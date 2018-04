Když telefonní společnosti vypálí linky

Minulý týden v pátek 16.7. se v centru Toronta v centru Bell Canada ozvala exploze. Po té vznikl požár a v tu chvíli bylo celé komunikační centrum bez kontroly nad telefonními linkami.

Přerušení komunikace samozřejmě strhlo s sebou i část celulárního systému, internetové a datové linky a benkovní terminály a hlavně 113 000 linek v centru Toronta. Bez spojení dokonce zůstaly i některé banky. Do výčtu nejsou započítány dálkové linky. Banky díky tomuto musely uzavřít přepážky a počkat s veškerými transakcemi.

To, co se stalo minulý pátek v Torontu by v naší zemi byla totální katastrofa a nahození systému a hlavně jeho zprovoznění by trvalo přinejmenším několik dní (a to neberu v úvahu možnost argumentu, že sobota a neděle jsou dny pracovního volna - to by se nejspíš za podobné situace u nás možná nestalo, ale u "méně významných případů" to alespoň nedávno bylo samozřejmostí, o čemž by mohly stovky uživatelů vyprávět).

Podle svědků nešly některé linky i v Ottawě, Montrealu a dokonce i v Halifaxu a Vancouveru.

Bell Canada si je ovšem vědoma, že je jednou z největších telefonních společností a takový výpadek by nebyl nejlepší vizitkou u zákazníků a okamžitě začal pracovat na řešení problému. Během odpoledne zprovoznil systém z 90% a během dalších několika hodin (!!!) byl problém vyřešen.

Tiskový mluvčí Bell Canada, Don Hogarth, prohlásil, že takováto situace ještě nikdy nenastala a byla zde malá pravděpodobnost, že někdy vůbec nastane. Dáke oznámil, že touto situací byl částečně ochromen provoz na nouzové lince 911, ale že nebyla vyřazena z provozu úplně. I přesto byli ovšem občané požádáni, aby linky 911 využívali jen v krajních případech.

Páteční katastrofu v centrále Bell Canada likvidovalo 14 hasičských vozů a 75 požárníků. Živel byl pod kontrolou až 2 hodiny po ohlášení výbuchu a následného požáru.

Centrální systém, který zajišťoval komunikaci byl přepnut na záložní zdroje, které ovšem po několika hodinách postupně odcházely, jelikož nemohly být znovu nabity díky tomu, že díky požáru nebylo možno používat elektrických rozvodů.

Celý incident je nyní ve fázi vyšetřování Torontskou policií.

Tento smutný případ, při kterém mohlo zemřít spousta lidí ať už při požáru, nebo z důvodu vyřazení telekomunikací by měl být brát i jinde ve světě jako další možný katastrofický scénář. Nevím, jak moc je tato situace vyřešena v České republice, ale raději ani nechci vědět jak dlouho by trvalo vůbec zprovoznění jakékoliv komunikace. Myslím, že by minimálně v části republiky nastaly těžké časy.