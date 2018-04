Když je akumulátor tuhý, vyplatí se demontáž

Po 16 měsících úspěšného mobilního provozu s Philips Fizzem (naučil jsem se zásady práce s tímto poněkud problematickým telefonem: konektor baterii vždy vyleštěn, nedotýkat se vypínacího tlačítka, nešťastně umístěného právě tam, kde telefon prvně automaticky uchopíte) jsem začal mít opakované problémy s akumulátorem (NiMH 600 mAh).Po několika hodinách autonomního provozu vypínal telefon sám od sebe, při pokusu o registraci padal program zpět na žádost o PIN. Nutno ovšem přiznat, že jsem moc nedodržoval jeho zásady správné výživy - telefon většinu času trávil připojen na přenosné nabíječce. Několik cyklů úplného vybití a nabití nepomohlo - co teď? Začal jsem koupením nového akumulátoru - telefonicky jsem si objednal 1200 mAh verzi v ceně kolem 800.- Kč. Ale ouvej - při odběru jsem zjistil, že akumulátor je podstatně větší než šestistovka a telefon nevejde do koženého pouzdra, které používám. Takže dvanáctistovka je dobrá jako záloha, ale na nošení za opaskem se kvůli rozměrům (a váze) moc nehodí.

Začal tedy výzkum, co se vlastně s poškozeným akumulátorem stalo. Jako (bývalý) letecký modelář vím, že často odejde jeden článek v baterii, a ostatní jsou ještě dobré. Po násilném otevření obalu (jinak to nejde - k upevnění krytu a článků jsou použité samolepící fólie!) jsem zhotovil přípravek pro nakontaktování jednotlivých článků a měřilo se. K mému úžasu však měly všechny články kapacitu přes 500 mAh (při zátěži 100 mA odpory 12 Ohm) a nebyly mezi nimi velké rozdíly. Změřil jsem tedy vnitřní odpor při zátěži odporem 10 Ohm na celou baterii, tj. asi při proudu 0,5 A (napětí pokleslo o více než 0,5 V) a bylo vše jasné - vnitřní odpor baterie překračoval 1 Ohm. Srovnáním s akumulátorem 1200 mAh, který měl asi 0,4 Ohm, se to jen potvrdilo. Nová šestistovka však stojí přes 1000.- Kč, to se mi nechtělo investovat. Naštěstí místní zástupce fy Panasonic měl v sortimentu shodný typ článku s nabodovanými pásky za 143.- Kč, došlo tedy výměně. K upevnění se hodí samolepící oboustranná páska nebo lépe tavné lepidlo (GlueGun nebo Tafix). K mému překvapení byl vnitřní odpor celé nové baterie jen 0.24 Ohm, což je výrazně méně, než u NONAME 1200 mAh modelu.

Závěr: u akumulátorů pro mobilní telefony záleží především na nízkém vnitřním odporu. Vedlejší zjištění: na konektoru je vyveden termistor (tepelně kontaktován silikonovou gumou na tělo vnitřních článků baterie) s odporem asi 10 až 11 kOhm při 22 °C a odpor 56 kOhm, který zřejmě oznamuje nabíječi, jakou kapacitu má akumulátor kvůli omezení nabíjecího proudu (u aku 1200 mAh 15 kOhm ).