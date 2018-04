Kdy úplně vyhynou kapesní počítače?

Již dnes je nad slunce jasné, že na konci tohoto roku nebude ohlédnutí zpět pro výrobce kapesních počítačů i jejich příznivce nijak růžové. Velkorysé odhady z počátku roku, které prorokovaly více než dvacet miliónů celosvětově prodaných kapesních počítačů, se ukázaly být více než nadsazenými. Podle některých renomovaných agentur se skutečné prodeje za letošní rok budou pohybovat nenajvýš na polovině původního odhadu. A to není příliš mnoho.

Ohrožený druh?

Co si představit pod pojmem kapesní počítač, který prohlašujeme za ohrožený druh? Jedná se o kapesní přístroj (a je lhostejno, zda se jedná o přístroj s klávesnicí či nikoli), který není bez dalšího rozšíření schopen fungovat v bezdrátových datových sítích a současně přenášet hlas.

Zjednodušeně můžeme říci, že pokud přístroj nedokáže komunikovat v sítích GSM, CDMA či WiFi, jedná se o přístroj minulé generace, jejichž prodeje jdou stále hůře a hůře. Není tedy divu, že mnozí výrobci již od jejich dalšího vývoje upustili a svou energii teď investují do vývoje perspektivnějšího druhu - komunikátorů či přímo chytrých mobilních telefonů. Zde totiž čeká spousta nadšených zákazníků ochotných zaplatit požadovanou cenu.

Nová štika v rybníce

Odklon uživatelů od tradičních kapesních počítačů je pochopitelný. Jde hlavně o pohodlí při každodenním používání přístroje. Kapesní počítače sice dokázaly s mobilními telefony komunikovat prostřednictvím různých datových rozhraní, ale snadnosti použití kombinovaného přístroje nikdy nedosáhly.

Na světě je několik milionů uživatelů se staršími kapesními počítači, které dříve či později zastarají - a jejich majitel bude přinucen poohlédnout se po patřičné náhradě. A podle nejnovějších průzkumů je jasné, že více než devadesát procent z nich si pořídí chytrý mobil či komunikátor.

Proč se však nový druh začíná prosazovat až nyní, když nejrůznější komunikátory jsou na trhu již několik let? Odpovědí na tuto otázku známe hned několik. Prvním důvodem je masový nástup paketové technologie GPRS, díky které je použití internetu dostatečně rychlé a cenová nabídka mobilních operátorů se již také dostala na přijatelnou úroveň.

Důvodem druhým je bezesporu nástup chytrých telefonů. Komunikátory přišly totiž mnohým zákazníkům jako příliš velké a neohrabané a současně běžné mobilní telefony jako málo vybavené. Zato současné chytré mobily v čele s Nokií 7650, Sony Ericssonem P800 i Eurotel Smartphonem již nabízejí přijatelné rozměry pro pohodlné každodenní nošení a současně mají stejné portfolio funkcí jako konvenční kapesní počítače.

Kdo bude nejlepší?

Kdo by si myslel, že i v oblasti nastupujících chytrých mobilů panuje stejné rozdělení sil jako u stolních či přenosných počítačů, je na velkém omylu. Americký Microsoft - který v současné době v podstatě dominuje trhu desktopových operačních systémů - má v kategorii smartphonů naopak pozici velmi slabou. To je způsobeno především jeho zpočátku váhavým přístupem k této kategorii a současně příliš zdlouhavým vývojem použitelného operačního systému.

Segmentu operačních systémů pro chytré mobilní telefony dnes dominuje konsorcium Symbian se stejnojmeným operačním systémem. Jeho rozšíření je v současné době poměrně značné - vždyť chytrých mobilů s tímto systémem se celosvětově prodalo již více než třináct milionů kusů. Symbian je dále následován operačními systémy společností Palm a Research-In-Motion, které však ani zdaleka nedosahují takových prodejů jako právě Symbian.

Bude však více než zajímavé sledovat, jak bude rozložení sil na tomto kolbišti vypadat za jeden či dva roky. Operační systém Microsoftu totiž nad ostatními vyniká jednou výhodou, kterou je naprosto bezproblémová a rychlá synchronizace se stolním počítačem. Zde mají konkurenti stále co dohánět. Také marketingové oddělení Microsoftu již v minulosti prokázalo, že když je vůle, dokáže prodat doslova cokoli a může si dovolit nabídnout výrobcům atraktivní podmínky. Podle neoficiálních informací je cena jedné licence operačního systému Microsoft Mobile Windows for Smartphone nižší než cena licence operačního systému Symbian. A peníze jsou tím, na co výrobci přístrojů velmi dobře slyší.

Svítání na západě

Konvenčním kapesním počítačům již zvoní hrana a jsou poměrně rychle vytlačovány novým druhem - chytrými mobilními telefony. Ty doslova vykanibalizovaly výhody svých předchůdců, ke kterým přidaly pouhou drobnost - komunikační modul, díky kterému mohou přenášet data i hlas. A to je to, co uživatel žádá, a dnešní trend více funkcí v jednom zařízení ho v tom pouze podporuje. Budeme se za chvíli na kapesní počítače chodit dívat do muzea?