Kdy se objeví handheld Nokia N-Gage?

Na E3 vydala Nokia tiskové prohlášení týkající se releasu jejich nového hybridního systému N-Gage (telefon/herní handheld) - tento se objeví na trhu v říjnu v ceně $299, u her pak budete nuceni sáhnout pro nějakých $30 - $40. Launch bude doprovázen 10-ti tituly (dvacet jich má být dostupných do Vánoc), z nichž vám některé připomínáme skrzevá níže umístěné obrázky. Výkonnostně to sice vypadá hezky, ale cena je natolik šokující, že opravdu nevím, nevím...