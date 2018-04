Když oči nestačí - softwarové lupy pro Palmy

Obecně je asi pravda, že PDA displej je vzhledem k velikosti pixelu docela obstojně čitelný a zřetelný. Přesto tento trend trošičku narušují dvě věci:

- příchod modelů s vyšší rozlišením (QVGA 240 x 320, Hi-Res 320 x 320, HiRes+ 320 x 480), kde již velikost jednoho bodu skutečně velmi malá a v některých případech může být požadavek na zvětšení třeba jen určitého místa na displeji

- displeje některých PalmOS zařízení jsou menší než obvyklé (řada Palm m1XX).

Ale i s normálním modelem můžete být někdy postaveni do situace, kdy byste docela potřebovali zvětšit třeba jen malou část displeje - třeba část spreadsheetové tabulky s drobným písmem, část zobrazené mapy, editovaný obrázek, ladění detailů vlastního programu, vytáčené telefonní číslo apod. Programy tohoto typu jsou vhodné i tam, kde je nedostatek/přebytek světla a displej je třeba špatně čitelný.

Naštěstí jsou tu programy, které vám splní přesně to, co od nich můžete očekávat - zvětší vám část displeje, a to bez ohledu na spuštěnou aplikaci (zoomovat umí i lepší grafické programy, tam je ale zvětšení záležitostí jen editovaného obrázku a konkrétního programu).

ZoomThis

Program Girishy Kulkarniho jsem zkoušel v demoverzi, která má oproti plné verzi několik omezení - především umí zvětšit jen malou část displeje (asi čtvrtinu šířky a polovinu výšky) - plná verze toto omezení pochopitelně nemá.

ZoomThis se aktivuje spuštěním ikony z příkazové lišty v dolní části displeje. Poté označíte dvěma kliky dva protilehlé rohy oblasti, kterou chcete zvětšit (musí následovat po sobě do dvou vteřin). Když chcete toto zobrazení zrušit, klikněte na tlačítko OK. V plné verzi můžete ještě použít hardwarová tlačítka pro případný posun zvětšené části displeje.

Autor sám upozorňuje na jeden z problémů programu - po návratu ze zvětšení se v některých aplikacích nepřekreslí korektně část displeje a je třeba ji znovu spustit. Dalším problémem je, že ne ve všech oknech lze spustit příkazovou lištu.

Program je hack (k jeho běhu potřebujete některý ze správců hacků) a je shareware za $5,00.

TealMagnify

Další z řady nápaditých a spolehlivých produktů firmy TealPoint je TealMagnify. Je to taky hack a jeho aktivace je jednoduchá - spustí se po kliknutí na tlačítko FIND. Pokud chcete vyvolat funkci hledání, můžete pokračovat kliknutím na tlačítko FIND, které je součástí aplikace.

Program pracuje ve dvou režimech:

- režim plovoucího okna - po aktivaci hacku se vám na displeji objeví okno o velikosti zhruba třetiny displeje a zobrazí vám 2x zvětšený detail místa na displeji, kam jste předtím klikli stylusem. Zvětšené místo je na displeji označeno tečkovanou čárou a okno se zobrazuje tak, aby co nejméně vadil zbytku displeje

- režim "celá obrazovka" - dostanete se do něj kliknutím na tlačítko MODE ve spodní části displeje. Zvětšený výsek zabírá celý displej a velikost výseče v reálném displeji je znázorněna tečkovaným oknem. Na příslušné místo displeje se přesunete kliknutím do něj.

Program je shareware a stojí $11,95.