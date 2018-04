Když zálohy Telecomu zklamou, Oskar má problémy

Včera v ranních hodinách najednou všichni majitelé Oskaret v republice zmateně naslouchali tichu, které se linulo z jejich mobilů, neschopných sestavit jediné spojení. K nim přibyli i všichni ostatní zákazníci této sítě nacházející se v oblasti jednoho ze tří BSC (base station controler) – jihočeského a dvou východočeských.

Oskar v Říčanech u Prahy nedávno spustil krásné nové centrum (nazvané Hi-Tech), které kromě funkcí ústředny (MSC) řídí i účtování, služby přidané hodnoty jako WAP, SMS a také velmi důležité monitorování sítě. Toto srdce celé GSM sítě se však včera ráno v 7:55 hodin ocitlo v naprosté izolaci, když se stavební firmě podařilo překopnout optické vlákno, spojující říčanské centrum s páteřní sítí Oskara. Tento spoj pronajatý od Českého Telcomu měl být podle smlouvy kruhový, a tedy vlastně dvojitý, překvapivě však polovina kruhu chyběla a tak jediné přerušení vyřadilo celý optický „tah“.

Záloha zálohy nezálohuje

V tuto chvíli měla, kdyby vše fungovalo správně, ihned naskočit další záloha. Ta je v současné chvíli řešena pomocí mikrovlnného spoje. Když však Český Mobil po necelých 25 minutách od přerušení přepnul na zálohu, nic se nestalo. Anténa na straně Českého Telecomu (ČT) se s tou Oskarovou totiž vůbec nebavila. Záloha zklamala.povzdechl si smutně Jon Eddy, technický ředitel Českého Mobilu (ČM).

A tak se pracovníci ČT vrhli do práce. Přesněji, dojeli k mikrovlně a manuálně ji nakonfigurovali pro komunikaci s druhou částí, umístěnou u Českého Mobilu na Říčanech. Tato záloha začala fungovat v 11:55 a její kapacita stačila k tomu, aby byl obnoven běžný provoz na Oskarově Hi-Tech centru v Říčanech, a tedy i v síti.

„V důsledku špatné konfigurace se mikrovlna nespustila automaticky a naši technici byli nuceni vše provést na místě manuálně,“ uvedl mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha.

Přitom záloha, která zklamala, je vlastně jen provizorním řešením, neboť i zálohu, stejně jako hlavní spojení, má zajišťovat optický kabel. Ten byl právě pokládán a během víkendu bude již připraven k nasazení. Ironií osudu ve chvíli, kdy byl hlavní spoj přeťat lopatou, bagru chybělo k dokončení druhé optické zálohy jen několik set metrů kabelu.

Trochu podobný případ nastal již jednou, když spojení mezi ostravskou BSC a ústřednou nefungovalo právě v důsledku poruchy jedné ze součástek mikrovlnné stanice. Ta nahrazovala spojení optickým kabelem, které ČT v té době teprve připravoval. Tehdy Eddy řekl: „Od nynějška budeme ještě pečlivěji kontrolovat stav a kvalitu nejen naší infrastruktury, ale také všech našich dodavatelů a partnerů.“

Kdo nezkusil, neví

V případě říčanské mikrovlny však prý došlo k velmi pečlivým testům. Bohužel Český Mobil si otestoval svou část spojení, Český Telecom zas tu svou. Zkušební provoz mezi nimi však neproběhl. Podle tiskového mluvčího ČM Igora Přerovského to znamená, že příště budou muset překontrolovat i věci, které podle dodavatelů papírově existují a fungují.

O odškodnění Českého Mobilu se nyní jedná. O tom, že Český Telecom svou chybu uznal, jasně hovoří vyjádření tiskového oddělení této společnosti: „Technické řešení sítě Oskar i způsob zálohování jejího provozu překračuje běžné světové standardy. Chybou Českého Telecomu však nedošlo k zajištění nepřetržitého provozu dodávané služby a to způsobilo technický výpadek části sítě Oskar. Český Telecom se upřímně omlouvá zákazníkům sítě Oskar a společnosti Český Mobil za dnešní výpadek systému. Pracovníci společnosti šetří příčiny poruchy záložního připojení, aby se tento problém v budoucnu nemohl opakovat.“

Podle Eddyho je Český Mobil zklamán kvalitou služeb ČT: „Uvažujeme o jiném zprostředkovateli spojení. Kromě toho se snažíme postupně všechna své důležitá centra propojit vlastními spoji. Také říčanské Hi-Tech centrum bude v nejbližší době vybaveno ještě jednou záložní mikrovlnou, která však bude komunikovat s naší sítí, s nikým jiným, kdo by mohl selhat.“

Při včerejším výpadku se sešlo hned několik problémů, které se spojily a napůl umrtvily síť Oskara. Českému Mobilu to přináší dvě poučení – nikdy nevěř něčemu, co jsi neviděl fungovat; když je něco důležité, musí to být jisté (i když jde o zálohu). Český Telecom si zas musel nabrat hluboko z kalichu hořkosti a sypat si popel na hlavu před zákazníky mobilního operátora. Třetí stranou, která se ovšem nijak poučit nemůže a omlouvat se nemusí už vůbec, jsou zákazníci. Ti si prostě jen „užili“ to, čemu s oblibou říkají „pád sítě“. Ve skutečnosti však padla lopata na kabel a vzápětí kosa na kámen. Inu, jak se na Český Telecom mikrovlnou volá, tak Český Telecom tři hodiny neodpovídá.