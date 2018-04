Kellnerova PPF chce být operátorem, tlačí na změnu podmínek aukce

Pojišťovnictví, spotřebitelské úvěry, bankovnictví, loterie. To vše už Petr Kellner má. Nově by mu ve „sbírce“ mohl přibýt další miliardový byznys - telekomunikace. Jeho skupina PPF se totiž zapojila do veřejné diskuse k podmínkám aukce volných kmitočtů pro mobilní služby, ke které vyzval Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Do ní se zapojilo celkem 29 subjektů, nejčastěji telekomunikační a mediální firmy, ale také občanské iniciativy, poslanci či profesní sdružení.

To, že ze strany PPF nepůjde jen o akademickou debatu, naznačuje i fakt, že vedle veřejných připomínek PPF oslovila ministra obchodu a průmyslu dopisem napřímo. V něm svůj „vážný zájem“ o vstup na tento trh potvrzuje a zároveň resort tlačí na větší otevření podmínek pro vstup nového hráče na trh. Dopis má MF DNES k dispozici. Jeho autory jsou investiční šéf skupiny Martin Štefunko a také někdejší ministr informatiky a klíčové Kellnerovo tykadlo do státní správy Vladimír Mlynář.

Existenci ani obsah dopisu skupina PPF komentovat nechce. Svůj zájem o kmitočty však připouští. „Zkoumáme podmínky soutěže a účastníme se připomínkového řízení. Zda a v jaké podobě se zúčastníme samotné aukce, rozhodneme, až budou známé její konečné podmínky,“ uvedl za skupinu PPF její mluvčí Radek Stavěl. V dopise ministrovi manažeři PPF shrnují své připomínky k podmínkám aukce. V první řadě chtějí, aby v lukrativním draženém pásmu 800 MHz byly vyhrazeny dva bloky pouze pro nové operátory.

Právě nízké frekvence jsou vhodné pro šíření signálu na široké rozloze, pro nového hráče mohou být klíčové pro plnění rozvojových kritérií pokrytí, která ČTÚ stanovil. Dále PPF tlačí i na snížení vyvolávací ceny některých dražených bloků. Se všemi připomínkami se nyní bude muset vypořádat ČTÚ. „Pan ministr očekává, že ČTÚ vypořádá připomínky tak, aby byl vstup nového hráče maximálně usnadněn, ale zároveň byla aukce transparentní a nikdo nemohl ČR obviňovat z nějaké nepovolené státní podpory,“ uvedla mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Veronika Forejtová.

Do debaty se pochopitelně zapojili i stávající operátoři, kterým se představa nové konkurence dvakrát nelíbí. Ti naopak varují před tím, že by měli být v celé aukci diskriminováni. I pro ně je totiž nejlákavějším úlovkem právě pásmo 800 MHz, na nových frekvencích současní hráči chtějí budovat rychlý mobilní internet nové generace LTE.

„Jde o důležité pásmo pro budoucí rozvoj mobilních sítí prostřednictvím nových technologií. To však platí bez rozdílu pro všechny zájemce a tato skutečnost v žádném případě neopodstatňuje jakékoliv výhody, nebo dokonce přednostní právo získat toto spektrum za výrazně nižší cenu pro možného nového operátora,“ myslí si Jakub Chytil, člen představenstva společnosti Telefónica Czech Republic. Takový postup by Chytil považoval za diskriminační. „Máme rovněž za to, že by šlo o případ nedovolené státní podpory,“ uvedl Chytil na závěr.

Stát by měl na podzim vydražit volné mobilní frekvence nejméně za 9,2 miliardy korun. Do aukce půjdou kmitočty v pásmu 800 MHz, které se uvolnily digitalizací televizního vysílání. Dále se budou prodávat kmitočty 1 800 MHz a 2 600 MHz, které jsou doposud volné. Vyšší frekvence jsou určeny hlavně pro velká města, protože signál lépe prostupuje budovami.

Jméno skupiny PPF se v souvislosti s telekomunikacemi zmiňovalo už dříve. Kellner v roce 2009 založil společnost Mobile Services, která svého času měla rozjet virtuálního mobilního operátora. K tomuto účelu Kellner do firmy přivedl i někdejšího viceprezidenta pro značku a komunikaci Oskara, později Vodafonu, Igora Přerovského - z plánu nakonec sešlo a firma v roce 2011 zanikla.