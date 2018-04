Kdy se dočkáme přenositelnosti mobilních čísel?

Nový zákon o elektronických komunikacích vyžaduje, aby mobilní operátoři v České republice umožnili svým klientům využívat službu přenositelnosti mobilních telefonních čísel. Pokud vstoupí zákon v platnost, budou si klienti mobilních operátorů moci ponechat číslo svého telefonu při přechodu od jednoho operátora k druhému.

Na veletrhu Invex se ministr Mlynář zmínil, že zákon by mohl nabýt účinnosti únorem příštího roku. Ve své současné podobě zákon počítá se zavedením přenositelnosti čísel šest měsíců od nabytí účinnosti. Tento termín se ovšem zdá zástupcům T-Mobile a Eurotelu nesplnitelný, a tak se pravděpodobně bude ještě jednat o jeho dalším odsunu.

Co vůbec pojem přenositelnosti čísla znamená?

Přenositelnost mobilních čísel (Mobile Number Portability) přináší zákazníkům možnost měnit mobilní operátory bez nutnosti změny mobilního čísla. Zavedení přenositelnosti tak představuje odstranění jedné z největších bariér konkurence na mobilním trhu a vytváří tlak na snížení cen za volání. Novým hráčům usnadňuje přenositelnost mobilních čísel vstup do odvětví. Pro mnoho zákazníků je totiž telefonní číslo, které rozdávají na vizitkách, mnohem cennější než několik stokorun měsíčně navíc.

Toho si jsou samozřejmě operátoři dobře vědomi. Ve chvíli, kdy ovšem bude možné změnit snadno poskytovatele, se budou muset mobilní operátoři více snažit, a tak je pravděpodobné, že se zajímavých cenových nabídek dočkají častěji i stávající zákazníci.

Jakým způsobem bude přenos čísel probíhat?

Problematiku přenositelnosti mobilních čísel řešili zástupci operátorů na letošním Tel.Conu 2004. Eurotel a T-Mobile se shodují na tom, že se jedná o službu zákazníkovi a jako taková by měla být přenositelnost zpoplatněna. Cena za možnost ponechání čísla by se podle jejich názoru měla pohybovat v řádech stokorun a neměla by zákazníka demotivovat.

Vývoj počtu zákazníků ve Finsku po zavedení MNP. Zdroj: Mobile Number Portability: Case Finland

Zákazník by v takovém případě přišel na značkovou prodejnu a požádal o ukončení smlouvy. V případě, že by měl vyřízené všechny pohledávky, zaplatil by za přenesení čísla, smlouvu ukončil a šel podepsat novou smlouvu k jinému operátorovi. Tento systém je pro zákazníka poměrně zdlouhavý, ale operátorovi dává šanci přimět zákazníka, aby neodcházel. Přemlouvání zákazníků k dalšímu prodloužení smlouvy (například výměnou za levnější telefon) se totiž běžně praktikuje již nyní.

Oskar si ovšem přenositelnost čísel představuje trochu jinak. Václav Mach, ředitel pro vnější vztahy společnosti Oskar mobil uvedl, že zákazník by měl prostě přijít na značkovou prodejnu vybraného operátora a požádat o pořízení nové smlouvy s ponecháním stávajícího čísla. Všechny ostatní náležitosti by si mezi sebou vyřídili operátoři a poplatek za portabilitu by si uhradili mezi sebou podobně jako například propojovací poplatky.

Historie mobilní přenositelnosti

V rámci Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) inicioval Eurotel v prosinci 2002 pracovní skupinu MNP (Mobile Number Portability). Tato skupina se snaží některé problémy spojené ze zavedením přenositelnosti řešit, ale již z rozdílných pohledů na základní podobu této služby je jasné, že bez zásahu ČTÚ se operátoři na všem dohodnout nedokážou.

Evropský parlament přijal 7.května 2002 direktivu 2002/EC/22 (Universal Service Directive), která mimo jiné říká, že členské státy by měly zajistit, aby si uživatelé veřejných telefonních služeb včetně mobilních mohli ponechat své telefonní číslo nezávisle na poskytovateli služeb. Členské země EU měly podle této direktivy zavést MNP do 25.července 2003 a regulátor (u nás ČTÚ) by měl navíc dohlédnout na to, aby poplatek spojený s přenesením čísla uživatele neodrazoval.

rok zavedení MNP 1997 Singapur 1999 Hong Kong, Anglie, Holandsko 2000 Švýcarsko, Španělsko 2001 Dánsko, Švédsko, Norsko, Portugalsko, Australie 2002 Itálie, Belgie, Německo 2003 Finsko, Francie, Rakousko, Řecko, Irsko, Lucembursko

Vybrané země, které již zavedly MNP. Zdroj: ECC 2003

Například ve Spojených státech platí povinnost zavést přenositelnost telefonních čísel přesně rok. K příležitosti prvních narozenin tohoto nařízení vydal úřad FCC zprávu, podle které využilo možnost ponechání telefonního čísla při změně poskytovatele téměř 8 milionů uživatelů. Na přenositelnosti zde nejvíce "vydělali" operátoři Verizon Wireless a T-Mobile USA, naopak nejvíce podle Yahoo! News zplakal AT&T Wireless.

Technické aspekty přenositelnosti

Z technického hlediska vyžaduje zavedení přenositelnosti vytvoření databáze účastníků přístupné všem stranám, aby síť volajícího zjistila, do jaké sítě má hovory směrovat. Tato databáze může být centralizovaná nebo distribuovaná.

Podíl přenesených mobilních čísel ve vybraných zemích po zavedení MNP. Zdroj: Mobile Number Portability: Case Finland

Teoreticky je možné zavést i přenositelnost mezi mobilní a pevnou sítí a ačkoliv v některých zemích plná přenositelnost existuje, Evropská Unie to nevyžaduje. Dalším otazníkem může být přenositelnost mezi NMT a GSM sítí. Václav Kadeřábek, ředitel úseku kvality, bezpečnosti a klíčových programů společnosti Eurotel na toto téma řekl, že Eurotel v současné době provádí technickou analýzu, zda-li bude možné tuto přenositelnost zavést.

Kdy se dočkáme?

Od vstupu České republiky do Evropské unie je jasné, že přenositelnost mobilních čísel budeme muset zavést. Operátoři se obhajují tím, že zatím neplatí nový zákon, a tak nevědí, jak má konkrétně přenositelnost vypadat. Pokud nový telekomunikační zákon skutečně nabude účinnosti v únoru 2005 a limit pro zavedení přenositelnosti zůstane na šesti měsících, možná utečete se svým číslem k jinému operátorovi již 1.října 2005. Podle Eurotelu ovšem nebude možné zavést přenositelnost dříve než 18 měsíců od nabytí účinnosti všech prováděcích vyhlášek. T-Mobile se domnívá, že by stihli zavést přenositelnost mobilních čísel za rok od okamžiku, kdy bude jasné, jakým způsobem ji řešit. Podle Macha by Oskar dokázal zavést přenositelnost během zmiňovaných šesti měsíců.

Nám nezbývá než čekat. Uvidíme, jestli se dočkáme dříve přenositelnosti mobilních čísel nebo sankcí od Evropské Unie. Zadarmo po zavedení přenositelnosti telefonovat určitě nebudeme, ale operátoři se budou muset více snažit, abychom od nich neutekli.

Pokud ovšem nevezme do rukou iniciativu ČTÚ, pravděpodobně budeme čekat dlouho. I ve zprávě Electronic Comunications Committee (ECC) z května 2003 se uvádí, že bez angažování regulátora nevyvinou operátoři dostatek iniciativy na dosažení vzájemné dohody a nedokáží se dohodnout na konkrétní metodě implementace.

Odešli byste se svým číslem k jinému operátorovi?