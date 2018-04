Když dva se rádi mají, i v Metru je jak v máji...

Dovolil jsem si nadepsat tento článek parafrází populárního songu - ne snad proto, že by mi souboj dvou gigantů připomínal starce na chmelu, ale spíše proto, že společný projekt pokrytí metra dopadl tak, jak se u dvou tuhých konkurentů dalo očekávat - totálním rozhádáním se.

Po tiskových zprávách, které pršely z obou stran v pátek, měl RadioMobil v pondělí tiskovou konferenci. Pominu, že jsem se o ní dozvěděl čtyřicet minut před zahájením - mám to z kanceláře do RadioMobilu cca. 200 metrů a na to, že oba giganti zkouší, jak jsou novináři akční, jsem si již zvykl. Tisková konference RadioMobilu byla věnována výhradně finančním výsledkům (viz jinde) a o pokrytí metra se hovořilo pouze v kuloárech. Samozřejmě že lidé z RadioMobilu dštili oheň a síru nad tiskovou zprávou EuroTelu týkající se pokrytí a hájili vehementně barvy firmy.

EuroTel tiskovou konferenci svolal s téměř čtyřhodinovým předstihem a pokud to mohu posoudit, tak pozval především novináře poněkud mající představu o GSM. Masivní školení o tom, jak se pokrývá metro si vzal na starost sám nejvyšší šéf EuroTelu Ed Kingman - ten upřesnil plány na pokrývání metra, představil použitou technologii a zdůraznil, že to byl EuroTel, kdo přišel s plánem pokrýt metro ještě v době, když RadioMobil neexistoval a také to, že EuroTel je pověřen technickou realizací pokrytí a že tedy GSM v metru je plně pod kontrolou EuroTelu a vybudováno na základě nejlepších zkušeností a prací špičkových týmů EuroTelu.

Přednáška byla velmi impresivní - už proto, že ji většina přihlížejících vůbec nečekala. EuroTel až doposud slul nevelkou otevřeností, co se týká vnitřností své sítě a vidět samotného šéfa společnosti jak ve společnosti technického ředitele a šéfa výstavby sítě ukazuje použité komponenty a dokonce i plány, byl pro většinu přihlížejících včetně mne naprostý šok.

Jak se zdá, EuroTelu na metru poměrně dost záleží - dokonce vyhlásil měsíční možnost volání zdarma z pokrytých třech stanic metra, což překvapilo i otrlejší z nás.

RadioMobil samozřejmě na prohlášení EuroTelu reagoval - venkoncem Patrick Zandl EuroTelu byla k dispozici u nás na serveru cca. 30 minut po skončení tiskové konference a reakce RadioMobilu na sebe nenechala dlouho čekat. Samozřejmě že tiskové zprávy obou společností nejsou příliš kompatibilní a to, kdo má pravdu, těžko někdy zjistíme. Proto doporučím synoptické čtení textu - názor si udělejte sami, je to jen na vás, na čí stranu se přikloníte a pak so to sami rozhodněte...

To říká EuroTel A to říká RadioMobil Iniciativa pokrýt metro vzešla za strany EuroTelu, kdy již na jaře 1996 provedla společnost první technická měření v prostorách metra V září 1996 začala vyjednávání s Dopravním podnikem Hl.m. Prahy o podmínkách instalace GSM systému v metru. V listopadu 1996 se na EuroTel obrátil Dopravní podnik Hl.m.P. s tím, aby v technickém řešení projektu zohlednil budoucí začlenění druhého operátora. V březnu 1997 pak vzniklo Sdružení Metro, jehož členy se stali EuroTel a Ministerstvo vnitra ČR, za účelem zajištění pokrytí vnitřních prostor pražského metra signálem EuroTel GSM Global a hromadné radiové sítě Ministerstva vnitra. ... Cmobil ... akcionář společnosti RadioMobil, již v soutěži o licenci ... sítě GSM předložilo podrobnou koncepci technického vybudování pokrytí v metru. Vypracoval jí specialista Deutsche Telekomu, Dr. Haier, který před tím zpracovával technické řešení pokrytí metra v Berlíně, Hannoveru a Mnichově. Dne 28. listopadu 1996 byla kompletní studie s konrétním řešením pokrytí předána DP, s nimiž již jednal (EuroTel). DP .. nepřistoupili na to, aby v metru vznikly dva nezávislé systémy a doporučil oběma provozovatelům připravit společné řešení. EuroTel vyjednal podmínky s Dopravním podnikem, zadal výstavbu dodavateli a hospodaří se svěřenými finančními prostředky sdružení Metro. Dohled nad funkčním provozem GSM sítí je umístěn v dohledovém centru společnosti EuroTel v Olšanské ulici. Toto centrum je ústředním pracovištěm pro monitoring sítě a řízení všech procesů, které v síti probíhají Přestože řešení pro pokrytí připravily obě firmy společně, obě sítě jsou na sobě zcela nezávislé a uživatelé sítě GSM Paegas tak mohou bez problémů i v metru využívat všech služeb, které RadioMobil nabízí, a to bez ohledu na případné problémy v konkurenční síti.

Kdo má pravdu? Kdo byl tahounem projektu Metro? Jak se v tom chcete vyznat? Inu - po pravdě - já nevím. Jisté je jen jedno - oba operátoři nás nezklamali a vesele se pustili do vzájemného kočkování, namísto toho, aby se shodli na společné tiskové zprávě, jak to dříve proklamovali. Zda se ta společná Patrick Zandl nevydala kvůli RadioMobilu nebo EuroTelu, je ve výsledku jedno...