Kdy, kam a za kolik se bude rozšiřovat kabelový internet Mistral?

Kabelové připojení k internetu je v Čechách bezkonkurenčně nejpopulárnější. Za cenově přijatelný paušál totiž nabízí relativně rychlý přístup k síti bez ohledu na přenesená data nebo dobu na ní strávenou, navíc s garantovanou rychlostí a rychlým pingem pro hraní her. V České republice však mohou tohoto způsobu připojení využít jen desítky tisíc domácností ve vybraných městech či lokalitách. Proto jsme na chat pozvali zástupce největšího poskytovatele kabelového internetu, firmy UPC, která nabízí své služby v Praze a v Brně. Za paušální poplatek 1080 korun měsíčně u nich dostanete neomezené připojení k internetu s rychlostí 128/96 kbps, 400 korun měsíčně si připlatíte za vyšší stahovací rychlost 320 kbps. A jaké jsou plány do budoucna? Na to jste se ptali ve více než hodinovém rozhovoru PR manažera Františka Malinu a technického ředitele Petra Jílka.

Jde vlastne o to, ze tak jednou dvakrat do hodiny, nekdy i vicekrat se mi pripojeni hrozne zpomaly, ping se zvisi z klasickych 20-30 na 3000 a tento stav trva tak jednu dve minuty...Samozrejme bezny uzivatel si techto problemu nevsimne, pokud pouze surfuje. Ovsem urcite vite, ze diky UPC se vytvorila velka komunita hracu online her , kde je prave ping klicovou zalezitosti...Tento problem maji prave mi pratele ve stejnou dobu jako ja, tj ti co bydli na Opatove a Hajich...CHodov a Roztyly tyto problemy nemaji.Tyto problemy mam jiz mesic...Proto mi je stale divne ze se stim nic nedela, doufam ze to neni kvuli tomu ze jde o hrace...dekuji (Jan Havránek)