KeyContacts - sbohem AddressBooku?

Tedy, ne že by náhrady ke klasickému AddressBooku dosud neexistovaly. Je jich celá řádka a vzpomeňme třeba 321Contacts, ContactPro a celou řadu ostatních řešení.

Každá z těchto aplikací se soustřeďuje na rozvíjení několika dílčích schopností a dovedností, které by ve svém komplexu daly asi "dokonalý", ale obludně veliký adresář. Vesměs pracují se základní AddressBook databází (jen SuperNames přidává další databázi pro svoje další pole) a problém synchronizace s desktopem ponechává na HotSyncu a základním PalmOS synchronizačním programu.

KeyContacts je jiný...

Ano, KeyContacts se od dřívějších alternativních řešení v několika věcech výrazně odlišuje:

- je dodáván jako komplexní řešení - součástí programu je synchronizační aplikace, která provádí spolupráci PDA programu s Outlookem, kde lze synchronizovat různé adresáře (můžete si nastavit i uživatelskou synchronizaci pro každý adresář odděleně)

- program láme limit počtu polí v adresáři - nyní máte k dispozici dalších 40 polí, kompatibilních s těmi Outlookovými

- aplikace boří jedno významné PalmOS tabu a omezení - ke každému kontaktu můžete přiřadit víc kategorií a těch můžete mít přes 250!

- program se nespokojuje s klasickým vyhledáváním - má funkci tzv. chytrého vyhledávání

Synchronizace

Je třeba hned na úvod říct, že Chapura vytvořila produkt, který je určen ke spolupráci s Outlookem. Je to celkem pochopitelné, neboť schopnosti rozšířených polí a multikategorií v běžném Palm Desktopu nelze využít.

Synchronizaci KeyContactu s Outlookem je třeba "povolit" v HotSync Manageru, kde najdete i odskok do konfigurace adresářů, které chcete s PalmOS aplikací synchronizovat. Synchronizace je jako obvykle "třísměrná" (oběma směry, Outlook přes handheld a naopak). Synchronizační aplikace podporuje i způsob řešení případných konfliktů při obousměrné synchronizaci.

Osobně mne mrzelo, že Chapura nepřidala nějakou jednodušší konverzi stávajícího PalmOS adresáře do KeyContactu (třeba přímo v Palmu), ale opravdu se předpokládá synchronizace s Outlookem, takže jsem uznal, že by to bylo asi jaksi navíc...

40 dalších polí

A co si představit pod takovým pojmem - 40 dalších polí? Tady jsou:

- výročí, narozeniny

- jméno a telefon na sekretářku/asistenta

- firemní telefon, služební telefon 2, telefon do auta

- děti

- oddělení ve firmě, email2 a email3, pracovní titul

- domácí adresa (město, ulice, stát, směrovací číslo apod.)

- alternativní adresa (město, ulice, stát, směrovací číslo apod.)

- domácí telefon, druhý telefon, fax, ISDN

- prostřední jméno

- pager, rádio, telex, web

a ještě další...

Multi-kategorie

Vicenásobné kategorie považuji za jednu z největších vymožeností nového programu. Právě proto, že se mi líbí u WinCE platformy, vždy jsem tajně doufal, že se jednou najde výrobce programů, který je implementuje do PalmOS (jednou z pro mne nepochopitelných fatálních chyb PalmOS 5 je to, že vícenásobné kategorie neumí).

K čemu je to vlastně dobré?

Inu, hlavně ke zlepšení přehlednosti, pořádku a rychlému vyhledávání skupin kontaktů. Představte si, že Karel je váš přítel, kolega z práce, člen vašeho bowlingového klubu. Kam jej v PalmOS zařadíte - do kategorie Přátelé, Kolegové, či Bowling? V KeyContacts jej zařadíte do všech, a tak se vám Karel objeví, až vyberete kategorii Bowling (budete chtít poslat SMS všem členům klubu, že odpadá večerní akce), Karla najdete i v kategorii Přátelé (až je budete zvát na narozeninovou oslavu) a ukáže se vám i v kategorii Kolegové, až budete připravovat firemní večírek...

Chapura ale povedla s kategoriemi ještě dvě důležité věci - jednak rozšířila jejich počet (z velmi frustrujících 169 na 250) a ještě rozšířila i možnost délky názvu kategorie na 250 znaků!

Práce s kategoriemi tak získává zcela nový rozměr a kdo si to jednou vyzkouší, bude se mu jen velmi těžko vracet zpět!

Další zajímavé schopnosti programu (heslovitě):

- program podporuje dlouhé poznámky (až 32 kB)

- vylepšená je práce s beamováním položek přes IrDa

- každý kontakt lze provázat na Outlook Journal

- pomocí zvláštní položky menu lze zrychleně vložit nový kontakt ke stejné firmě

Malá procházka programem...

Vložení nového kontaktu

Program řeší nedostatek místa na displeji přídavnými okny (známé řešení z WinCE) - svoje vlastní okno má jméno (jméno, příjmení, prostřední jméno, titul, akademický titul) i každá ze tří možných adres.

Právě pod políčkem s adresou se ale skrývají podokna hned tři (soukromá, alternativní a pracovní adresa) - vybírat si z nich můžete v rozbalovacím menu v názvu pole (použité adresy jsou zaškrtnuté - viz obrázek). Tento způsob program používá i u polí s telefonními čísly. U kontaktu můžeme ještě ve zvláštním poli určit způsob jeho zobrazení v souhrnném přehledu (FileAs) - vyskakovací okno nám nabídne různé možnosti dle vyplněných políček.

O kategoriích už byla řeč - v prostředním obrázku můžete vidět, jak jednoduše práce s nimi probíhá - vybrané kategorie se vám řadí nahoře.

Posledním obrázkem je celkové zobrazení kontaktu. Seznam kontaktů

Souhrnné zobrazení všech kontaktů - vlevo klasicky, jen s jedním číslem, úplně vpravo v detailovém režimu, kdy zobrazí všechna čísla a e-maily u kontaktu. Barvy lze nastavit v rozsahu prostředního obrázku. Seznam kontaktů lze snadno filtrovat přes kategorie (obrázek vlevo). Okno nastavení je uprostřed a je z něj patrná i funkce "chytrého" hledání - definujete, která pole má program vyhledávat. Výsledek hledání je v posledním okně - program našel po vložení řetězce " LIN " pana Lin dušku, Vondála z firmy Lin gia, nenašel ale Ma lin u.

Co se mi na první pohled nelíbilo:

Abych jenom nechválil - program měl - z mého pohledu - na první osahání ještě dost věcí k dopilování i těch, které bych uvítal jako milé vylepšení:

- PalmOS s programy s funkcí LookUp (třeba eMail) nepodporují vyhledání položky v tomto adresáři. Nemůžete tedy třeba v Mailu přes LookUp najít a vložit e-mailovou adresu či vložit telefonní číslo v diáři.

- chybí mi možnost přímého vytáčení čísla (dial), možnost odeslání SMS by taky nebylo špatné

- málo platné - mrzí mne, že Chapura nepřevzala "ouškový systém" od SuperNames, ten mi připadá při mnoha polích přehlednější (ale to je subjektivní)

- lepší podpora práce s barvou by taky potěšila, i když zase chápu, že obarvovat kategorie (jako to umí SuperNames či 321Contacts) při systému práce s kategoriemi asi není jednoduché...

- chybí mi zde funkce "chytrého T9" vyhledávání v kontaktech přes písmennou klávesnici

- v souhrnném zobrazení by neškodila písmenná lišta pro rychlou orientaci v kontaktech. Má ji většina alternativních PalmOS adresářů a asi vědí, proč tam je.

Závěr:

Program Chapura prodává za $24,95, a to teprve od včerejška. Prostor na další vylepšování tady ještě určitě bude a je třeba uznat, že Chapura má našlápnuto dobře.

A KeyContact by se mohl stát někdy v budoucnu standardním PalmOS adresářem (pokud PalmSource nepracuje na něčem podobném pro PalmOS 6).