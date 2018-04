Když Sony Ericsson představoval komunikátor P900 - Retro 2003

Neomezená data za paušál nově u T-Mobile

T-Mobile zhruba ¾ roku poté, co EuroTel spustil svůj tarif Data Nonstop, přichází se svou alternativou neomezeného mobilního internetového připojení za paušální poplatek. Tarif nese příznačný název GPRS Unlimited a měsíčně vyjde na 734 Kč včetně 5% daně (od 1. 1. 2004 bude platit 22% daň – pozn. red.). Už to vypadalo, že nová nabídka T-Mobilu bude nejlevnější svého druhu na trhu, krátce poté ale Eurotel oznámil promo akci, která tarif Data Nonstop zlevní na 681 Kč a navíc z původních 30 volných minut přidá dalších 70 minut navíc pro volání do všech sítí. Ve prospěch EuroTelu hraje také to, že si datový paušál lze aktivovat na samostatnou SIM kartu, aniž by si zákazník musel platit hlasový tarif, který u T-Mobilu vyjde nejméně na 158 Kč v případě Tarif 20 Start. Jak se zdá, Eurotel vypálil doslova T-Mobilu rybník, neboť jeho slogan „nejatraktivnější GPRS na českém trhu“ se tak trochu míjí účinkem. Ve prospěch T-Mobilu hraje pouze fakt, že jeho síť je u nás jediná, která podporuje kódovací schémata CS3 a CS4, díky nimž lze dosáhnout přenosové rychlosti až 85,6 kb/s.

Eurotel snižuje ceny u předplacenek, má nový tarif Go

Eurotel Praha nabízí od 1. listopadu všem zákazníkům předplacených služeb Go možnost aktivace nového tarifu Special Go, který poskytuje až o 40 % výhodnější volání než jiné Go tarify. Minuta volání do všech sítí je zde zpoplatněna jednotnou částkou 4,85 Kč a jedna SMS přijde na 2,95 Kč. Zároveň také umožňuje levnější mezinárodní volání do vybraných zemí. Využívat jej mohou současní i noví Go zákazníci, kteří jej aktivují do konce letošního roku. Zákazníci, kteří chtějí využívat výhod tarifu Special Go, ale nemají Go SIM kartu, mohou využít speciální nabídku malé Go sady za cenu 150 Kč s přednastaveným novým tarifem. Ta obsahuje Go SIM kartu Smart přednabitou na 50 Kč, která navíc umožňuje modernější formu GSM bankovnictví až v 15 bankách. Tato nabídka platí do 31. 12. 2003, nebo do vyprodání zásob. Nový tarif Speciál Go je také přednastavován do všech Go sad, které Eurotel distribuuje od 3. listopadu do konce roku 2003.

Nokia představila nový model 6230

Nokia představila zbrusu nový model, který jistě nenechá chladným žádného mobilního nadšence. Nese název 6230 a jedná se o jeden z nejlépe vybavených mobilů současnosti. Svou funkčností se dokonce vyrovná i dnešním přístrojům s otevřeným operačním systémem. Nokii 6230 lze považovat za nástupce oblíbené 6310i, vzhledově jsou si oba modely ale vzdálené. Novinka je v každém případě kompaktnější, neboť disponuje rozměry 103 x 44 x 20 mm, hmotnost má hodnotu 97 gramů. Nokia 6230 pracuje v uživatelském prostředí Series 40, které se rozprostírá na čtvercovém displeji s rozlišením 128 x 128 bodů. Kvalitu obrazovky umocňuje použití aktivní technologie TFT, díky níž bude obraz jasnější, a tudíž i lépe čitelný na slunci, spolu se zobrazením až 65 tisíc barev.

S modelem 6230 se dovoláte ve 3 pásmech GSM 900/1800/1900 MHz, o rychlé stahování dat z internetu se postarají technologie HSCSD a EDGE. Podpora WAPu 2.0 je samozřejmostí. S počítačem půjde telefon spojit prostřednictvím infraportu i bluetooth. Nokia 6230 se ovšem neorientuje pouze na pracovní funkce, má také špičkovou multimediální výbavu. Prim hraje VGA fotoaparát, který se objevil v Nokii Series 40 vůbec poprvé, větším překvapením je ale vestavěný přehrávač MP3 a podpora paměťových karet MMC. Těmi lze podstatně rozšířit interní 8MB kapacitu. Paměťová karta o velikosti 32 MB má být přítomna přímo v balení, další pak bude možné dokoupit. Nokia 6230 se na trhu objeví počátkem roku 2004, její cena by neměla přesáhnout 15 tisíc korun.

Sony Ericsson P900 – špičkový komunikátor oficiálně

Jeden z nejočekávanějších mobilů roku 2003 – nástupce špičkového smartphonu P800 – byl konečně oficiálně představen. O novém modelu P900 se už poměrně dost informací vědělo dlouhou dobu dopředu a znám byl i jeho vzhled, přesto ale dokázal ještě překvapit. Sony Ericsson P900 má na rozdíl od svého předchůdce opravdu reprezentativní vzhled a menší rozměry – konkrétně 115 x 57 x 27 mm. Hmotnost činí přijatelných 130 gramů. Inovací prošel rovněž flip, který už má tlačítka s běžnými spínači. Největší pýchu telefonu ovšem spatříme až po odklopení flipu, kdy se v plné kráse objeví obrovský aktivní displej s rozlišením 208 x 320 bodů a podporou 65 tisíc barev. Pokud je flip otevřený, telefon lze ovládat prostřednictvím dotykové plochy obrazovky stylusem, při zavřeném flipu lze naopak s telefonem pohodlně fungovat jednou rukou. O dostatečný komfort se stará především kolečko Jog-Dial.

Sony Ericsson P900 běží pod operačním systémem Symbian v7.0 s uživatelským rozhraním UIQ. Součástí operačního systému je mimo jiné balík pro čtení a editaci kancelářských dokumentů, samozřejmostí je pak propracovaný adresář a kalendář, e-mailový klient či vestavěný internetový prohlížeč. Přenos dat z internetu obstarává GPRS, EDGE bohužel chybí. S počítačem P900 komunikuje přes kabel, infraportem i prostřednictvím bluetooth. Fotoaparát dostal stejné rozlišení jako předchůdce – tedy 640 x 480 bodů, nově s ním však lze pořizovat videa ve formátu MP4. Hudební nadšence jistě potěší přítomnost MP3 přehrávače a slot pro paměťové karty Memory Stick Duo, které mohou mít velikost až 128 MB. Paměťová karta s kapacitou 32 MB bude součástí balení. Sony Ericsson P900 by se mohl v zahraničí prodávat ještě v tomto roce, k nám ale dorazí zřejmě později. Cena přístroje zatím nebyla stanovena, pravděpodobně ale přesáhne 25 tisíc korun.

První véčko bez antény Samsung E700 v prodeji

Na českém trhu se zhruba čtvrt roku od svého oficiálního představení začal poprvé prodávat mobil véčkové konstrukce, jehož vzhled nehyzdí vyčnívající anténa. Přístroj se jmenuje Samsung E700 a kromě integrované antény a nádherného minimalistického designu se pyšní ještě jednou unikátní vlastností, a to vnějším OLED displejem se zobrazením až 256 barev. Pro použití této technologie hovoří především menší energetická náročnost, než je tomu u klasických TFT displejů, a zároveň dobrá čitelnost na přímém světle. Rovněž hlavní displej patří mezi to nejlepší, co lze v současné době spatřit – použití aktivní obrazovky s rozlišením 128 x 160 bodů a 65 tisíci barvami není zatím tolik časté. Co se týče funkční výbavy, nelze „é sedmistovce“ téměř nic vytknout.

Telefonní seznam pojme až 1 000 kontaktů, pro textovky je vyčleněno až 200 volných pozic. Ostatní soubory mohou být uloženy do 9 MB sdílené paměti. Ta se hodí hlavně pro fotografie z vestavěného VGA fotoaparátu, polyfonní melodie či Java hry. Telefon podporuje datové přenosy GPRS třídy 10, má také wapový prohlížeč a s počítačem lze komunikovat přes infraport nebo USB kabel. Vhod jistě přijde také kalendář, převodník měn nebo stopky. Počáteční cena Samsungu E700 byla stanovena na 14 tisíc korun.