé investovali peníze. Jistě, máme zde hodinky Pebble či tablet Jolla, které se do pomyslné crowdfunding síně slávy už zapsaly, na skutečně ikonický telefon, který by vzešel z Kickstarteru či Indiegogo však stále čekáme.

Nezbývá tak než vyhlížet další nadějné modely, ale zároveň k nim přistupovat přiměřeně kriticky. Vždy je důležité se podívat na parametry telefonu, jeho finální cenovku a také předpokládané datum, kdy bude telefon hotový. Pokud autoři navíc všechny pochyby vyvrátí dostatečnou ukázkou funkčního prototypu, investice patrně nebude zcela k ničemu.