Když bleskem, tak bleskem – recenze HSDPA modemů

Když spustil T-Mobile svůj Internet 4G, vzbudil zaslouženou pozornost – slovní spojení mobilní internet totiž začalo dostávat smysl. A tak O2 nezbylo než implementaci HSDPA do své 3G sítě urychlit (více o mobilních datových přenosech zde). A nyní již jsou běžně dostupné i HSDPA modemy, byť na telefony si budeme muset ještě pár týdnů počkat. My jsme vyzkoušeli hned dvě zařízení – externí USB modem ZadaCOM 3G+ z produkce firmy Zadako Wireless Solutions postavený na čipsetu Sierra Wireless, a potom PC kartu od tohoto amerického výrobce, nesoucí označení AirCard 850, určenou do PCMCIA slotu notebooků. I tuto kartu nabízí společnost Zadako. Ta nám i oba modemy zapůjčila k testu.

Instalace otázkou minut

V obou případech příjemně překvapila naprosto bezproblémová instalace. K oběma zařízením je v balení dodáváno instalační CD, na němž najdeme všechny potřebné ovladače a také podařený program Watcher. Instalace probíhá naprosto bez problémů, stačí jen dodržet základní pravidlo – spustit instalační program předtím, než připojíte modem do USB portu, případně zasunete PC kartu do slotu.



Instalační průvodce je přehledný a jednoduchý. Instalace je otázkou pár kliknutí.

Pak již vše proběhne automaticky, detekuje se několik potřebných zařízení a v programu Watcher se dokonce nakonfiguruje potřebné připojení. Jediným úkolem tak zůstává stisk tlačítka Connect. Watcher má velmi intuitivní ovládání, líbil se nám víc, než třeba program dodávaný k CDMA modemům od O2. Příjemné je, že vás ikonkou informuje o tom, jakým způsobem jste připojeni, jak modem, tak karta si totiž poradí se všemi mobilními způsoby – od GPRS, přes EDGE a 3G, až po HSDPA. Škoda jen, že chybí Wi-Fi, tím by se z modemů stal úplně univerzální nástroj. Ale další vysílač by zvětšil rozměry zařízení, a to by mohlo vadit.



Program Watcher umí pracovat také s kontakty na SIM kartě.

Watcher slouží nejen pro připojení k internetu, ale dokáže také pracovat s kontakty na SIM kartě, a jeho součástí je i celkem pohodlný nástroj pro práci se SMS zprávami.





Instalační program je k dispozici v 5 jazycích. Kromě ovladačů je na CD i manuál. Zařízení je třeba nainstalovat před připojením k počítači.



Modem jen na doma

USB modem ZadaCOM 3G+ má jednoznačnou výhodu v naprosté univerzálnosti. Připojíte ho prakticky k jakémukoli počítači – najít dnes stroj bez USB se vám asi nepodaří (a pokud podaří, asi stejně nemá smysl ho připojovat k HSDPA). V balení najdete modem, síťový zdroj, anténu a instalační CD, prostě všechno, co byste mohli potřebovat. U mobilního modemu nás poněkud šokovala absence baterie, takže modem funguje jen při připojení do elektrické sítě. To jeho použití na cestách poměrně výrazně omezuje. Takže se hodí pro připojení z domova, případně třeba v hotelu. Na práci na cestě raději volte PC kartu.



Program Watcher se nainstaluje s ovladači a připraví i připojení. Ikonky na „displeji“ informují o síle signálu i dostupné technologii pro připojení, případně o roamingu.



Naopak velkým plusem tohoto modemu je odšroubovatelná anténa. To určitě oceníte zejména při domácím použití. Během testu totiž zejména na okrajích deklarovaného pokrytí a v budovách docházelo ke ztrátě HSDPA signálu a přenos přecházel na EDGE, někdy dokonce na GPRS.



USB modem ZadaCOM 3G+ nabízí instalačního průvodce také ve slovenštině. Pro střední a starší generaci asi bude tato varianta plně vyhovovat, jen někteří nejmladší by možná mohli mít s tímhle příbuzným jazykem trochu problém a raději sáhnou po angličtině.



Vzhledem ke standardnímu konektoru určitě nebude problém nahradit dodávanou malou anténu nějakou větší s větším ziskem a dostat se tak k silnějšímu signálu a tím pádem také ke stabilnějšímu a rychlejšímu připojení. Na druhou stranu je třeba přiznat, že i s dodávanou anténou vykazoval modem lepší citlivost na signál než karta AirCard 850.



Velmi pohodlná je u Watcheru práce se SMS zprávami. Přece jen klávesnice počítače je pohodlnější než u jakéhokoli mobilu. Se zprávou můžete pracovat přesně, jak jste zvyklí – jedním tlačítkem lze odpovědět nebo předat ji dál. Příjemce můžete vybrat i ze seznamu na SIM.





SIM karta se zasunuje do boku modemu a nevyndává se úplně snadno, zejména pokud máte silnější prsty. Takže rozhodně doporučujeme při intenzivnějším používání nechat si vydat samostatnou SIM kartu, nebo si pořídit speciální jen na data.

Watcher informuje o přenesených datech, stejně jako o stavu spojení.



Pěkně zapadne

PC karta AirCard 850 je osazena malou skládací anténou, která jde také odpojit. Konektor je stejný jako u CDMA karty Ubiquam, takže můžete použít stejnou redukci k připojení externí antény pro zesílení příjmu. Ovšem pozor, musí se jednat o anténu určenou pro zesílení signálu v 3G pásmu (cca 2 Ghz).



V nastavení Watcheru můžete zvolit i způsob připojení, to se hodí třeba v okrajových oblastech se slabším signálem, kdy modem donutíte držet rychlejší připojení.



Karta je dodávána v zajímavém balení podobném DVD obalu, což usnadní její transport. Skvělé ovšem je, že při zasunutí do slotu v notebooku zajede úplně celá a kromě antény z ní nic nevystupuje. Pokud tedy anténu odpojíte, můžete klidně kartu nechávat v notebooku a nevyndávat jí. Právě u AirCard 850 by bylo skvělým doplňkem Wi-Fi, nicméně pokud by daní za něj měly být větší rozměry, je to takhle lepší. Nakonec díky podpoře všech ostatních typů datových přenosů budete připojení opravdu kdekoli na civilizovaném světě, což není k zahození.

Citlivost na signál byla během testů poměrně slušná, možná o málo menší než z USB modemu, ale rozdíl nebyl nijak markantní. Spojení karta držela velmi slušně a stabilně.

S větrem o závod

Obě zařízení jsme testovali na území Prahy, připojovali jsme se v místech s pokrytím 3G, HSDPA, ale samozřejmě i v místech, kde bylo dostupné jen EDGE nebo GPRS. O2 se bohužel k EDGE chová poněkud macešsky. AirCard 850 celkem slušně zvládala i přechod z jedné technologie na druhou při pohybu autem, v drtivé většině případů zůstalo spojení zachováno, pouze došlo ke snížení rychlosti. Specifikace udává maximální podporované rychlosti pro CSD 14,4 kbps, pro GPRS 85,6 kbps, 236.8 kbps u EDGE, 384 kbps u 3G a maximálně 1,8 Mbps při připojení přes HSDPA.

Měřiče rychlosti vykazovaly poměrně velký rozptyl. Výsledky se pohybovaly od něco přes 500 kbps, až po téměř 2,3 Mbps, což je více než dovoluje specifikace modemu. Rozptyl je dán různými způsoby měření jednotlivých testerů



V testech v oblastech s pokrytím HSDPA dosahovaly oba modemy rychlostí kolem 800 kbps, tedy zhruba srovnatelně s CDMA, a nakonec i s Internetem 4G. V několika případech se podařilo překročit i 1 Mbps, ale jednalo se spíše o výjimky. V každém případě, rychlosti nad 700 kbps dosahovaly modemy poměrně běžně, a tahle rychlost je pro práci na cestách a nakonec i pro domácí připojení, naprosto dostatečná.



V oblastech na okraji pokrytí HSDPA docházelo k přechodu na klasické 3G a rychlost kolísala.