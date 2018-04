KeyWatch 2.0 - české znaky na Nokii 9210!

KeyWatch byla dlouho očekávaná aplikace a její uvedení na trh jistě přispěje k částečnému zvýšení popularity (zatím bohužel velmi drahého) komunikátoru Nokia 9210. Autorem aplikace KeyWatch je firma 2K Development fungující původně pod jménem X.Soft, jejíž české lokalizace a další produkty pro EPOC16/32 kompatibilní kapesní počítače a mininotebooky jsou dostatečně známé. V současné době vyvíjí 2K development několik dalších aplikací komunikátor Nokia 9210, kromě KeyWatch je to například anglicko-český a německo-český slovník (klon známého Parlance), software pro obchodní zástupce, převod dat z kapesních počítačů Psion (obdoba nově pojmenovaného 2Convertu) a další.



Ale zpátky ke KeyWatch. Aplikace umožňuje vkládání, respektive psaní českých znaků do všech systémových aplikací shodným způsobem jako na desktopu či notebooku včetně možnosti přepínat mezi různými klávesnicemi a můžete tak poměrně snadno psát české a slovenské znaky s diakritikou. Česká písmena "ěščřžýáíé" jsou dostupná na horní řadě kláves, pro ostatní diakritické znaky lze použít přeřaďovač neboli samostatnou klávesu pro psaní písmen s háčkem, čárkou nebo přehláskou včetně psaní umlautů, respektive znaků v němčině atp. KeyWatch umožňuje nadefinovat libovolné množství klávesnic a přepínat mezi nimi pomocí nastavitelné kombinace kláves, což dává Nokii 9210 opravdu netušené možnosti při vkládání nejrůznějších znaků. KeyWatch navíc funguje i jako "hotkeys" aplikace, takže můžete jednotlivým aplikacím přiřadit různé klávesnice a po přepnutí se dané aplikaci automaticky přiřadí zvolená klávesnice (například v kalkulačce apod.). Samozřejmostí je pak panel pro vkládání nestandardních znaků, které nejsou přímo dostupné na klávesnici. KeyWatch standardně obsahuje dvě klávesnice - českou/slovenskou s rozložením písmen co nejpodobněji klasické desktopové PC klávesnici a programátorskou klávesnici zachovávající původní rozložení písmen a obsahující pro vkládání českých atp. znaků mrtvou klávesu. Obě klávesnice umožňují kdykoliv přepnout mezi módem QWERTY a QWERTZ nebo na původní Nokia klávesnici.







O užitečnosti aplikace KeyWatch 2.0 jistě není třeba pochybovat, určitě vás ale také zajímá cena, za kterou se tento program prodává. Vzhledem ke "strategickému" významu aplikace je cena KeyWatch vcelku sympatická (navíc je také možné, že někteří prodejci budou aplikaci ke komunikátoru přidávat zdarma), nebo se vám 490,- Kč bez DPH zdá moc?