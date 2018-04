Kecálkové do kapsy (test čtyř Instant Messengerů)

Slovo na úvod, alebo prečo vznikol tento prehľad

Bolo to zhruba pred mesiacom, keď som sa začal vážnejšie zaoberať myšlienkou, že si zadovážim nejakého IM (Instant Messaging) klienta pre svojho mobilného asistenta. Keďže zvyknem takéto veci brať dosť vážne, miesto v pamäti môjho PDA môže zabrať len aplikácia, ktorá prejde testom a najlepšie spĺňa moje požiadavky. Tak som teda začal zostavovať listinu kandidátov na voľné miesto pracovníka pre styk s verejnosťou. A keď som si už s tým dal takú prácu, tak som sa rozhodol podeliť sa o svoje zistenia aj s čitateľmi Palmare.

Pripraviť sa, pozor, štart!

Na štartovacej čiare sa stretli 4 IM klienti. Causerie od spoločnosti MantraGroup, VeriChat od PDAapps, IM+ od Shape services a nakoniec jabberovský klient Chatopus. Treba upozorniť, že všetko sú to komerčné programy, ale podľa mňa je to asi to najlepšie, čo môžete medzi komunikačnými aplikáciami pre PalmOS nájsť. Pri výbere hlavnú úlohu zohrala hlavne podpora viacerých IM systémov, to znamená, že všetky štyri aplikácie podporujú okrem u nás zrejme najrozšírenejšieho ICQ aj iné komunikačné protokoly (Yahoo!, AIM ...).

Ako som testoval

Moja metodika testovania bola vcelku jednoduchá. Po tom, ako som posťahoval najnovšie trial verzie komunikačných programov zo stránok výrobcov a nainštaloval ich do svojho PDA, začal som s každou aplikáciou pracovať a spísal si jej kladné a záporné vlastnosti. Vzhľadom na to, že každý užívateľ má iné požiadavky, môže si podľa uvedených informácií zostaviť svoj vlastný rebríček hodnôt, teda aj svojho vlastného víťaza.

Causerie

Táto aplikácia ma zaujala už pri čítaní jej technickej špecifikácie. Veď posúďte sami. Podpora 5 komunikačných protokolov (Yahoo/MSN/AOL/Jabber/ICQ) + podpora enterprise protokolov pre firemnú sféru (IBM) isto nespadá do klasických vlastností bežného IM klienta. Používateľ má takisto možnosť nastaviť si dva profily pre jeden komunikačný protokol. Tie môžu byť online súčasne. Samozrejmosťou je beh aplikácie na pozadí, signalizácia zmeny statusu v kontakt liste alebo podpora dnes veľmi obľúbených emotikoniek. Medzi jej ďalšie chvályhodné vlastnosti bezpochyby patrí aj podpora bootov (ak potrebujete rýchle informácie napr. o počasí), ukladanie histórie, či prispôsobenie vzhľadu pomocou skinov a nových zvukov. Nadšení budú takisto aj majitelia zariadení Treo, ktorí môžu využívať zvuky, vibrácie a led diódy na signalizáciu správy a takisto päťsmerové tlačidlo na zjednodušenie ovládania. Treba ešte dodať, že Causerie podporuje displeje s hires rozlíšením aj mód landscape, ktorý je na chatovanie ako stvorený.

Osobne ma táto aplikácia potešila. Behom testovania som nenarazil na vážnejšie problémy. Páčilo sa mi hlavne, ako je vyriešené zobrazovanie kontakt listu (podľa mňa prehľadnejší ako napr. vo VeriChate). Jedinú výhradu mám voči scroolbaru. Keď uchopíte scrollbar a pohnete ním, odozva neprichádza okamžite, ale až po pustení baru na požadované miesto. Je to dosť metúce a napríklad pri prezeraní web stránok by to bolo neprijateľné. Okrem tejto chybičky krásy je Causerie jednoznačne vynikajúci soft na chatovanie.

VeriChat

Dalo by sa povedať, že tento IM klient od PDAapps je vo svete PalmOS zariadení doslova legendou. Tento rok dokonca vyhrala Handango Champion Awards v kategórii najlepšia aplikácie pre život. Z technickej stránky podporuje štyri komunikačné protokoly (Yahoo!, ICQ, MSN, AOL). Pričom vo verzii premium si užívateľ môže nastaviť viacero účtov ku každému z podporovaných protokolov (takisto ako pri Causerii aj tu môžu byť všetky účty online súčasne). K pokročilejším funkciám tohto skvelého nástroja určite patrí ukladanie histórie (na pamäťovú kartu), beh na pozadí, pop up okná na signalizáciu zmeny statusu alebo prichádzajúcej správy, možnosť posielať a prijímať dokumenty, obrázky alebo .prc súbory (vskutku jedinečná vlastnosť) a automatická update softwaru. Nesmiem zabudnúť ani na podporu bootov. Ďalšia zaujímavá vlastnosť je tvorba takzvaných buddymarks a bootmarks. VeriChat tak umožňuje prístup k obľúbeným priateľom z kontakt listu alebo k obľúbeným bootom priamo s launchera.

Teraz k samotnému chatovaniu. Vcelku využiteľné boli náhľady na kontakt list, aj keď ako som už konštatoval vyššie, v prípade Causerie boli určite vyriešené elegantnejšie a lepšie. Pri písaní môžete používať emotikony a takisto aj preddefinované vety. Tie sú deafulne nastavené, ale je tu možnosť ich editovať a dokonca aj tvoriť nové. Takto sa dá celkom efektne zrýchliť písanie, ktoré by v prípade normálneho zadávanie textu do PDA (ak nepočítam externé klávesnice) trvalo dlho. Výhrady som mal aj k prezeraniu kontakt listu. Nie je totiž použitý štandardná scrollbar, ale pohyb v liste je vyriešený dvojicou šípok, pričom jedno tapnutie spôsobí pretočenie o stranu (treba vyskúšať, nie je to veľmi pohodlné, ale dá sa na to zvyknúť). Inak je VeriChat asi to najlepšie, čo môžete v tomto segmente aplikácií dostať. Vrelo ju doporučujem každému, kto hľadá naozaj profesionálne a hlavne univerzálne riešenie na komunikáciu.

IM+

Tento komunikačný program patrí medzi jednoduchšie aplikácie. To však neznamená, že neponúka žiadne pokročilejšie nástroje. IM+ podporuje päť komunikačných protokolov (ICQ, MSN, AOL, Yahoo, Jabber). Takisto ako ostatné spomínané, aplikáciu aj produkt od ShapeServices umožňuje pripojenie zo všetkých účtov naraz. Aplikácia dokáže pracovať na pozadí, pričom prichádzajúcu správu signalizuje zvukom. Správu je možné prečítať po spustení príkazového riadku (potiahnutím stylusom zľava dola v pravo hore po plôške graffity) a tapnút na ikonku v tvare obálky. Zaujímavá je aj podpora ukladania histórie. Pri chatovaní takisto môžete využiť emotikony. Z hľadiska funkčnosti je to v celku dobre použiteľný program, ktorý uspokojí hlavne nenáročných užívateľov, hľadajúcich alternatívu voči klasickému ICQ for Palm.

Chatopus

Ako som už v úvode spomenul, Chatopus je jabberovský klient. Každopádne však nemusíte mať strach, že v ňom nebudete môcť prevádzkovať účty z ICQ, MSN a pod. Umožňuje to základný princíp fungovania komunikačného protokolu Jabber. V podstate (a zjednodušene) by sa dal opísať tak, že o komunikáciu medzi Jabberom a napríklad ICQ sa stará samotný Jabber server, na ktorom máte vytvorený účet.

Jabber servery obsahujú takzvané transporty, čo sú služby, zabezpečujúce komunikáciu. Takže ak si raz vytvoríte jabber konto na nejakom serveri obsahujúcom transport pre ICQ, stačí si len tento transport aktivovať (na to je potrebné ICQ konto (identifikačné číslo + heslo) a môžete chatovať s užívateľmi jabberu aj ICQ. Tento postup sa dá aplikovať na prakticky všetky najvyužívanejšie komunikačné protokoly.

Samotný software Chatopus umožňuje aktiváciu transportov alebo vytvorenie konta priamo z PDA. Takisto je to jeden z najlepších klientov, ktorý ponúka širokú škálu funkcií. Tak ako všetky recenzované nástroje, aj Chatopus beží na pozadí. Signalizácia správ prebieha zvukovo/vibračne/vizuálne. Z pokročilejších funkcií je to hlavne bezpečnostný protokol SSL, pokročilý power managment (vypnutie displeja pri nečinnosti, pričom ste stále online), ukladanie histórie s možnosťou inportu do memo, čítanie správ offline alebo podpora päťsmerového hardwarového tlačidla (poprípade tlačidla jog-dial pre Sony Clié) na uľahčenie ovládania. Vývojári nezabudli ani na zariadenia s hi-res displejom a mód krajinka je takisto podporovaný. Chýbali mi však funkcie na prenos súborov (také ako sú dostupné vo VeriChate). Osobne si myslím, že Chatopus má pred sebou veľkú budúcnosť. Jeho vývoj je rýchly a každopádne tým ženie aj konkurenciu dopredu.

Záver

Pre tých z vás, ktorí komunikujú najčastejšie pomocou protokolu ICQ a chcú mať kvalitného messigingového klienta, by som jednoznačne odporučil aplikáciu VeriChat, poprípade Causerie. Tieto programy jednoznačne spĺňajú všetky možné požiadavky, čo sa funkčnosti IM aplikácie týka, plus ponúkajú širokú paletu ďalších rozširujúcich funkcií, čím sa ich hodnota ešte zvyšuje. V mojom osobnom rebríčku zaujali 1. a 2. miesto. Jabberovský Chatopus skončil ako 3., týmto ale nemyslím že by funkčne zaostával. Na jeho umiestnenie proste len pôsobil fakt, že väčšina mojich kontaktov je na ICQ a jabber nepoužíva nikto z nich. Každopádne ho však môžem doporučiť všetkým ostatným, ktorí majú svoj kontakt list viac „heterogénny“. Poslednú priečku obsadila aplikácia IM+, ktorá oproti svojim konkurentom nevynikala žiadnymi špeciálnymi vlastnosťami. Avšak je treba dodať, že základnú funkčnosť (beh na pozadí, ...) spĺňa bez problémov a ako náhrada za freewarové ICQ for Palm je ako stvorená. V konečnom dôsledku však záleží len na vás, aká aplikácia vám najviac vyhovuje.