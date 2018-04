Když volná minuta stojí víc než placená

Volné minuty většinou nejsou omezeny na špičku a období mimo špičku. Provolat je můžete kdykoliv a až na výjimky, kamkoliv. Některé tarify mají volné minuty dělené podle sítě, do které zrovna svým hovorem míříte. Kromě bezplatného volání nabízí operátoři i volné SMS.

Ve srovnání s předplacenými kartami bývají volné minuty leckdy nejdražším voláním na trhu. Jak je vidět i z tabulky, nejlevnější volná minuta (vzhledem k výší paušálu a cenou jedné běžné minuty volání) má Oskar se svým tarifem Nezavěšuj. Ten ale neposkytuje žádné volné SMS, protože nabídku volných textovek zpoplatňuje zvlášť za příplatek.

Problémem volných minut je to, že si nemůžete vybrat, kdy budete volat zadarmo. Můžete tak volné minuty rychle vyčerpat na levnější volání do vlastní sítě, a pak volat třeba na jiné operátory za klasické sazby, kde by se úspora hodila více.

Co je volná minuta Volná minuta– minuty zdarma, které máte k dispozici v průběhu daného zúčtovacího období na vnitrostátní hovory. Volné minuty se nevztahují na volání zdarma, operátorské hovory a na provoz datových nebo faxových služeb.

Oskar

Kromě tarifů nabízí Oskar ještě mnoho doplňkových bonusů ve svém Dárkovém koši. Ke zmíněným tarifům si zákazníci mohou aktivovat balíček z dárkového koše, ve kterém jsou kromě volných SMS i volné minuty. Jejich aktivace i provoz je zdarma a doba jejich trvání je od tří do dvanácti měsíců. Každopádně s aktivací balíčku Moje volné minuty dostanete k dobru dvacet minut volání nebo 100 SMS měsíčně. Volné minuty se vám převádějí vždy jen do dalšího měsíce nebo zúčtovacího období.

Eurotel

Eurotel má pověst nejdražšího operátora, a dokladem je i jeho nejlevnější volná minuta, která vychází 5,94 Kč, a to při paušálu, který přesahuje tři a půl tisíce. Eurotel ale dává k paušálu rovnou i volné SMS. Jejich počet se pohybuje mezi 30–70 zpráv měsíčně. Kromě toho u vybraných tarifů můžete získat deset volných minut navíc při platbě inkasem. I tak se ale jeho ceny pohybují v největším intervalu od šesti do jedenácti korun. Při převádění zbylých minut se Eurotel chová stejně jako Oskar, tedy ušetřené minuty můžete užít jen v následujícím měsíci respektive zúčtovacím období.

T-Mobile

Tento operátor si drží svůj standard a své čtyři tarify, které jsou rovnoměrně odstupňovány. Ceny jsou na rozdíl od Eurotelu odstupňovány po menších částkách a nejsou mezi nimi tak propastné rozdíly. T-Mobile nenabízí žádné SMS zdarma a volné minuty musíte vyčerpat do konce měsíce, jinak propadnou. Nejlevnější minuta vychází na 4,76 korun při paušálu ve výši 1904 korun. S tímto tarifem už ale mimo volné minuty voláte nejdráž za 3,57 korun do cizích sítí a 2,98 do vlastní sítě T-Mobile.

Tarif Počet volných minut (min) Paušál (Kč) Cena volné minuty (Kč) Řekni mi – Oskar 50 297,50 5,95 Povídej – Oskar 150 714 4,76 Nezavěšuj – Oskar 300 1190 3,96 Tarif 20 Standard – T-Mobile 20 178,50 8,92 Tarif 80 – T-Mobile 80 535,50 6,70 Tarif 200 – T-Mobile 200 1071 5,35 Tarif 400 – T-Mobile 400 1904 4,76 Eurotel Relax 30 232 7,70 Eurotel Optimum 60 660,45 11 Eurotel Optimum Plus 120 1136,45 9,47 Eurotel Business 200 200 2017,05 10,85 Eurotel Business 300 300 2493,05 8,31 Eurotel Business 600 600 3,564 5,94

Ceny jsou včetně 19% DPH.

Která volná minuta je nejvolnější?

Jak vyplývá z naší tabulky, nejvolnější volná minuta je ta s nejvyšším paušálem. U Oskara za necelé čtyři koruny, T-Mobile o korunu dražší a na závěr Eurotel s korunami šesti. Volné minuty tak slouží jen jako pomocník při výběru, ale určitě se nespoléhejte nato, že jsou zadarmo. Jak je vidět, jsou někdy i dvojnásobně dražší než samotné placené volání a především za levné volné minuty zaplatíte hodně penez.

Vybíráte si tarif podle volných minut?