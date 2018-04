Když není po ruce zásuvka, poslouží Motorola na kliku

Designér Andre Minoli představil koncept mobilního telefonu pro rozvojové trhy Latinské Ameriky, který se dobíjí otáčením originálně koncipovaného flipu.

Nabíječka na kličku může ve středu Evropy vyvolávat úsměvy na rtech. V mnoha rozvojových zemích ovšem není přístup k elektrické síti nebo pevnému telefonu samozřejmostí. Jeden telefonát přitom může zachránit život. Podle Člověka v tísni nemá přístup k elektřině více než dvě miliardy lidí na celém světě.

Toho využívají obchodníci mající přístup k elektřině i třeba jen v podobě autobaterie. Vedle základních potravin se stává jejich artiklem právě dobíjení mobilů. Mobil s vlastním zdrojem energie by se tak jistě dočkal úspěchu nejen u zákazníků, ale také u místních operátorů, kteří by mu ve své nabídce rádi uvolnili místo.

Jak dobíjení funguje? Levá odklápěcí část je otočná o 360 stupňů a pro jednu minutu hovoru stačí 25 otočení. Ruční dynamo dobíjí dvě nabíjecí tužkové baterie (AA). V případě potřeby lze navíc použít i obyčejné tužkové baterie.

Koncept má jen monochromatický displej s rozlišením 125 x 25 obrazových bodů. Pro psaní zpráv by se tak asi příliš nehodil, ale jistě by nebyl problém vybavit mobil displejem s vyšším rozlišením. A vůbec by nevadilo, že by se opět jednalo jen o monochromatický displej. Pro dané použití je zcela ideální volbou.

Bohužel, Motorola PVOT je pouze koncept, který se pravděpodobně nedočká komerční realizace - zatím neexistuje ani funkční vzorek telefonu. Autor se patrně nechal inspirovat notebookem za 100 dolarů, který má také napájení na kliku a měl by přinést výdobytky počítačového světa do rozvojových zemí. - více zde

Tip: Do přírody si můžete vzít také speciální rotační nabíječku na mobily. Tu jsme podrobili důkladnému testu. - více zde