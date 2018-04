Když jsem se před několika týdny odmlčel v psaní editoriálů a dílo páně za mne převzal Přemek Souček, dostal jsem mnoho dotazů, co že se stalo. Někteří dokonce tipovali, že jsem odjel na Bahamy a mám tam mizerné připojení k internetu. Chyba lávky. Rozhodl jsem se totiž ukončit si základní vzdělání. Ne snad, že by mne vzali v osmé třídě základní školy na milost, to snad ani ne, ale rozhodl jsem se prokousat se autoškolou a získat oprávnění řídit vůz (řidičáku je třeba i na Bahamách). Jenže co čert nechtěl, při prvních zkouškách jsem narazil na příslušníka, který nesnášel podnikatele a jelikož po zkoušce jsem se chystal na jednání, takže jsem nevypadal úplně jako šupák, poslal mne domů v klidu si přeleštit tramvajenku. Na opravnou zkoušku jsem se připravil důkladněji: namísto sáčka jsem si vzal tričko ve kterém jsem byl na den před tím squashi, džíny mi zdatně pokydala dcera jídlem a namísto lakýrek jsem vklouzl do obuvy stavbařů. Jak se dalo čekat, díky maskování jsem uspěl a jsem čerstvým majitelem řidičíku, což je také vidětv na mé jízdě. A tak, až pojedete zítra do práce a budete nadávat na toho chlapa, co v místě, kde je přikázaná rychlost 40, fakt jede čtyřicet a ne obvyklý dvojnásobek, tak jste s největší pravděpodobností narazili na mne. Jak jsem si všiml, tolik výjimečných lidítu není. A i u mne je to dost možná otázka toho, že nechat si sebrat řidičák po dvou dnech, je trochu smutný příběh...