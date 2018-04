Když byl T-Mobile ještě Paegasem a Sony Ericsson jen Ericssonem - Retro 2001

Eurotel připravuje nový Dataset II

Společnost Eurotel zařadí počátkem září novou sadu pro nejmodernější vysokorychlostní mobilní datové přenosy technologiemi HSCSD a GPRS. Za zvýhodněnou cenu 22 995 Kč naleznou zákazníci v sadě Eurotel DataSet II kapesní PDA Compaq iPAQ Pocket H3630 a mobilní telefon Ericsson T39m. Zvýhodněná cena platí pouze při uzavření smlouvy na používání služeb Eurotelu po dobu 24 měsíců, zaktivování hlasových služeb a datového tarifu „DATA“ pro používání služeb Eurotel HSCSD Fast a Eurotel GPRS Instant. K měsíčnímu poplatku pro službu „Data“ je navíc účtována částka 40 Kč, za kterou zákazníci získají 4 MB pro přístup na internet prostřednictvím služby Eurotel GPRS Instant.

Kapesní PDA Compaq iPAQ Pocket H3630 vybaven procesorem 206 MHz Intel StrongARM a operačním systémem Windows Powered Pocket PC. K jeho základní výbavě patří 32MB paměť, dotykový barevný displej, infračervený port nebo MP3 přehrávač. PDA je vybaven baterií 950 mAh Lithium Polymer. Rozměry zařízení jsou 130 x 15,9 x 83,5 mm, hmotnost má hodnotu 170 gramů.







Mobilní telefon Ericsson T39m je doslova přeplněn funkcemi. Nejen že podporuje obě technologie vysokorychlostních mobilních datových přenosů HSCSD a GPRS, ale disponuje i technologií bluetooth. Telefon pracuje ve třech frekvenčních pásmech 900/1800/1900 MHz, je vybaven WAP prohlížečem 1.2.1, telefonním seznamem až na 510 položek, plánovačem, hlasovým vytáčením, e-mail klientem, prediktivním vkládáním textu nebo možností psaní dlouhých SMS zpráv. S váhou 86 gramů a rozměry 96 x 50 x 18 mm vydrží telefon na jedno nabití v pohotovostním režimu až 300 hodin.

Paegas buduje nové InfoCentrum

Dne 30. srpna 2001 byl položen základní kámen nového informačního centra společnosti RadioMobil provozující síť Paegas. Slavnostní zahájení výstavby Regionálního Centra RadioMobil (RCR) zahájil generální ředitel společnosti Roland Mahler. V části Hradce Králové, obecně známé jako Aldis, tak do konce první poloviny roku 2002 vyroste budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním patrem. Celková podlahová plocha objektu dosáhne 12 000 m2. Po dokončení výstavby bude v prostorách RCR sídlit InfoCentrum Paegas a jedno z center informačních technologií společnosti RadioMobil. V hradeckém InfoCentru bude po jeho úplném spuštění pracovat téměř 500 zaměstnanců, a to především jako operátoři infolinek a jako koordinátoři jednotlivých týmů. V rámci centra informačních technologií vznikne v RCR oddělení provozu IT a také rozsáhlé oddělení vývoje softwaru. Centrum bude již od počátku vybaveno nejmodernějším hardwarem a softwarem a jeho technologické prostory budou poskytovat maximálně bezpečné prostředí pro provozování klíčových systémů. Centrum IT nabídne zaměstnání stovce technicky zaměřených odborníků, především informatikům, systémovým integrátorům a programátorům.



Český Mobil se neúčastní prvního kola na udělení licence UMTS

Český Mobil provozující síť Oskar se na rozdíl od Eurotelu a RadioMobilu neúčastní prvního kola výběrového řízení pro získání licence na provoz sítí třetí generace UMTS. Zde předkládáme jeho oficiální vyjádření: „Český Mobil opakovaně vyjádřil svůj zájem o získání licence UMTS a svou ochotu uhradit licenční poplatek, který odráží komerčně přijatelné podmínky. Český Mobil dnes sdělil Českému telekomunikačnímu úřadu, že nepředkládá žádost v prvním kole současného výběrového řízení na udělení licencí UMTS, ve kterém byly licence nabídnuty třem stávajícím operátorům GSM v České republice za poplatek 6,7 miliardy Kč splatných do dvou let. Český Mobil dnes informoval předsedu Českého telekomunikačního úřadu, Davida Stádníka, že za současných finančních podmínek se Český Mobil nebude prvního stupně výběrového řízení účastnit, a vyjádřil svou ochotu vzít v úvahu změny oficiálních podmínek současného výběrového řízení, které by odrážely výhodnější finanční podmínky. Český Mobil též ČTÚ sdělil, že si přeje účastnit se všech dalších jednání a stupňů tohoto výběrového řízení i jakéhokoliv budoucího výběrového řízení na udělení licencí UMTS v České republice.“

První véčko Motoroly se dvěma displeji míří na český trh

V60 je označení nové stylovky od Motoroly, která se již brzy začne v tuzemsku prodávat. Tento telefon véčkového provedení, jehož rozměry jsou 87 x 45 x 24 mm, má jako vůbec první Motorola vnější displej, jehož rozlišení činí netypických 96 x 16 bodů. Použití sekundárního displeje přináší několik výhod. Zaprvé bude mít uživatel neustálý přehled o stavu telefonu a okamžitě bude moci identifikovat volajícího, aniž by musel telefon otvírat, čímž dojde k telefonickému spojení. Hlavní obrazovka se těší ploše o velikosti 96 x 46 bodů. O tom, že model V60 patří do vyšší třídy, svědčí i použití povrchové úpravy z hliníkové slitiny. Z datových funkcí nová Motorola nabídne GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot. Podobně rychlé paketové přenosy zatím nikdo jiný než americký výrobce nemá. Ve výbavě samozřejmě nesmí chybět wapový prohlížeč, který pochází od společnosti Phone.com. Kromě internetového připojení bude možná i konektivita s počítačem, a to přes sériový i USB kabel. O synchronizaci s PC se pak postará dodávaný balíček True Sync. Motorola V60 bude v prodeji v následujících několika týdnech, její cena se bude pohybovat v rozmezí 20–25 tisíc korun.







Ericsson představil model T65

Ericsson představil zbrusu nový telefon, který vychází z dlouho očekávaného modelu T68. Nebude mít sice barevný displej, ale i tak se zařadí na vrchol nabídky švédského výrobce. Ericsson T65 se pyšní miniaturními rozměry 105 x 49 x 21 mm a nízkou hmotností 94 gramů. V telefonu je použit plně grafický šestiřádkový displej, jehož rozlišení činí 101 x 67 obrazových bodů.







Na ten bude možné umístit libovolný obrázek nebo spořič, konfigurovatelné bude rovněž vyzvánění. Telefon podporuje nejmodernější datové přenosy GPRS, které lze použít pro WAP verze 1.2.1. Přítomna je i technologie vytáčeného spojení HSCSD. Stejně jako u všech nových Ericssonů se i zde setkáte s možností posílat zprávy EMS, které kromě textu dovolí vkládat předdefinované obrázky a zvuky. Mimoto byla do telefonu zabudována i funkce chat. Ericsson T65 pracuje ve dvou frekvenčních pásmech GSM: 900 a 1 800 MHz. Do prodeje by se měl dostat ještě před koncem tohoto roku, jeho cena nebyla zatím stanovena. Podle neoficiálních zdrojů by ale neměla překročit částku 10 tisíc korun.