Když zaútočí teroristé, stát by mohl vypnout mobilní sítě

Stát by měl mít v budoucnu možnost nařídit při teroristickém útoku vypnutí sítě mobilních operátorů. Toto opatření by ale mělo být využíváno jen za velmi striktních podmínek. Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu to novinářům řekl ministr vnitra Ivan Langer (ODS).

"Jsem přesvědčen, že takováto možnost by v našem právním řádu být měla. Měla by být ale nesmírně pečlivě formulována a zúžena pouze na případy bezprostředně hrozícího nebezpečí ohrožení životů, zdraví a značných majetkových škod, a to na dobu dočasnou, jasně vymezenou," řekl Langer na dotaz týkající se možnosti vypnutí sítě mobilních operátorů z důvodu teroristického ohrožení.

Ministerstvo s operátory o podobné možnosti jednalo již před třemi lety v souvislosti s množícími se teroristickými útoky. Firmám se ale posilování nástrojů státu, které by mohly znamenat zásah do jejich činnosti, příliš nelíbí. Nevyjasněné zůstaly otázky, zda by někdo firmám uhradil ušlé příjmy či zda by opatření nešlo zneužít v konkurenčním boji.

Největší tuzemský telekomunikační operátor O2 nebude podle mluvčího Martina Žabky záměr komentovat. "To je samozřejmě věc vlády, ale nejsem si jist, jak budou úřady postupovat například vůči používání telefonů, které namísto sítě GSM využívají Wi-Fi či jiné technologie," podotkl.

Bezpečnostní rada státu se dnes zabývala mimo jiné Národním akčním plánem boje proti terorismu pro léta 2007 až 2009. O tom, jaká konkrétní opatření z této strategie vyplynou, ale bude podle Langera kabinet teprve jednat.

Základní myšlenkou akčního plánu boje proti terorismu je podle ministra pečlivé vyvažování bezpečnosti a svobody jedince. Cílem je především lepší koordinace složek, které se bojem proti terorismu zabývají, ochrana kriticky důležité infrastruktury, práce s menšinami a harmonizace českého práva s protiteroristickou legislativou EU.