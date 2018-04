Když se stavějí mobilní sítě na ostrovech…

Až doposud jsme si ukazovali, jak se mobilní sítě stavějí v Evropě, nejčastěji jsme přinášeli obrázky zajímavých základnových stanic v České republice. Ale sítě GSM se nestavějí pouze v Evropě, jde o záležitost celosvětovou. Když přijde na to postavit GSM síť na maličkatých ostrovech v tropickém pásu, je zřejmé, že to bude vypadat trochu jinak než sítě našich operátorů. A protože jde o roztomilou zajímavost, rozhodli jsme se vám ukázat, jak vypadá mobilní síť GSM na Seychellských ostrovech.

Nejdříve trocha zeměpisu

Seychellské ostrovy se nalézají čtyři stupně pod rovníkem, nedaleko Madagaskaru. Jde sice o několik desítek ostrovů, většina z nich je ale neobydlených, a tak praktický význam mají tři ostrovy: Mahe, Praslin a La Dingue.

Místní specifika

Pro výstavbu mobilní sítě tu tedy je několik specifik. Především je nutné, aby veškerá technika byla velmi dobře zajištěna proti vlhkosti a nadměrnému teplu. V obojím totiž Saychelly spolehlivě bodují – teploty se celý rok pohybují okolo 30 stupňů Celsia, relativní vlhkost se pohybuje okolo 80-90 %.

Dalším specifikem je uživatelská základna. Seychellská republika má oficiálně cca 80 000 obyvatel, dalších zhruba 4 000 turistů je zde průběžně. A právě turisté představují zejména v počtu odeslaných a přijatých SMS zpráv a v mezinárodních hovorech největší zatížení mobilní sítě.

Třetím specifikem je geografická členitost. Seychelly nejsou žádné placaté ostrovy, které by bylo možno pokrýt jednou BTSkou umístěnou doprostřed ostrova. Jde o velmi hornaté ostrovy (jsou pozůstatkem potopeného prakontinentu), nejvyšší hora zde má 600 metrů, běžné jsou hory 200-300 metrů nad mořem. Může to vypadat směšně, ale uvažte, že takto vysoké hory se zdvíhají doslova pár stovek metrů od mořské hladiny!

Mobilní sítě

Na Seychellských ostrovech existují dvě mobilní sítě, obě provozované v pásmu 900 MHz. Síť Seycell, provozovaná od roku 1995, patří firmě Cable & Wireless, o tři roky později odstartovala síť Airtel, patřící místnímu pevnému telekomunikačnímu operátorovi.

Síť Seycell nabízí lepší pokrytí nežli síť Airtelu, ale využít ji mohou jen zákazníci Eurotelu, RadioMobil nabízí roaming pouze s Airtelem.

Airtel má v současné době celkem 73 základnových stanic, Seycell operuje s 89 základnovými stanicemi. Protože obě sítě jsou, co se topologie týká, velmi podobné, budeme se dále zabývat sítí Airtel, jejíž technici k nám ostatně byli velmi vstřícní a ochotní.

Technologii sítě dodal kompletně na klíč (včetně výstavby) Ericsson, Airtel se mu za to mimo jiné odměňuje tím, že téměř neprodává jiné mobilní telefony. Skutečně, v nabídce na trhu mírně dominujícího (vztah zhruba jako u nás Eurotel versus Paegas) Airtelu například Nokia, natož Siemens telefony nenajdete, k mání jsou pouze u některých výjimečných prodejců, majících chuť se těmito značkami zabývat. Ovšem to jen tak na okraj – hegemonie Ericssonu v mobilních terminálech je tu ovšem fascinující, ačkoliv poslední zprávy naznačují, že do nabídky by se mohl probojovat i Alcatel, jenž dodává mateřskému telekomu výbavu pro pevnou telefonní síť.

Už jsme připomněli, že hlavním specifikem výstavby mobilní sítě na Seychellských ostrovech je geografická členitost území. Hornaté ostrůvky, kde kopce jsou z poctivé žuly, znemožňují výstavbu sítě oblíbenou metodou „na kopec hodíme stožár a na něj BTSku“ – signál takové BTSky by se nedostal v rozumné kvalitě daleko za další kopec. Proto se základnové stanice stavějí především při pobřeží, a to jako trojsektorové nebo řídčeji dvojsektorové stanice.

Obr. 1 a 2 - Na obrázku vlevo vidíte základnovou stanici Seycellu dvousektorovou, s velikým talířem mikrovlny zaměřeným na protější ostrov Mahe. Základnová stanice se nachází na Grand Ansé, ostrov Praslin, a stará se o pokrytí části pláže, ale především námořního koridoru mezi ostrovy Praslin a Mahe. Ostrovy jsou od sebe vzdáleny 20 km, takže celé moře mezi nimi je pokryté. Detail základnové stanice vidíte na snímku vpravo.

Co je ale hlavně zajímavé, je systém, jakým se základnové stanice mezi sebou propojují. Velká část základnových stanic není totiž napojena na nejbližší základnovou stanici na stejném ostrově, ale mikrovlnou jsou napojeny na základnové stanice na sousedním ostrově. Namísto hvězdicové topologie se tak používá topologie ringová, kdy jsou základnové stanice propojovány do kruhu. V praxi má tak základnová stanice záložní spojení i při výpadku jedné mikrovlny (v drsném klimatu údajně nikoliv nahodilý jev). Základnové stanice jsou mezi sebou na ostrově propojeny menší variantou mikrovlnného spoje.

Základnová stanice na tomto obrázku patří síti Airtel. Nalézá se kousek od výše uvedené BTSky Seycellu a rovněž na ní vidíte velké talíře určené pro provoz mezi ostrovy a také si povšimněte dvou menších mikrovln určených pro spojení s další základnovou stanicí. Tato BTSka je trojsektorová. Základnová stanice, na kterou ukazují mikrovlny, je na hřebenu kopce na snímku... Mimochodem, podle listů palem můžete snadno poznat, že nejde o snímky udělané někde v ČR :)

Ochrana přírody moc nevyšla

Seychelly si hodně potrpí na svoji panenskou přírodu, a tak se není čemu divit, že vláda trvala na tom, aby se do oblastí, kde jsou palmové pralesy, montovaly nějaké decentní základnové stanice. A tak Ericsson dodal základnové stanice v podobě palmy. Nevýhody řešení se bohužel záhy projevily. Jednak palma byla o dobrých deset metrů vyšší než okolní palmy a navíc agresivnější počasí z ní záhy oškubalo palmové maskování, byť „palmové listy“ byly z masivní oceli. V současné době obě dvě zkušební BTSky s palmovým maskováním, které jsou na ostrově Praslin, vypadají jako hodně vybydlený holubník. Na základě těchto zkušeností se s dalším nasazováním nenápadných palmových BTSek nepokračovalo.

Bohužel, obě palmové BTSky jsou v hůře přístupných částech ostrova, takže se nám je nepodařilo vyfotit tak, aby byly dobře zřetelné.

Dalším specifikem je charakter provozu obou mobilních sítí. S ohledem na počet potenciálních zákazníků a vzhledem k tomu, že Seychelly jsou oblíbenou dovolenkovou lokalitou západní Evropy, je nasnadě, že většina výnosů v obou mobilních sítích je generována mezinárodními telefonáty a roamingovým provozem. Velmi oblíbené jsou také SMS zprávy směřované do zahraničí.

Tady je zajímavé připomenout, že RadioMobil neuvádí ve svém ceníku žádnou cenu za zasílání SMS zpráv a při dotazu na infolinku jeho pracovník tvrdil, že posílání SMS ze Seychell je zdarma. Eurotel na svém webu přímo uvádí, že odeslání SMS zpráv je na Seychellách zdarma. Taková štědrost je přinejmenším zarážející, a tak bude zajímavé tyto informace porovnat s podrobným výpisem.