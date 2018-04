Kdy skončí emaily sms.paegas.cz a click.cz?

Obchodní rozhodnutí sloučit všechny mobilní aktivity Deutsche Telekomu pod jednotnou obchodní značku T-Mobile přineslo změny názvů sítě Paegas na T-Mobile a služby Click na T-Zones. Uživatelům by to tolik vadit nemuselo, kdyby mnoho z nich nepoužívalo emailové adresy patřící k jejich mobilním telefonům v doméně sms.paegas.cz a click.cz. A protože na "staré" jméno sítě Paegas dnes reaguje RadioMobil jako býk na rudý hadr, uživatelé se o osudy "svých emailů" začínají strachovat.

Paegas a Click

Zeptali jsme se zástupce tiskového oddělení Zdeňka Maršála, zda se tyto mobilní e-maily budou rušit. „Staré tvary e-mailových adres se rušit nebudou, týká se to clicku i sms.paegas. Pokud by se tyto e-maily rušily, budeme o tom uživatele s předstihem informovat. Uvědomujeme si totiž, že mnoho lidí používá mobilní e-mail pro pracovní záležitosti a jeho zrušení by znamenalo například výrobu nových vizitek a firemních materiálů. Taková změna by se dala přirovnat ke zrušení předčíslí mobilního operátora.“

Eurotel

Podobný dotaz jsme položili i Martinu Žabkovi z tiskového oddělení Eurotelu: „Se změnou mobilních e-mailových adres ve tvaru +420xxxyyyzzz@sms.eurotel.cz se v současné chvíli nepočítá. S telefonním číslem zákazník zároveň zveřejňuje svůj mobilní e-mail – proto zde existuje možnost ochrany proti spamingu: zákazníci mají možnost zablokovat si buď příjem nevyžádaných SMS zpráv z e-mailu, nebo příjem textovek z SMS brány, případně zablokovat oba dva vstupy. (Blokování SMS zpráv je možné aktivovat prostřednictvím zákaznických linek Eurotelu nebo pomocí služby Eurotel GSM InfoText.)" Eurotel ovšem narozdíl od RadioMobilu nemá problémy se změnou jména své sítě, na stranu druhou ale má problémy s dvouletým skluzem představení "nejlepšího emailu planety", jak kdysi vychvaloval dodnes nezprovozněný Juice Email.

Oskar

Také Oskar nemá problémy se změnou jména a podobně jako RadioMobil nabízí vytvoření emailové adresy uživatelem, nikoliv její generování striktně podle čísla mobilu. Ovšem na spuštění podobně sofistikované email služby, jako je Click/T-Zone, uživatelé čekají. Technoidům přitom takový systém představil již při loňském Invexu... Snad tedy letos?