Kdypak si zavoláme z metra?

Mimopražské to patrně tolik nezajímá, ale Pražáci určitě vždy zbystřili, když se hovořilo o tom, že by Metro mohlo být pokryté sítí GSM. Metro by tak dostalo svoji další atrakci - kromě krasokorčuliarů prohánějících se tunely, skateboardistů a žebráků, by se sem mohla stáhnout další část spodiny velkoměsta - mobilující...

Jak známo, s Dopravním podnikem, jenž rozhoduje o tom, co v tunelech bude či nebude, jednali oba operátoři. Dopravní podnik se koncem loňského roku rozhodl - do metra mají společným projektem vstoupit oba operátoři. Rozhodnutí je to zajisté dobré, neupřednostňuje nikoho. Na druhou stranu mění pokrytí metra z konkurenční výhody na další nákladný projekt - co s ním, když ho bude mít i konkurent?

EuroTel i RadioMobil mají rukou svornou vypracovat návrh pilotního projektu pokrytí stanic metra I.P. Pavlova, Můstek a Muzeum - zatím se tedy jedná o pokrytí stanic, nikoliv vlastních tunelových tras.

Vzhledem k tomu, že pracovní týmy se zatím z roviny navrhování vzhledu návrhu pilotního projektu příliš nedostali k návrhu samotnému a vzhledem k již zmíněné skutečnosti, že pro žádnou firmu nebude pokrytí metra představovat konkurenční výhodu, se příprava zatím příliš nepohnula. Lze tedy očekávat ukončení pilotního projektu až někdy v druhé polovině roku 1998 - spíše k jejímu závěru. Je také pravděpodobné, že Dopravní podnik nebude chtít přivolit k pokrytí celých tras a setrvá u pokrytí stanic metra.

Nicméně je alespoň jedno jasné - na tahu je nyní spolupráce RadioMobilu s EuroTelem. A nutno říci, že ta nebyla nikdy příliš růžová a jestli se něčím vyznačuje, tak to rozhodně není pružnost.