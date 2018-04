Kdy spustíme programy pro Windows nebo Linux na mobilech?

Představte si následující situaci: jdete po ulici a v ruce máte pouze svůj chytrý mobilní telefon. Za chvíli přijmete e-mailovou zprávu, jejíž přílohou je složitá tabulka vytvořená kupříkladu v aplikaci Microsoft Excel. Vás to však vůbec nevyvede z míry - na stále stejném mobilním telefonu totiž spustíte plnohodnotný kancelářský balík Microsoft Office a přímo v Excelu si prohlédnete přijmutý soubor. Myslíte si, že se jedná o výňatek z nějakého vědeckofantastického románu?

Kdepak, podle singapurské společnosti Radix by již brzy měly být naše mobilní telefony schopny spouštět nejen hry a aplikace určené pro operační systém Windows, ale také pro Linux či PalmOS. Vše dohromady se jmenuje MXI a první verze by měla spatřit světlo světa již příští měsíc, nejpozději však do letošních vánoc.

Doušek teorie

Jak celý systém bude fungovat? Předem zapomeňte na to, že samotný mobilní telefon byl schopný spouštět aplikace jmenovaných operačních systémů. Ten bude mít pouze roli chytrého terminálu - bude tedy zobrazovat informace na displeji a snímat stisky kláves a pohyb kurzoru. Samotné aplikace pak poběží na výkonném vzdáleném serveru, se kterým bude mobilní telefon komunikovat.

Podle sdělení představitelů společnosti Radix však bude systém MXI vybaven vlastním komunikačním protokolem, který bude spojovat server s mobilním telefonem. Jeho výhodou má být plná použitelnost bez znatelného zpomalení i s využitím GPRS paketových přenosů současných GSM sítí, všechny možnosti tohoto systému však naplno využijete především v nastupujících sítích třetí generace.

A jak v praxi?

Tento způsob komunikace však není ničím novým - minimálně ve světě unixových operačních systémů je systém vzdálených terminálů doslova základem, stejně jako v nejnovějších verzích operačního systému společnosti Microsoft. S trochou šikovnosti si můžete tento systém zprovoznit sami již teď. Potřebovat budete pouze linuxový osobní počítač či server, na který stačí pouze nainstalovat Win4Lin (umožňuje běh Windows pod Linuxem), některý z PalmOS emulátorů a server VNC ( Virtual Network Computing) .

Klinet VNC pak stačí pouze spustit na svém mobilním telefonu (existující totiž verze snad pro všechny nejrozšířenější mobilní operační systémy včetně Geosu stařičkého komunikátoru 9110) a rázem můžete spouštět nejen linuxové programy, ale také aplikace pro Windows i PalmOS.

Dočkáme se někdy?

Otázkou však stále zůstává, zda se praktické realizace tohoto systému vůbec někdy dočkáme. Je totiž nad slunce jasné, že bez podpory mobilního operátora nemá tento model příliš šanci na úspěch. Pokud totiž aplikační server bude nainstalován přímo u operátora a ten bude přístup k jeho aplikacím rozumně zpoplatňovat, určitě si své uživatele najde. Pokud ovšem server operátor provozovat nebude a tudíž zákazník bude muset platit všechna přenesená data (za předpokladu, že nebude mít flat-rate), bude jakýkoli podobný systém předem odsouzen k zániku.