Když se operátoři perou, zákazníci se radují. Budou před Vánoci telefony zdarma?

EuroTel zareagoval na četné slevy Paegasu a Go sadu s mobilním telefonem Alcatel One Touch Club tak ode dneška pořídíte za 2 995 Kč. Podobnou slevou obdařil EuroTel Go sadu Nokia 5110, kterou dostanete za 4 495 Kč. Příjemné změny. Jak jsme předeslali v článku Siemens S25 a Motorola P7389 také twistují, zřejmě se vyplatí s koupí dárku v podobě prepaidové sady nebo mobilního telefonu vyčkat až na poslední chvíli, protože novinek bude s největší pravděpodobností ještě přibývat.

Připomeňme si v krátkosti, jak to vypadá před Vánoci na telekomunikačním trhu. Letos začala předvánoční kampaň opravdu s velkým předstihem. Již na přelomu října a listopadu přišel EuroTel s první nadílkou v podobě dvou nových Go sad – Go Tech za 9 995 Kč a Go Tuti za 3 995 Kč. Všechny Go sady od stejného data obsahují dobíjecí kupón v hodnotě 300 Kč. Go Wow, Go Tech a Go Chat EuroTel obohatil o osobní hands free zdarma a k sadě Go Tuti přidal plyšový obal na telefon. EuroTel navíc snížil ceny dotovaných přístrojů Ericsson T18s (1 Kč), Panasonic GD 90 (995 Kč) a Go sad Go Star (3 495 Kč), Go Pop (3 495 Kč), Go Fit (3 995 Kč) a Go City (4 995 Kč).

Ve stejný čas snížil RadioMobil ceny dotovaných telefonů Ericsson T10s (999 Kč), Nokia 7110 (6 499 Kč), Panasonic GD50 (1 Kč), Siemens C25 (99 Kč) a Siemens S35i (5 499 Kč) a Twist sad Ericsson T10s (5 499 Kč), Motorola T180 (4 499 Kč), Nokia 5110 (4 999 Kč), Nokia 3210 (7 499 Kč) a Sagem MC 920 (4 499 Kč).

Nedá se říci, že RadioMobil zareagoval na nabídku darů EuroTelu, spíš jen svůj plánovaný dárek nadělil o něco později. Letos totiž ke každé twistové sadě nabízí zdarma batoh Reebok. Stalo se tak na začátku listopadu. Pominout se ovšem také nedá nabídka handsfree sady za symbolickou cenu jedné koruny pro nové majitele tarifních programů. Navíc každý stávající majitel tarifního programu může každý měsíc do konce roku prowapovat 100 minut zdarma. Krátce nato RadioMobil započal s distribucí Ericssonu R310 (dotovaný 9 999 Kč a nedotovaný 11 999 Kč).

10. listopadu přišel Oskar s novými cenami šesti svých telefonů. Ericsson A1018s dostanete za 2 933 Kč (3 333 Kč s Oskartou), Siemens C25 za 2 933 Kč (3 333 Kč s Oskartou), Ericsson A2618s za 3 599 Kč (3 999 Kč s Oskartou), Nokia 3210 za 5 599 Kč a Siemens S25 za 7 999 Kč (8 399 Kč s Oskartou). Ve stejný den začal Oskar nabízet časově neomezené tříkorunové volání do sítě Oskar (do konce února 2001).

EuroTel pak snížil cenu své Go sady Philips Savy na 2 995 Kč a Motoroly T2288 na 4 995 Kč krátce po oznámení nových cen Paegasu. Snížil ceny dotovaných telefonů Nokia 9110i na 16 995 Kč, Ericssonu R320 na 7 995 Kč a Nokie 6210 na 12 995 Kč. Ke klasickým slevám přidal slevovou poukázku na 600 Kč k zakoupení libovolné Go sady při aktivaci tarifního programu. Na konci listopadu přišel EuroTel s tím, že zákazníci dostávají ke Go sadám jednu SIM kartu GO navíc.

To Paegas zřejmě nevydržel a 27. listopadu stáhl z trhu Twist sadu s Motorolou T180, aby ji přeměnil na Mobil junior za 3 999 Kč, čímž její cenu snížil podruhé, a to o 500 Kč. Aby to nebylo málo, přidal k T180 pouzdro.

EuroTel 1. prosince zahájil prodej mobilního telefonu Alcatel One Touch 501 za dotovanou cenu 9 995 Kč a nedotovanou 13 995 Kč.

Na samém konci listopadu Paegas snížil ceny dotovaných telefonů Siemens C35i na 3 650 Kč, Ericsson T28s na 7 318,80 Kč, Motorolu V3688 na 9 758,80 Kč a Nokii 3210 na 1, 30 Kč. Nově se mezi dotovanými přístroji objevila Motorola V3690 za 14 638,80 Kč. Současně s těmito slevami se objevily i nové ceny některých twistových sad. Siemens C25 byl zlevněn na 3 499 Kč, Nokia 5110 na 4 499 Kč, Ericsson T10 na 4 999 Kč, Alcatel One Touch 302 na 5 999 Kč a Nokia 3210 na 6 999 Kč.

4. prosince nabídl Radiomobil nově ve Twist sadách telefony Siemens S25 za 7 999 Kč a Motorolu P7389 za 9 499 Kč.

Eurotel zareagoval a dnes koupíte Go sady Alcatel One Touch Club za 2 995 Kč a Nokii 5110 za 4495 Kč.

Zvláštní kapitolu představují GO sady za necelé 2000 Kč, které si může pořídit každý, kdo dostal do schránky leták s touto nabídkou. V příštím týdnu jim věnujeme samostatný článek.

Zatím poslední krok RadioMobilu představuje další snížení cen tří Twist sad, které platí od dnešního dne. Telefony Alcatel OT Club db a Ericsson A1018s tak stojí pouze 2 999 Kč, a zároveň se snižuje cena sady s telefonem Siemens C35i na 6 999 Kč.

Takže oproti všem doporučením, která hovoří o koupi vánočních dárků s velkým předstihem, doporučujeme: vyčkejte ještě chvíli, pokud plánujete koupi mobilu!

Jak je totiž vidět, konkurenční boj v Čechách funguje téměř bezchybně. Čím blíže k Vánocům, tím více novinek a slev. Poslední byl RadioMobil. Jak zareaguje EuroTel? A co udělá Oskar?