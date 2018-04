Když se podíváte, jak vypadá telefon klasického tvaru „V“ od firmy Nokia, nejspíš po něm zatoužíte. Není se co divit, jde o perfektní přístroj s barevným displejem a zabudovanou kamerou. A nejde o žádné futuristické vize, ale o model, který se právě začíná prodávat. Sice zatím jen v Japonsku, ale o tom, že by se nakonec mohl usídlit i v Evropě, se vážně uvažuje. Podívejte se, na co se můžete těšit. Ale pozor, ze svých snů tento telefon jen těžko vytlačíte.