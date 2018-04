Když cena rozhoduje - recenze Samsungu SGH-C130

Samsung C130 vychází z úspěšné low-endové řady, která započala svoji cestu před více jak třemi lety. Samsung se v té době zaměřoval na vyšší třídu a vůbec nehleděl na spořivější skupinu zákazníků.

Teprve C100 skloubil kvalitní design a výbavu těch nejlepších kousků za únosnou cenu. Dnes recenzovaný C130 má podobný záměr, svými funkcemi se však v dnešní době nedá vůbec srovnávat s dražšími modely výrobce. Zato v kategorii low-endů hraje prim a souboj s konkurencí lehce zvládá.

Za cenu pohybující se okolo dvou tisíc existuje pouze několik přístrojů, které se můžou pochlubit Javou, relativně velkou pamětí, MMS či podporou GPRS. Existuje ale i celá řada vlastností, které z tabulek zkrátka nevyčtete a Samsung C130 v tomto ohledu trochu klame tělem.

Katalog mobilů: Samsung SGH-C130 a jeho nejvážnější konkurenti, Nokia 2310 nebo Sony Ericsson J230i, kteří už svým designem neohromí.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Stylový telefon nižší třídy, jemuž nechybí z funkční výbavy téměř nic podstatného.

Design – černá dělá divy

Zkrátka Samsung zvolil univerzální způsob, jak z obyčejného telefonu udělat šviháka z lepší společnosti. K černému lemování displeje a stejně na uhel černé klávesnici stačí přidat stříbrné okraje a stříbrný kryt baterie. To vše perfektně sedí na místě a nikde nic nevrže.

Ve spodní části přístroje se nachází konektor pro handsfree sluchátka a zdířka pro nabíječku. Oba dva otvory jsou opatřeny záslepkou, kterou nemůžete úplně odejmout, čímž se předchází případné ztrátě.

Od poloviny klávesnice je navíc tělo telefonu mírně zúženo. K lepší ergonomii držení tento fakt výrazně nepomáhá a jedná se o pouhý efekt na oko. To však u Samsungu C130 vůbec nevadí, protože se svými rozměry 102 × 44 × 14 mm a hmotností 85 gramů, se řadí do skupiny velmi malých, lehkých telefonů a padne přesně do ruky.

Klávesnice a ovládání – pouze pro útlé prstíky

Samotnou klávesnici už takovou chválou bohužel zasypávat nebudeme. Jen těžko se na ní hledají jakékoli výstupky, o které by šel nějakým způsobem zapřít palec. Téměř minimální jsou i mezery mezi jednotlivými tlačítky a pokud právě nebudete řešit problém s klouzajícím palcem, můžete si být jisti, že omylem stisknete klidně dvě klávesy naráz. Staré pořekadlo však praví, že se dá zvyknout na všechno, a i u novinky se ten správný grif naučíte.

Naštěstí se podobný nedostatek příliš netýká čtyřsměrného tlačítka a dvou kontextových kláves pod displejem. Klasickou sestavu ještě doplňuje červené a zelené sluchátko a korekční tlačítko. Opakuje se často vytýkaná vlastnost středního potvrzovacího tlačítka, které vás z pohotovostní obrazovky přenese rovnou do wapového prohlížeče a okamžitě začne navazovat spojení.

Trochu jsme byli překvapeni, že jsme na boku telefonu nenalezli žádná tlačítka pro regulaci hlasitosti a veškeré nastavování je potřeba provádět skrze nabídky telefonu, které se nijak neodlišují od standardů Samsungu. Hlavní menu tvoří matice devíti ikon a další položky jsou již pouze textové. Klávesové zkratky je možno přiřadit pouze jednotlivým směrům čtyřsměrného tlačítka.



Displej – v low-endech září

Ačkoliv je displej pasivní (technologie CSTN), tudíž jeho čitelnost na přímém slunečním světle není nikterak oslnivá, svým rozlišením 128x128 se ve třídě low-endů neztratí. Rovněž 65 tisíc barev a hlavně relativně věrné podání barev dělá z Samsungu C130 hrozbu pro všechny soupeře. Podsvícení klávesnice je dostatečné a má čistě bílou barvu.

Baterie – solidní výdrž

Není potřeba snad zdůrazňovat, že udávaných 12 dní v pohotovostním režimu by telefon v žádném případě nepřežil. Skutečnost je v tomto případě o něco lepší než u podobně nadsazených hodnot u konkurenčních telefonů. Do věčných lovišť se odporoučí C130 zhruba po pěti až šesti dnech s deseti minutami telefonování za den a několika odeslanými SMS. Připomínáme, že telefony při testech na noc nevypínáme.





Telefonní seznam a zprávy – podpora MMS potěší

Do telefonního seznamu se vejde až tisíc položek ovšem s tím, že každé další uložené číslo nebo email zabere další místo z celkové paměti. K jednotlivým kontaktům nejde přiřadit vlastní obrázek ani melodie pro příchozí hovor nebo SMS. Toto zastřešují teprve skupiny, u kterých lze vše výše zmíněné nastavit. Bohužel již si neporadí s hromadným rozesíláním SMS nebo filtrováním volání.

Editoru pro SMS zprávy nemáme téměř co vytknout. Zbývající znaky odpočítává již od počátku psaní a rozdělení na více částí oznámí vždy na konci zprávy. T9 píše bez diakritiky a nemusíte si tak dělat těžkou hlavu s nepříjemným zkracováním délky jedné SMSky. Pokud by snad někdo chtěl slovník T9 vypnout, musí tak učinit před každou zprávou. Naštěstí vás to bude stát pouze jediný stisk kontextové klávesy.

SGH-C130 si poradí i se zprávami MMS až do velikosti 50kB. Na jejich uložení máte v paměti telefonu vyhrazeno 700kB, o něž se kromě odeslaných a doručených MMS dělí i koncepty a šablony. Škoda, že telefon nedisponuje fotoaparátem, s kterým by MMS zprávy dostaly úplně jiný rozměr.

Kalendář a další funkce - ani v kanceláři nezahálí

Trojice budíků sice dokáže vzbudit i při vypnutém telefonu, nezvládne už však být aktivní pouze některé dny v týdnu. Upozornění můžete však nastavovat i jednotlivým událostem v kalendáři, který se však drží tvrdošíjně toho, že týden začíná nedělí (nové vyšší modely výrobce již tímto neduhem netrpí, model C130 však zjevně vychází ze staršího hardwarového základu). V organizéru naleznete ještě seznam úkolů s možností nastavení priority, převodník měn a diktafon. Do něho nahrajete hlasové poznámky do paměti o velikosti 100kB. To odpovídá záznamu o délce zhruba minutu a půl.

Samsung nezapomněl ani na zábavu a pro JAVA aplikace je vyhrazeno 512kB. Přímo v telefonu je předinstalována jediná hra, kterou je celkem kvalitní simulace golfu. Pro obrázky a melodie je vyhrazeno přes 600kB. Ty můžete nahrát z počítače pomocí datového kabelu nebo stahovat z WAPového prohlížeče. Samsung C130 podporuje datové přenosy GPRS ve třídě 8.

Závěr – Fešák s dostatečnou výbavou