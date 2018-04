Kdy vám skutečně zmizí kredit z Oskarty?

Cenové odstupňování dobíjecích kuponů předplacené sady Oskarta, doplněné o různé délky platnosti zakoupeného kreditu, dává poměrně velký prostor nejasnostem o době skutečného vypršení. Především ve chvíli, kdy si v průběhu doby zakoupíte různé dobíjecí hodnoty. Z dodávaných "manuálků" totiž není jasné, po jaké době kredit skutečně nenávratně zmizí. Tedy pokud jste použili základní 400 Kč a posléze ho doplnili nejdražším za 1 500 Kč.

EuroTel i Paegas svorně zvolili cestu nejmenšího odporu. Jejich zákazníci mají kredit platný následujících 12, resp. 18 měsíců od posledního dobití a po uplynutí jim telefonní číslo zruší. Oskar však zvolil filosofii zcela odlišnou. Každé hodnotě dobíjecího kuponu přiřadil určitou dobu platnosti, přičemž samotnou SIM kartu deaktivuje až po uplynutí dalších 30 dnů od vypršení. Z hlediska zákazníka tedy věc vcelku příjemná, tedy pokud nehodlá mít Oskartu jen k občasnému používání, jako například k volání na pevnou linku.

Dobíjení kreditu koncipoval Oskar v souladu se svou filosofií, přející peněženkám zákazníků. Zakoupíte-li si totiž kupon v hodnotě 1 500 Kč, s platností 12 měsíců, prodloužíte tím celý kredit právě o jeden rok. Zajímavější situace však nastane, když k dobíhajícímu 1 500 Kč kuponu dokoupíte nový s nižší hodnotou, například za 400 Kč. Tím dobu platnosti prodloužíte o celý rok a nikoliv jen o 6 měsíců, jak by se dalo zprvu očekávat. Do svých zápisníků přitom tento kritický den poznamenávat nemusíte. Až se nebezpečně přiblíží, konkrétně až bude zbývat jen pět dní do propadnutí kreditu, dostanete textovou zprávu a současně při všech odchozích voláních vám bude přehráváno upozornění.

Inovováním informačního systému předešel Oskar problémům, které nedávno vznikly jeho úplně prvním zákazníkům. Jsouc v domnění, že kredit končí až za měsíc, dotyční s hrůzou zjistili jeho anulování. Právě v této souvislosti je nutné nejmladšího operátora pochválit za promptní vyřešení nepříjemné situace. Neprovolané finance totiž svým klientům do posledního haléře vrátil, což bychom od konkurence jen těžko čekali.