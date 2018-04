Kdy začne Apple vyrábět mobilní telefony?

Společnosti jako Virgin nebo Disney už pronikly na mobilní trh pomocí virtuálních operátorů, kde využívají stávající sítě některého z existujících operátorů.

Tohoto modelu budou jistě chtít využít ostatní známé značky jako například Nike a získat tak další distribuční kanál pro své výrobky. Z marketingového hlediska společnosti se velmi sníží náklady na získání nových zákazníků, pokud se jí takto podaří propojit vlastní podnikání s dalšími trhy.

Vstup Apple by mohl být ještě snazší o to, že se specializuje na výrobu přenosných zařízení, třeba iPod. S každou generací přístrojů přicházejí nové a nové vlastnosti jako více paměti nebo barevné displeje. Tedy dává smysl, pokud by společnost jako Apple chtěla spojit do jednoho zařízení iPod a mobilní telefon.

Operátoři, ale nebudou pravděpodobně příliš ochotní takové telefony prodávat a podporovat, neboť chtějí prodávat vlastní hudbu a nebudou rádi, když si zákazníci hudbu budou moci stáhnout do přehrávače doma.

Nejspíš si Apple bude muset založit vlastní virtuální síť. Přímo se nabízí, aby přidal podporu hudebního obchodu iTunes. Tím by umožnil zákazníkům stahovat si hudbu kdekoli.