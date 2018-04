Kdy mezi mobily převládnou chytré telefony?

Podle studie společnosti Allied Business Intelligence ovládnou chytré telefony v roce 2008 trh s mobilními telefony. V té době by se jich totiž mělo prodávat více než klasických mobilních telefonů. Záleží to ale na několika faktorech – zda vydrží současné trendy v prodejích mobilních telefonů a chování operátorů a také zda se výrobcům podaří vyřešit problémy se spotřebou chytrých telefonů.

Obliba chytrých telefonů podle Allied Business Intelligence souvisí s růstem popularity barevných displejů, multimediálních služeb (MMS) a přístupu na internet z mobilu. Svou roli by měly sehrát i sítě UMTS, které v té době již budou nabízet služby zákazníkům – většina mobilů pro UMTS bude patřit do současné kategorie chytrých než obyčejných mobilů. S tím, jak budou chytré telefony srozumitelnější pro koncové uživatele, budou růst i jejich prodeje.

Prodej chytrých telefonů budou podporovat i mobilní operátoři. Se smartphonem totiž budete využívat jejich služby mnohem intenzivněji a s UMTS i pohodlněji. Problém může podle analytiků nastat v případě, že se nepodaří prodloužit výdrž baterií v mobilních zařízeních. Současné chytré mobily typu Nokia 7650 či Sony Ericsson P800 s tím příliš velký problém nemají, ale to jsou spíše telefony. Naopak mobily vycházející z kapesních počítačů jsou s výdrží na štíru. V této oblasti se ale očekává pokrok, a proto bychom neměli mít o osud chytrých mobilů obavy.

Stejně jako analytici ale máme pochybnosti o tom, čemu se bude v roce 2008 říkat normální mobil. Dnes je chytrý od normálního snadno odlišitelný (má nezávislý operační systém, možnost instalace aplikací a funkce kapesního počítače). Ale v budoucnu to už tak jasné nebude. Jenže, toto všechno umožňuje Java. Znamená to, že dnešní low-endy s Javou jsou chytré telefony? My si to nemyslíme a nejsme sami. Jenže za pár let mohou být dnešní smartphony považovány za nejběžnější low-endy. Proto není vůbec jasné, co Allied Business Intelligence myslí oněmi chytrými telefony v roce 2008.

Co však ze studie Allied Business Intelligence jasné je, jsou čísla o prodejích mobilů. V uplynulém roce bylo 211 milionů prodaných mobilů určených jako náhrada za stávající telefony (nejde tedy o nové uživatele mobilů). V roce 2008 by to již mělo být 591 milionů mobilů. Podle stejných údajů mělo mít 15 % z loni prodaných mobilů barevný displej, zatímco v budoucnu by měly být barevné displeje přítomny téměř ve všech prodávaných telefonech.