Když se míchá hudba a zábava: recenze Nokia 5730 Xpressmusic

S dnešními telefony už nemusíme volit mezi prací a zábavou. Hravě totiž zvládnou oboje. Jasným důkazem toho je jeden z nejlépe vybavených přístrojů řady Xpressmusic označený jako 5730. Operační systém Symbian doplněný vysouvací QWERTY klávesnicí zajišťuje komfort při práci s e-maily, webem, ale třeba i sociálními sítěmi.

Přiznejme si otevřeně hned na úvod, že Nokia to má se zařazováním přístrojů do jednotlivých produktových řad pořádně těžké. Minimálně od chvíle, kdy se rozhodla, že všechny přístroje vyšší třídy budou osazené operačním systémem Symbian. Ten je totiž i díky možnosti přidávat další aplikace naprosto univerzální. Telefon se tak promění v jakýsi multimediální přístroj, který má navíc dostatečnou kapacitu i v oblasti organizace času a dalších PDA funkcích.

Odlišnosti mezi řadami N Series, E Series či Symbian modely patřícími do řady Xpressmusic jsou proto poměrně malé. To se týká i Nokie 5730, tu od N a E modelů v podstatě odlišuje jen o něco horší fotoaparát (3,2 Mpx), a od řady E snad o něco levnější zpracování. Ale to je v podstatě všechno, a nebýt výrazné červené barvy (k dispozici je i modrá, fialová a šedá), těžko by si někdo vsadil na to, že nemáte nadupaný manažerský přístroj. Ostatně, co si budeme nalhávat, od manažerské E75 se liší v podstatě jen krytem.

Vybíráme z katalogu:

Předobraz 5730, manažerský model Nokia E75, stále žádaná klasika z rodiny Windows Mobile HTC TyTN II (Kaiser), a etalon práce s e-maily a QWERTY klávesnice - BlackBerry 8130 Curve

Kapitoly recenze:

Na rozdíl od některých levnějších zástupců hudební řady je model 5730 postaven na operačním systému Symbian. Pro ty, kteří již mají zkušenost s dotykovým modelem Tube (5800), bude možná trochu zklamáním, že to je S60 3rd Edition, byť doplněný o Feature Pack 2. Přece jen, pokud jde o logiku a uživatelskou přívětivost, je 5th Edition o pořádný kus dál, takže návrat ke třetí řadě je tak jako návrat do pravěku. Ale pravda je, že 5th je určen především pro dotykové displeje, a ten 5730 nemá.

Podobně jako u některých modelů řady N Series (především nepovedená N96) je zřejmě hlavní slabinou rychlost procesoru. V útrobách tohoto modelu tepe ARM 11 s taktem 369 MHz, který je svým výkonem na hraně. Zejména v okamžiku, kdy uživatel přidá více aplikací a zaplní tak paměť přístroj, začne citelně zpomalovat. Základní paměť přístroje o velikosti 128 MB lze na první pohled velmi snadno rozšířit pomocí paměťových karet. Problém ale je, že i při instalaci aplikace na kartu, se část dat ukládá do paměti telefonu. A té pak začne rychle ubývat.

Vzhled a konstrukce

Některé modely Xpressmusic byly přece jen příliš extravagantní, naopak 5730 je možná až příliš usedlá. K příslušnosti do řady se tak hrdě hlásí vlastně jen červená varianta. Pro řadu uživatelů to ale může být naopak velkým plusem, protože nebude ani v práci vypadat nijak nepatřičně. I když, plasty jsou přece jen trochu levné. Platí to zejména o už tradičně největší slabině Nokií poslední doby – tenoučkém zadním krytu. U nově představených modelů je už zadní kryt zase pevnější. Snad už Nokia pochopila, že tady se šetřit nedá.

Samotné dílenské zpracování patří k lepšímu průměru. Vysunování klávesnice je možná až příliš snadné, a přece jen trochu skřípe. Ovšem všimnete si toho opravdu jen v okamžiku, kdy se na to budete soustředit. Při běžném používání to rozhodně vadit nebude. Telefon působí celkem kompaktně a žádná z částí nebudí dojem, že by při používání měla dělat problémy.

Rozměrově je Nokia 5730 téměř totožná s Tubem. S rozměry 112 x 51 x 15,4 mm a vahou 135 gramů nepatří mezi kolibří modely. Pravdou ovšem je, že u chytrých telefonů jsou podobné parametry v podstatě normální. Zvlášť, když si uvědomíme, že jde o přístroj s QWERTY klávesnicí. U ní by ostatně další zmenšování bylo spíše kontraproduktivní.

Displej a klávesnice

Tím jsme na stůl vyložili jeden z hlavních trumfů tohoto telefonu. Kromě klasické alfanumerické klávesnice pod displejem nabídne totiž také plnou (QWERTY) klávesnici, která se vysune z boku přístroje. Jak už jsme naznačili, podobné přístroje už Nokia představila i v ostatních řadách a v tomto případě nepřinesla nic zásadně nového. Spíše naopak, zřejmě ve snaze oslovit mladou generaci a působit cool, se designéři rozhodli, že klávesy budou mít popisky písmenek složené z teček.

Vypadá to sice efektně, ovšem čitelnosti to rozhodně neprospělo. Při delším sledování klávesnice totiž začnou z těchto cool písmenek bolet oči. I když si odmyslíme tento detail, všechny klávesy jsou v jednolité ploše a navíc jsou (s výjimkou mezerníku) stejně velké. Žádné extra pohodlí při psaní vás tedy nečeká. Na vyřízení e-mailu to stačí, na napsání komentářů na Facebook také, k práci s delšími texty ale tahle klávesnice rozhodně není.

Možná ještě o trochu horší dojem zanechá alfanumerická klávesnice pod displejem. Za samotné klávesy s číslicemi posbírá 5730 hodně bodů, jsou totiž mírně vystouplé a dost velké. Úplným opakem jsou ale funkční klávesy. Stisknout dvě softwarové klávesy pod displejem nebo tlačítka pro příjem a ukončení hovoru je pro lidi se silnějšími prsty naprostým utrpením. Středová čtyřsměrná klávesa s potvrzením ve středu je přitom ještě horší. Navigace po menu se pak kvůli ní někdy mění v noční můru. Ale můžu si za to možná sám, mám zhubnout.

Najít deset rozdílů u displejů jednotlivých modelů Nokií je opravdu oříšek. Skoro pro všechny platí základní parametry – rozlišení 240 x 320 bodů a 16 milionů barev. V tomto případě má displej úhlopříčku 2,4". Čitelnost displeje je srovnatelná s ostatními modely, ani v tomto případě nechybí světelné čidlo starající se o automatické nastavení kontrastu v závislosti na světelných podmínkách v okolí. Vzhledem k přítomnosti vysunovací klávesnice je samozřejmostí automatické otáčení displeje. Zejména při procházení internetu se práce na šířku opravdu hodí, totéž samozřejmě platí i o čtení textů nebo e-mailů.

Baterie

Nokia 5730 se standardně dodává s 1 000mAh baterií s označením BL-4U. Podle údajů výrobce by měla vydržet zhruba 400 hodin v režimu stand-by, nebo také 8,3 hodiny hovoru. V režimu off-line, tedy s vypnutou GSM částí, by měl telefon vydržet přehrávat hudbu přibližně 25 hodin. Jak už to (nejen) u Nokie bývá, v reálu musíme z těchto ideálních hodnot poněkud ubrat.

Je pravda, že ve srovnání s Tubem, je na tom 5730 mírně lépe a to přesto, že jeho baterie má nižší kapacitu. Stejně se ale nedají očekávat žádné zářivé výkony. Méně náročnému uživateli vydrží baterie tři až čtyři dny, při intenzivnějším využívání datových přenosů ale půjde výdrž hodně dolů. Není žádný problém vybít baterii během několika hodin. Při využívání synchronizace e-mailů počítejte s nabíjením zhruba každý druhý den.

Co odpovídá realitě, je údaj přehrávání hudby. Pokud pustíte seznam skladeb a nebudete telefon nutit rozsvěcovat displej, vydrží baterie opravdu nějakých 20 hodin přehrávání. To je dost i na docela dlouhou cestu. Samozřejmě, jakmile začnete sklady přepínat a displeje bude častěji svítit, počítejte s tím, že doba se bude úměrně snižovat. Ale i tak to bude na lety po Evropě opravdu dost.

Telefonování a zprávy

U symbianových telefonů v podstatě nemá moc smysl mluvit o prostoru pro telefonní seznam a zprávy. Také u 5730 můžete dokonce nechat obojí ukládat na paměťovou kartu. Tím sice zcela jednoznačně vyřešíte problém s místem v paměti, telefon si poradí s 16GB Micro SDHC kartami. Problém ale je, že práce se SMS je v tom okamžiku opravdu zoufale pomalá. Takže řešením to rozhodně není. Budiž aspoň připočteno k dobru, že od posledního Feature Packu už umí telefony pracovat současně s kontakty na SIM kartě i v přístroji.

Kompletní výbavu nabídne Nokia 5730 i pro práci s e-maily, nová verze Nokia Messaging už do sebe integrovala původní Mail For Exchange, takže přímo zde si už můžete nastavit pracovní Exchange server i standardní poštu. Vše pak funguje Push metodou, kdy jsou e-maily ihned (nebo v nastaveném intervalu) posílány do vašeho telefonu. Klient je v základní dodávce a připomene se hned na úvodní obrazovce, takže se nastavování nevyhnete.

Vlastně určitě se mu nevyhnete, protože dokud e-maily nenastavíte, bude se Nokia Messaging dožadovat pozornosti při každém restartu telefonu. Je to trochu otravné. Samozřejmě Mail For Exchange je stále k dispozici i samostatně, ale v tom případě si ho musíte do telefonu stáhnout. Naštěstí už je na Ovi Store.

Zvuk při hovoru je standardní, totéž platí i při využiti hlasitého odposlechu. Řada Xpressmusic se ráda chlubí lepšími reproduktory, ale v praxi to bohužel v tomto případě není moc znát. Když trochu předběhneme, poslouchat na hlasitém reproduktoru hudbu může opravdu jen otrlý uživatel. Třeba v autě můžete využít hlasitého předčítání SMS, čeština už je standardně k dispozici a není třeba ji stahovat zvlášť.

Stejně jako u některých předchozích modelů, patří i v případě 5730do základní výbavy podpora VoIP. Pro volání přes internet můžete využít datové přenosy a standardně zabudovaného SIP klienta. Ten ale s některými českými poskytovateli nefunguje úplně ideálně. Naštěstí existuje poměrně jednoduché řešení v podobě programu Fring, který zvládne kromě SIPu i Skype a řadu dalších protokolů.

Data a organizace

Většina funkcí zmíněných v minulé kapitole by byla jen velmi obtížně využitelná bez rozumné podpory datových přenosů. V Česku zřejmě nejvíc potěší podpora wi-fi, prozatím jde o varianty B a G. Uvidíme, kdy se konečně dočkáme telefonu s nedávno standardizovanou normou N. Telefon má podporu standardu uPnP a podporuje i sdílení obsahu přes wi-fi. Není tak velký problém připojit ho do domácí sítě jako úložiště.

V civilizovaných zemích (i na východ od nás), kde mají uživatelé k dispozici rozumné pokrytí sítěmi 3G, se může naplno ukázat i síla tohoto přístroje v mobilních datových přenosech. Podporuje totiž HSDPA, byť jen rychlostí 3,6 Mb/s. Bohužel v Česku mohou podobnou věc zažít jen zákazníci O2 v krajských městech a zákazníci Vodafone, když vyrazí na Prahu 9 a 10.

Když jsme mluvili o šetření v souvislosti s tenkými zadními kryty, od uvedení přístroje 5730 začala Nokia šetřit jinde. Dodávaný datový kabel má nyní asi 20 cm. K notebooku to není úplně špatné, ale u stolního počítače by se přece jen hodil delší. Navíc, ačkoli Nokia 5730 přes Micro USB také dobíjí (standardní dobíječka zůstala zachována), přes dodávaný malý kabel bývají s dobíjením někdy problémy.

Další možností, jak telefon spojit s počítačem, je Bluetooth. Podporovány jsou všechny běžné profily včetně možnosti tisku přes Bluetooth. Praktičtější by ovšem bylo, kdyby Nokia přidala podporu tisku přes wi-fi. Bluetooth tiskáren je na trhu jako šafránu, naopak tiskáren sdílených v domácích sítích přibývá geometrickou řadou. Možnost tisku přímo z telefonu na domácí tiskárně by jistě uvítala celá řada uživatelů.

Jak už bylo několikrát naznačeno, Nokia 5730 se neztratí ani v kanceláři. Do standardní dodávky patří balík QuickOffice a také prohlížeč PDF, který třeba v modelu Tube chybí. Pochopitelně jde o základní verzi QuickOffice, která dovoluje dokumenty jen prohlížet. Pokud chcete texty editovat, musíte si plnou verzi zakoupit. V tom má pořád Symbian trochu ztrátu na Windows Mobile (Windows Phone), kde je kancelářský balík k dispozici.

Jako všechny modely této značky od nižší střední třídy je i Nokia 5730 vybavena integrovaným GPS přijímačem. V původní verzi byla dodávána s Nokia Maps 2.0, ty ale Nokia přestala podporovat. Pokud tedy chcete mapy používat, je nutné stáhnout ze stránek Nokie update na novou verzi 3.0. Vzhledem k tomu, že ta je znatelně lepší, rozhodně se to vyplatí. Pokud jde o citlivost GPS, je srovnatelná s ostatními novějšími modely a naprosto bez problémů se zorientuje i poblíž okna v budově (pokud hned vedle nestojí mrakodrap).

Zábava

To, že je tento zástupce řady Xpressmusic určený hlavně pro mladé ukazuje i podpora různých on-line funkcí. Ve standardní dodávce tak uživatel získá i mobilního klienta pro přístup na Facebook, stejně jako Nokia Chat a Windows Live. Telefon podporuje také on-line kontakty Ovi Contacts, takže povídat si s kamarády můžete přímo z telefonního seznamu. Někdy může jít o docela užitečný nástroj, zvláště v kombinaci s QWERTY klávesnicí. Ovi Contacts navíc umožňují i zobrazit, jakou hudbu poslouchají přátelé, kteří jsou zrovna on-line.

A protože jde o Xpressmusic, hudba je samozřejmě pro tento přístroj hodně důležitá. To ostatně signalizují i speciální hardwarové hudební klávesy na levé straně displeje. Jak už jsme se zmínili, přehrávač hudby je v podstatě standardní. Poradí si se všemi běžnými formáty, a samozřejmostí je i podpora ID3 Tagů. Při kopírování hudby na kartu se tak nemusíte zatěžovat s umístěním. A mimochodem, hudbu můžete zkopírovat z libovolného programu nebo přímo v počítači. Na některých trzích je k dispozici i hudební obchod Nokia (včetně programu Nokia Comes With Music), to se nás ale v Česku netýká. A tak se můžeme jen pobavit funkcí, která zajistí spuštění přehrávání skladby jen po vyslovení jejího jména (pochopitelně, pokud ji v telefonu máte).

Multimediální vějíř doplňuje i FM rádio s podporou RDS, standardně je k dispozici i klient pro poslech internetových rádií. Přirozeně nechybí ani RealPlayer, takže si lze na telefonu přehrát filmy ve formátu MP4, stejně jako streamované video z internetu, včetně podpory YouTube. Aby zábavy nebylo málo, nabídne 5730 také podporu herní platformy N-Gage, k dispozici jsou demo verze čtyř her doplněné dalšími obvyklými zástupci jako Bounce či Pro Series Golf.

Zajímavostí je opět standardně dodávaná aplikace we:offset. Ta dokáže být možná ještě otravnější než zmíněný Messaging. Kdykoli se totiž telefon přihlásí do jiné než domácí sítě, telefon se bude dožadovat zaplacení kompenzace vaší uhlíkové stopy. Lze to samozřejmě odmítnout, ale je to otrava. Tahle aplikace je jasný kandidát na odinstalování.

Shrnutí

Zhodnotit Nokii 5730 Xpressmusic je věru poměrně obtížné. Jde o skutečně špičkově vybavený telefon, kterému nechybí vůbec nic z toho, co by po něm náročný uživatel mohl chtít. Chybí snad jen synchronizace s iTunes, ale to se dá se skřípěním zubů přežít. Když k tomu ještě přidáme poměrně slušnou cenu, za kterou se tenhle přístroj prodává, řada uživatelů bude asi více než spokojená. Je dost pravděpodobné, že pokud se pro tenhle telefon rozhodnete, nebudete litovat.

Bez problémů zastane funkce plánování času, přístroje synchronizovaného s pracovním serverem a také hudebního přehrávače. Nicméně dojem kazí pár detailů počínaje spíše průměrným fotoaparátem, přes levně vypadající plasty, až po nepříliš podařenou klávesnici. Navíc musíte počítat s tím, že vzhledem k přítomnosti Symbianu, je telefon přece jen o něco pomalejší než běžné S40 modely. Nejde o nějakého šneka, a když si zvyknete, nebude vám to zřejmě nijak zásadně v práci překážet. Je ale dobré to při rozhodování vzít v úvahu.

Pokud vám totiž jde spíše o pracovní telefon, je možná lepší sáhnout po E75. Když chcete naopak hlavně hudební přehrávač, je možná vhodnější sáhnout po některém z S40 modelů nebo naopak po Tube. Model 5730 je pro ty, kteří chtějí od každého kousek, a navíc ještě ušetřit peníze. Přiznejme si ale, že takových uživatelů je poměrně dost.