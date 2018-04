Když si koupíte telefon, můžete skončit v kamenolomu

Zdejším žákům nabídli výhodnou koupi mobilního telefonu. Protože ale děti neměly peníze, mohly telefon získat pomocí "výhodného" úvěru. "Ve smlouvě ale byly kličky, kvůli kterým by se děti zavázaly k doživotní práci v kamenolomu.

Těsně před podpisem jsme jim řekli, co by vlastně podepsaly. Ani jejich učitelka na to nepřišla, ty smlouvy totiž bývají geniální," říká Roman Striženec z charitní poradny proti zadluženosti. Smlouva byla formulována tak, že vypadala zcela běžně, malým písmenem ale byly uvedeny sankce, které kupujícímu hrozí. Nikdo je ale nepochopil.

Poradnu provozuje diecézní charita od března. Lidé ji zpravidla navštěvují, aby se dozvěděli, jak se dostat z finanční tísně. Pro pomoc si prozatím přišlo 15 zájemců. Pět z nich se dohodlo na dlouhodobější spolupráci. "Pomáháme třeba domluvit splátkové kalendáře, aby lidé mohli snižovat své úvěry u různých věřitelů," dodává Striženec.

Diecézní poradna jednomu klientovi pomáhá s oddlužením, když vyhlásil osobní bankrot. "Ten člověk se zaváže, že do pěti let splatí třicet procent svých dluhů. Zbytek už platit nemusí. Podmínkou je, že s tím věřitelé budou souhlasit a soud to schválí," vysvětluje Striženec.

Možnost vyhlásit osobní bankrot mají lidé od letošního roku. Oddlužení jeho prostřednictvím ale není jednoduché. Ten, kdo chce bankrot vyhlásit, musí také pracovat. V Ústeckém kraji se touto cestou zkouší oddlužit desítky lidí.