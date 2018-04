Kenwood Car Multimedia System - auto s Windows

Kenwood na CeBIT také nepřijel bez novinek. První, kterou představíme, udělá radost fanouškům trvalého připojení na internet a dokonalého výpočetního požitku v jedoucím automobilu.Kenwood Car Multimedia System for Wireless Internet KDC-MX91bti, jak se zařízení jmenuje celým jménem, je vlastně klasický počítač na platformě PC vybavený Pentiem II na 600 MHz a s předinstalovaným systémem Windows 2000. To by nebylo nijak oslnivé, kdyby Kenwood toto zařízení nevměstnal do rozměrů klasického autorádia a nevybavil ho nejenom atraktivním designem, ale i bluetooth konektivitou.Díky technologii bluetooth má tento drobeček neustálý přehled o dalších zařízeních používajících toto rozhraní a například pomocí GSM telefonu je schopný připojit se k internetu i za jízdy. K zařízení lze přes bluetooth připojit klávesnici i displej, takže se s ním dá pracovat jako s plnohodnotým počítačem, jeho primárním určením ovšem je komunikace s poštovní schránkou, ale také práce s MP3. MP3 lze totiž přímo kódovat a grabovat CD přímo za jízdy.

Díky standardnímu operačnímu systému má nové zařízení Kenwood široké možnosti. Jeho využití si můžete sami snadno vymyslet a realizovat pomocí běžného software. Bohužel další specifikace nejsou známy a sám Kenwood přiznává, že jde o prototyp určený k testování možností soudobých komunikačních prostředků, takže je možné, že zařízení v této podobě nikdy na trhu nebude.

Podle Kenwoodu je jisté, že jakási podobná komunikační centrála bude během několika let součástí každého automobilu…